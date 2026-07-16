Rolul din The Odyssey, cel mai dificil din cariera lui Matt Damon. "Aşa s-ar fi făcut un film acum 80 de ani"

Odiseea, în regia lui Christopher Nolan. Sursa: Captură video Youtube, Universal Pictures

Odiseea lui Christopher Nolan intră pe marile ecrane în această săptămână. Matt Damon spune că rolul lui Odiseu a fost cel mai dificil al carierei.

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"Aşa ar fi fost făcut un film cu 80 de ani în urmă. Totul se întâmplă în faţa camerei. Dacă vezi o mie de oameni, înseamnă că sunt o mie de oameni acolo. Acele corăbii sunt nişte corăbii reale în fundal. A fost, fără îndoială, cel mai dificil film, cu cele mai multe provocări pe care l-am făcut vreodată", a declarat Matt Damon.

Şi Tom Holland a avut cuvinte de laudă despre film.

"Textul este interesant pentru relevanţa sa şi pentru lecţiile pe care le putem învăţa cu toţii din el. Şi anume importanţa iubirii şi loialităţii, despre perseverenţă, eşec, înfruntarea consecinţelor, puterea de a diferenţia binele de rău şi tot felul de astfel de lucruri. Cred că este super de actualitate", a declarat actorul britanic.

Un festival cinematografic a cerut boicotarea filmului

Reprezentanţii Festivalului Internaţional de Film din Sahara (FiSahara) au cerut vineri boicotarea mult aşteptatului lungmetraj al regizorului Christopher Nolan, "The Odyssey", întrucât acesta a fost filmat parţial în Sahara Occidentală, un teritoriu disputat şi controlat în cea mai mare parte a sa de către Maroc, informează AFP.

"Atunci când Christopher Nolan va păşi pe covorul roşu pentru a merge la premieră, el va călca în picioare şi dreptul internaţional, în special dreptul poporului din Sahara Occidentală la teritoriul său şi la resursele sale, care au fost exploatate ilegal de Maroc", a declarat directoarea executivă a FiSahara, Maria Carrion, într-un comunicat.

Sahara Occidentală, o fostă colonie spaniolă până în 1975, este considerată de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) un teritoriu neautonom . De 50 de ani încoace, acel teritoriu este scena unui conflict între Maroc şi gruparea militară Frontul Polisario, care militează pentru independenţă şi este susţinută de Algeria.

Marocul îl consideră însă parte integrantă a teritoriului său.

Adaptare după epopeea omonimă a lui Homer, filmul "Odiseea", ce va fi lansat în această vară, a fost filmat parţial în Dakhla, în Sahara Occidentală. Pelicula beneficiază de o distribuţie impresionantă: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya şi Charlize Theron, printre alte staruri ale marelui ecran.

În comunicatul său de presă, Festivalul Internaţional de Film din Sahara îndeamnă "publicul la un boicot general după ce Christopher Nolan a ales oraşul Dakhla (...) drept unul dintre locurile sale de filmare".

Anul trecut, reprezentanţii FiSahara îi ceruseră deja lui Christopher Nolan să nu utilizeze imaginile filmate în Dakhla.

Citat în comunicatul de vineri, celebrul actor spaniol Javier Bardem, care a produs un documentar despre Sahara în 2012, a declarat că îl încurajează pe Christopher Nolan "să se informeze în legătură cu istoria represiunii exercitate de regimul marocan împotriva poporului din Sahara Occidentală".

FiSahara, care este organizat în fiecare an în tabere de refugiaţi din Algeria, este un festival dedicat drepturilor omului. Evenimentul organizează proiecţii de filme şi ateliere culturale şi doreşte să sensibilizeze comunitatea internaţională asupra conflictului din Sahara Occidentală.