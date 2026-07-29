Sound District Floreasca, pe 11 și 12 septembrie, un festival urban de muzică clasică în aer liber

În luna septembrie, cartierul Floreasca devine scena unui nou concept cultural în București.

Sound District transformă cartierul Floreasca într-o experiență culturală cu acces gratuit, unde muzica clasică, arta, gastronomia și comunitatea se întâlnesc.

Sound District Floreasca, organizat de Asociația Green Revolution, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, prin Centrul Cultural Mihai Eminescu, transformă străzile cartierului într-un festival în aer liber, dedicat muzicii clasice, artei și gastronomiei internaționale.

Festivalul oferă acces gratuit și invită bucureștenii să redescopere cartierul dintr-o perspectivă nouă. Străzile și spațiile publice devin locuri de întâlnire și experiențe culturale, în care muzica se împletește cu poveștile locului și energia comunității.

Dincolo de un festival de muzică clasică, Sound District Floreasca este o experiență care se descoperă pas cu pas. Pe 11 și 12 septembrie, vizitatorii vor explora cartierul prin concerte, instalații artistice, gastronomie, momente culturale și activități interactive, într-un traseu care îmbină patrimoniul, muzica și spiritul comunității.

Floreasca, un cartier cu povești care merită ascultate

Alegerea cartierului Floreasca nu este întâmplătoare. Puțini bucureșteni știu că multe dintre străzile sale poartă numele unor mari compozitori europeni, iar această identitate a devenit punctul de plecare al festivalului.

Astfel, cartierul se transformă într-o scenă culturală europeană, unde muzica clasică devine puntea dintre trecut și prezent, iar patrimoniul urban este redescoperit prin experiențe contemporane:

„La Sound District Floreasca, ne asumăm aceeași misiune care ne definește de peste 11 ani prin Roaba de Cultură: aceea de a apropia publicul de cultură, de a educa și de a crea contexte în care arta devine accesibilă și relevantă pentru comunitate. Credem că muzica clasică poate face parte din viața de zi cu zi, nu doar din sălile de concert. Prin Sound District Floreasca vrem să oferim bucureștenilor o experiență care îmbină cultura, comunitatea și spațiul public și care transformă o plimbare prin cartier într-o adevărată explorare. Ne dorim ca oamenii să plece acasă cu sentimentul că și-au redescoperit orașul.” – a declarat Raluca Fișer, Președinte Green Revolution.

Zone culturale diverse inspirate de compozitori

Una dintre componentele centrale ale festivalului este programul „Adoptă o stradă”, prin care mai multe străzi din Floreasca vor primi identități proprii și vor deveni zone culturale inspirate de mari compozitori europeni precum Mozart, Bach, Bizet, Verdi sau Chopin.

Fiecare stradă va avea propria atmosferă, propriul univers vizual și propriile experiențe, invitând publicul să descopere muzica, gastronomia și cultura unor spații europene diferite din Austria, Germania, Franța sau Italia.

Conceptul artistic

„Sound District Floreasca transformă cartierul într-o hartă sonoră a Europei. Străzile care poartă nume de compozitori devin spații vii, fiecare cu propria atmosferă și propria poveste. Ne dorim ca publicul să descopere muzica clasică într-un mod firesc, aproape de viața orașului, nu ca pe ceva îndepărtat, ci ca pe o experiență accesibilă, memorabilă și profund legată de comunitate. Cultura de calitate este parte componentă a unei societăți dezvoltate, iar muzica are un potențial unic de a crea valoare în jurul ei – educațională, socială, urbană, economică și umană. Acesta este spiritul în care construim festivalul: ca o punte între marile tradiții muzicale europene, orașul de astăzi și comunitatea care îi dă viață.” – a declarat Ioan Dragoș Dimitriu, director artistic Sound District.

Ce îi așteaptă pe vizitatori

Pe parcursul zilelor de 11 și 12 septembrie, cartierul Floreasca va prinde viață printr-o serie de experiențe culturale dedicate tuturor vârstelor:

concerte și performance-uri live susținute de artiști independenți, ansambluri și orchestre;

Classic Meets Modern, un concept care aduce împreună muzica clasică și influențele contemporane;

workshopuri și activități interactive dedicate marilor compozitori și istoriei cartierului;

instalații de artă și experiențe sonore integrate în spațiul urban;

zone gastronomice inspirate din culturile europene reprezentate în festival;

activări pentru comunitate, familii, copii și tineri.

Un nou proiect cultural semnat de Green Revolution, susținut de Primăria Sectorului 2

După succesul proiectului Roaba de Cultură, care atrage peste 80.000 de participanți în fiecare sezon și oferă acces gratuit la cultură pentru întreaga comunitate, Asociația Green Revolution propune în această toamnă un nou format de eveniment: un festival care mută scena în mijlocul orașului și transformă un întreg cartier într-un spațiu dedicat culturii și comunității. Cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, festivalul transformă întregul cartier Floreasca într-o scenă urbană dedicată culturii, comunității și redescoperirii spațiului public. La prima ediție a festivalului sunt așteptați peste 10.000 de bucureșteni care să redescopere într-un mod inedit energia cartierului Floreasca din capitală.

„Suntem mândri să susținem Sound District Floreasca, un proiect care aduce cultura în mijlocul comunității și redă străzilor noastre viața și energia pe care o merită. Primăria Sectorului 2 va continua să sprijine astfel de inițiative care transformă cartierele într-un spațiu vibrant, accesibil tuturor, și care contribuie la calitatea vieții bucureștenilor. Invit toți locuitorii Sectorului 2 și ai Capitalei să vină pe 11 și 12 septembrie să descopere împreună frumusețea muzicii clasice și farmecul cartierului Floreasca.” – a declarat Rareș Hopincă, Primarul Sectorului 2.

Accesul în cadrul festivalului Sound District Floreasca este gratuit.

Cei care doresc să fie printre primii care află noutățile despre festival își pot rezerva gratuit locul pe site-ul evenimentului: sound-district.ro.

Rezervă-ți locul gratuit: sound-district.ro.

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TikTok: Sound District Floreasca (Claudia Calotă)