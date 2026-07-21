Doliu în lumea filmului. Actrița din „Godzilla vs. Kong” a murit la doar 18 ani

Doliu în lumea filmului. Foto: Pixabay

O tânără actriță cunoscută pentru rolul din seria „Godzilla vs. Kong” și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier, la doar 18 ani.

Este doliu în lumea filmului după moartea actriței Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul jucat în filmele „Godzilla vs. Kong”. Tânăra și-a pierdut viața într-un accident rutier petrecut în dimineața zilei de marți, în statul Maryland, SUA.

Potrivit tatălui său, Joshua Hottle, Kaylee a fost implicată într-un accident grav de mașină. Acesta a povestit că autoritățile l-au informat inițial despre accident, iar ulterior i-au transmis că inima fiicei sale s-a oprit în drum spre spital.

Devastat, tatăl actriței a făcut anunțul într-o transmisiune live în limbajul semnelor (ASL). El a explicat că a fost nevoit să zboare din Texas pentru a-i recunoaște trupul neînsuflețit, potrivit TMZ.

Kaylee Hottle, sfârșit tragic la doar 18 ani

Originară din Atlanta, Georgia, Kaylee provenea dintr-o familie cu mai multe generații de persoane surde. Și-a început cariera la doar 9 ani, apărând într-o campanie de interes public pentru aplicația de mesagerie video Glide, foarte populară în comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz.

În anul 2021, a interpretat-o pe Jia în filmul „Godzilla vs. Kong”, personajul care comunica prin limbajul semnelor cu King Kong și trăia pe Insula Skull alături de Dr. Ilene Andrews, interpretată de Rebecca Hall. Kaylee și-a reluat rolul în „Godzilla x Kong: The New Empire”, lansat în 2024.

Actrița a mai avut o apariție și în serialul „Magnum P.I.”, unde a interpretat personajul Joon într-un episod din sezonul al patrulea.

Kaylee Hottle avea doar 18 ani.