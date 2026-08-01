„Cazul Epstein de România”, din această toamnă, la Teatrul Apropo și în Bacău, Iași, Slobozia, Mioveni

„Cazul Epstein de România” va fi din această toamnă, la Teatrul Apropo și în Bacău, Iași, Slobozia, Mioveni.

În 2010, Ion Tămârjan, din Slobozia, plasa în prostituție 80 de fete, sub umbrela unei agenții de fotomodele. În dosarul cazului, deschis de DIICOT Ialomița, apăreau numele mai multor politicieni importanți dar şi ale unor oameni de afaceri. Astăzi, Ion Tămârjan este liber, stabilit în Anglia, reabilitat.



În documentarea proiectului, regizorii au aflat, însă, că realitatea din România este de departe mai cutremurătoare decât acest caz. Potrivit statisticilor (ANITP, MAI), în 2024 numărul victimelor traficului de persoane a crescut cu 35% față de 2023, iar 75% dintre victime au fost exploatate sexual. Jumătate dintre victimele exploatării sexuale sunt fete minore (12 -18 ani), recrutate adesea online (Instagram, TikTok, Telegram, platforme de dating), prin metoda lover-boy, exploatându-se conjuncturi familiale și economice precare.

Spectacolul „Cazul Epstein de România” este mai mult decât documentare. Este reconstituirea unui univers. „Cazul Epstein de România” va fi din această toamnă, la Teatrul Apropo și în Bacău, Iași, Slobozia, Mioveni.





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Documentare: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar



Dramaturgie: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar



Regie: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

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Coordonare dramaturgie și regie: Radu Popescu



Distribuție: Ana Monica Vîlcu, Irina Artenii, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar



Video design: Andrei Cozlac



Scenografie: Ada-Maria Zaharia



Sound Design: Valeriu Șerban



Light Design: Ștefan Săcuiu



Fotografie și video: Andrei Văleanu



Graphic Design: Romulus Boicu



Producătoare, manager proiect, promovare: Costinela Caraene.