Romeo și Julieta, avanpremieră la Teatrul Național din București. O poveste cât un spectacol, în regia lui Toma Enache!

Sunteți invitați la teatru!

O poveste cât un spectacol! Când? Sâmbătă, pe 11 iulie 2026, ora 19:00, la Teatrul Național București - Sala "Ion Caramitru".

AVANPREMIERĂ

Povestea lui Romeo și a Julietei sale.

Cea mai cunoscută poveste de iubire din lume revine într-o montare spectaculoasă semnată de regizorul Toma Enache, creatorul succesului „O scrisoare pierdută", realizat împreună cu aceeași echipă artistică si acelasi producator, apreciată de public.

Cel mai amplu și ambițios proiect semnat până acum de regizorul Toma Enache și producătorul Pepino Popescu, spectacolul aduce în fața publicului forța teatrului clasic autentic într-o formă vizuală impresionantă.

Prin utilizarea a 8 ecrane de proiecție și 3 videoproiectoare, scena se transformă într-un univers viu, în care Verona și drumurile iubirii celor doi prind viață chiar în fața dumneavoastră.

O fuziune între teatru și film, în care emoția se trăiește live, iar imaginea capătă amploarea cinematografiei.

Aproape 50 de costume de epocă

Scenografie: Alina Dincă Pușcașu

Decor: Maria Dore

Video design: Silviu Apostol

DISTRIBUȚIE

ANDREI NEAGOE – Romeo, fiul lui Montague

IOANA BRUMAR / GIA TIȚOIU – Julieta, fiica lui Capulet

MONICA DAVIDESCU – Doica, confidenta Julietei

AURELIAN TEMIȘAN – Capulet, tatăl Julietei

OVIDIU CUNCEA – Părintele Lorenzo, călugărul (și Gregorio)

ADRIAN NARTEA – Escalus, Principele Veronei

TEODORA CALAGIU – Lady Capulet, mama Julietei

MARIUS RIZEA – Montague, tatăl lui Romeo

COSMIN VÎJEU – Peter, slujitorul Doicii

DAN ISTRATE – Mercuțio, prietenul lui Romeo (și Spițerul)

EMANUEL VARGA – Benvolio, văr și prieten al lui Romeo

RADU BĂNICĂ – Paris, tânăr nobil

ȘTEFAN PÎRNUȘ – Tebaldo, nepotul lui Capulet

SILVIU OLTEAN – Abraham, slujitor

Distribuția cuprinde actori consacrați, precum și nume importante ale Teatrului Național București, alături de o nouă generație de artiști remarcabili.

Întreaga distribuție apare și în corurile spectacolului – corul familiei Capulet și corul familiei Montague.

Mesajul regizorului

Regizorul Toma Enache spune:

„Un spectacol în care Shakespeare ne vorbea încă din anii 1594–1595 despre iubire — acea iubire de care avem nevoie și astăzi, pentru a pune capăt urii vechi dintre neamuri care se războiesc.

Romeo și Julieta este un exercițiu de îmblânzire a inimilor:

ale celor care au iubit,

ale celor care iubesc,

dar și ale celor care așteaptă să iubească".

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Povestea lui Romeo și a Julietei sale.

O poveste cât un spectacol pe care nu trebuie să-l ratezi.

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