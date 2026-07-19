Doliu în lumea filmului. Actorul din serialul ''Neighbours'', Terence Donovan, a murit

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Actorul britanico-australian Terence Donovan, cunoscut publicului pentru rolul lui Doug Willis din serialul „Neighbours”, a murit.

Actorul Terence Donovan, cunoscut mai ales pentru rolul lui Doug Willis din popularul serial australian „Neighbours”, a încetat din viață la vârsta de 90 de ani.

Vestea tristă a fost confirmată de familia sa, fiind anunțată public de fiul său, actorul și cântărețul Jason Donovan.

Aceștia l-au descris pe Terence Donovan având o personalitate extraordinară, fiindu-le cel mai bun prieten. Frații au precizat că au fost alături de el în ultimele sale zile.

Fiii actorului au spus că se consolează cu gândul că tatăl lor a trăit viața la maxim. Ei au adăugat că se consideră norocoși că l-au avut ca părinte, potrivit Mediafax.

Cariera lui Terence Donovan

Cu o carieră întinsă pe parcursul a mai multor zeci de ani, Terence Donovan a fost una dintre figurile respectate ale televiziunii și cinematografiei australiene. Actorul a câștigat aprecierea publicului pentru interpretarea lui Doug Willis, unul dintre personajele din „Neighbours”, serial care a lansat și consacrat numeroase vedete internaționale.

Terence Donovan s-a născut în Regatul Unit și stabilit apoi în Australia, Donovan a avut o contribuție majoră la dezvoltarea industriei de divertisment australiene. De-a lungul carierei sale, Donovan a apărut în numeroase producții de televiziune și film.

Terence Donovan și-a început cariera ca și cântăreț

Terence Donovan și-a început cariera ca și cântăreț în anii 1960. Apoi, s-a orientat spre actorie, performând în serialele „Division 4” și „Cop Shop”.

Actorul a devenit cunoscut publicului pentru rolul lui Doug Willis din „Neighbours”. El a preluat acest rol la un an după ce fiul său, Jason, a părăsit serialul, în 1989. De asemenea, Donovan a apărut și în „Home and Away”, unde l-a interpretat pe Al Simpson.

Printre filmele în care a performat Donovan se numără „Breaker Morant” și „The Man from Snowy River”.

Fiul actorului, Jason Donovan, a devenit renumit datorită rolului lui Scott Robinson din „Neighbours”.