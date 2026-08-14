Eurovision 2027. Prețurile la cazare au explodat în Burgas, ajungând la 4.000 de euro pe noapte

Preţurile în unităţile de cazare din Burgas au crescut semnificativ, după ce joi oraşul de pe litoralul bulgar al Mării Negre a fost ales să găzduiască cea de-a 71-a ediţie a Concursului Eurovision, în luna mai 2027.

Potrivit Agerpres, unele oferte ajungând la peste 4.000 euro pe noapte, iar sejurul de trei nopţi depăşind 12.000 euro, informează Novinite preluată de Agerpres.

Avansul vertiginos s-a produs în câteva ore de la anunţul Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU). Conform informaţiilor marilor platforme de rezervări, aproximativ 99% din unităţile de cazare sunt deja rezervate sau nu mai sunt disponibile, în perioada 11-15 mai 2027.

Cele mai scumpe sunt hotelurile şi apartamentele de lângă coasta Mării Negre. Oferta pentru un sejur de trei nopţi în perioada 13-15 mai 2027 ajunge la 12.000 euro, deşi o promoţie temporară pentru anumiţi utilizatori are un preţ redus, de 9.000 euro. Alte oferte apărute curând după anunţ ajungeau la 10.000 euro, înainte de a fi eliminate sau rezervate.

La un apartament de lux, cu aproximativ 70 metri pătraţi, trei nopţi pentru doi adulţi costă 12.322 euro, inclusiv taxe şi comisioane.

Alte apartamente în centrul Burgasului şi de-a lungul coastei sunt oferite la 4.290 euro pentru trei nopţi, sau aproximativ 1.430 euro pe noapte, în timp ce altă ofertă ajunge la 2.780 euro pentru trei nopţi, aproximativ 927 euro pe noapte. Camerele şi apartamentele considerate mai accesibile încă sunt oferite la aproximativ 1.950 pentru trei nopţi, sau 650 euro pe noapte.

Oraşul Burgas, situat pe malul Mării Negre, va primi artişti, delegaţii, fani, jurnalişti şi milioane de telespectatori din întreaga lume pentru trei spectacole live extraordinare, marţi, 11 mai, joi, 13 mai şi sâmbătă, 15 mai 2027, potrivit anunţului EBU şi Televiziunii Naţionale Bulgare (BNT).