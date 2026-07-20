Sculptorul Gheorghe Alupoaei a încetat din viață. Doliu în arta românească

Foto: Facebook Primăria Vaslui

Sculptorul Gheorghe Alupoaei, cetățean de onoare al municipiului Vaslui, a încetat din viață, luni, la vârsta de 82 de ani, au anunțat reprezentanții primăriei, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a instituției.

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, a spus că artistul Gheorghe Alupoaei este unul dintre acei oameni care nu își măsoară viața în ani, ci în ceea ce lasă în urma lor.

'Pleacă dintre noi un artist desăvârșit, un creator care a transformat materia în emoție și a făcut din sculptură un limbaj al memoriei, al demnității și al frumosului. În anul 2024, municipiul Vaslui i-a conferit titlul de Cetățean de Onoare, ca expresie a recunoștinței și a înaltei prețuiri pentru întreaga sa activitate artistică și pentru contribuția adusă patrimoniului cultural și spiritual. Astăzi, acest gest dobândește o semnificație și mai profundă, devenind un simbol al respectului pe care comunitatea îl va purta mereu celui care și-a legat numele de valorile autentice ale artei românești.

Lucrările Maestrului Gheorghe Alupoaei vor continua să vorbească generațiilor viitoare despre sensibilitate, echilibru, forța creației și despre puterea artei de a învinge timpul. În ele se regăsesc nu doar măiestria unui sculptor, ci și sufletul unui om care a înțeles că adevărata creație este un dar făcut oamenilor', a transmis Lucian Braniște, potrivit Agerpres.

Gheorghe Alupoaei s-a născut la 18 martie 1944.

Stabilit la Vaslui din anul 1976, sculptorul este cunoscut pentru numeroasele monumente și busturi dedicate marilor personalități ale istoriei și culturii române. (Claudia Calotă)