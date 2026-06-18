Culisele politice ale anului 2024. Cartea Mega-anul electoral 2024, disponibilă pe site-ul editurii RAO

Volumul „Mega-anul electoral 2024: democrația electoralistă în România”

Volumul „Mega-anul electoral 2024: democrația electoralistă în România”, semnat de politologii Andrei Țăranu și Eugen Gabor, este disponibil pentru achiziție pe site-ul oficial al Editurii RAO.

Lucrarea propune prima radiografie extinsă și documentată a evenimentelor politice din anul 2024, unic în istoria României, din punctul de vedere al numărului de alegeri. Despre carte s-a vorbit în premieră la DCNews, în cadrul emisiunii „De Ce Citim”. Cu acea ocazie autorii au vorbit despre interesantele analize și interviuri pe care le conține. Ulterior, cartea a fost lansată oficial în cadrul unui eveniment găzduit de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București. Lansarea a reunit analiști și reprezentanți ai mediului academic, dar și politic, printre care: Vasile Dâncu, Kelemen Hunor, Rareș Bogdan, Adrian Cioroianu, Claudiu Târziu ș.a.

Volumul însumează 730 de pagini. El analizează în detaliu cel mai turbulent ciclu electoral din istoria postdecembristă. Dincolo de abordarea teoretică a conceptului de „democrație electoralistă”, cercetarea include mărturii exclusive din culise și interviuri cu lideri politici importanți. Autorii demontează strategiile folosite și explică greșelile tactice majore care au influențat campaniile recente. Cartea este un instrument esențial de analiză, disponibil acum în oferta Editurii RAO.

https://www.raobooks.com/product/mega-anul-electoral-2024-democratia-electoralista-in-romania/

Pe site-ul SNSPA, profesorul Andrei Țăranu descrie cartea drept o analiză a transformării democrației românești prin prisma campaniilor electorale moderne, evidențiind trecerea către un sistem profund electoralist. Eugen Gabor subliniază valoarea documentară a lucrării, punând accent pe investigarea deciziilor strategice din culisele politice ale anului 2024.