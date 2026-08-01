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„Cazul Epstein de România”, din această toamnă, la Teatrul Apropo și în Bacău, Iași, Slobozia, Mioveni

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 01 Aug 2026
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„Cazul Epstein de România”, din această toamnă, la Teatrul Apropo și în Bacău, Iași, Slobozia, Mioveni
„Cazul Epstein de România”, din această toamnă, la Teatrul Apropo și în Bacău, Iași, Slobozia, Mioveni

„Cazul Epstein de România” va fi din această toamnă, la Teatrul Apropo și în Bacău, Iași, Slobozia, Mioveni.

În 2010, Ion Tămârjan, din Slobozia, plasa în prostituție 80 de fete, sub umbrela unei agenții de fotomodele. În dosarul cazului, deschis de DIICOT Ialomița, apăreau numele mai multor politicieni importanți dar şi ale unor oameni de afaceri. Astăzi, Ion Tămârjan este liber, stabilit în Anglia, reabilitat.


În documentarea proiectului, regizorii au aflat, însă, că realitatea din România este de departe mai cutremurătoare decât acest caz. Potrivit statisticilor (ANITP, MAI), în 2024 numărul victimelor traficului de persoane a crescut cu 35% față de 2023, iar 75% dintre victime au fost exploatate sexual. Jumătate dintre victimele exploatării sexuale sunt fete minore (12 -18 ani), recrutate adesea online (Instagram, TikTok, Telegram, platforme de dating), prin metoda lover-boy, exploatându-se conjuncturi familiale și economice precare.

Spectacolul „Cazul Epstein de România” este mai mult decât documentare. Este reconstituirea unui univers. „Cazul Epstein de România” va fi din această toamnă, la Teatrul Apropo și în Bacău, Iași, Slobozia, Mioveni.

„Cazul Epstein de România”, din această toamnă, la Teatrul Apropo și în Bacău, Iași, Slobozia, Mioveni



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Documentare: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar


Dramaturgie: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar


Regie: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

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Coordonare dramaturgie și regie: Radu Popescu


Distribuție: Ana Monica Vîlcu, Irina Artenii, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar


Video design: Andrei Cozlac


Scenografie: Ada-Maria Zaharia


Sound Design: Valeriu Șerban


Light Design: Ștefan Săcuiu


Fotografie și video: Andrei Văleanu


Graphic Design: Romulus Boicu


Producătoare, manager proiect, promovare: Costinela Caraene.

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