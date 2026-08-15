Florin Șerban a câștigat Leopardul de Aur la Festivalul de la Locarno cu filmul ”Locul tău nu e aici”

”Nu e locul tău aici”, filmul lui Florin Șerban, a câștigat Leopardul de Aur la Festivalul de la Locarno

Filmul "Nu e locul tău aici" al regizorului român Florin Şerban, cu Adrian Văncică în rolul principal, a câştigat sâmbătă Leopardul de Aur la Festivalul de Film de la Locarno. În concurs au fost înscrise 17 lungmetraje.

Regizorul și producătorul filmului împart un premiu de 75.000 de franci elvețieni, oferit celor care câștigă trofeul Leopardul de Aur, la festivalul organizat an de an în mica localitate elvețiană aflată pe malul lacului Maggiore, festival care a ajuns la cea de-a 79-a ediție.

Juriul a lăudat, într-un comunicat, "forţa scrierii sale, singularitatea viziunii sale şi măiestria excepţională a limbajului cinematografic". Cu o durată de peste două ore şi jumătate şi scăldat în culori sumbre, adesea învăluit de întuneric, acest film explorează relaţia dintre Marius, medic şef la spitalul din micul său oraş natal, şi fiul său adolescent Ioan, pe care l-a crescut singur de la moartea soţiei sale.

Profesional încrezător în sine, Marius nu este complet conştient de activităţile nocturne ale fiului său: cutreieră oraşul cu bicicleta şi vandalizează maşini cu o bandă de justiţiari mascaţi. Lumea lui Marius este dată peste cap când află că Poliţia îl suspectează pe fiul său de crimă.

Din distribuție fac parte Adrian Văncică, în rolul medicului, debutantul Teodor Butănescu, în rolul lui Ioan, fiul acestuia, alături de Alex Conovaru, Cristina Richter, Janir Izdrăilă și Cosmin Dominte.

Florin Șerban, exponent al noului val în cinematografia românească

După ce a studiat filosofia şi jurnalismul, Florin Şerban a studiat regia la Universitatea Columbia, motivat încă din adolescenţă de dorinţa de a face filme. Primul său lungmetraj, "Dacă vreau să fluier, fluier" (2010), a câştigat mai multe premii, inclusiv Ursul de Argint la Berlinală.Florin Şerban, o figură importantă a Noului Val Românesc, a explicat pe site-ul festivalului că filmul său este "mai presus de toate un portret al unui mod de a vedea lumea care ar putea dispărea. Sau, poate, care ar trebui să dispară".

Cu "Nu e locul tău aici ", regizorul român în vârstă de 51 de ani revine în lumea lungmetrajului după o pauză de opt ani, timp în care a fondat o şcoală de teatru.

Filmul lui Florin Șerban, cu Adrian Văncică în rolul principal, intră în competiția oficială și la Sarajevo Film Festival 2026, după ce a fost prezentat în premieră internațională și a câștigat la Locarno. Regizorul este câștigător al Ursului de Argint, la Berlinale 2010, pentru lungmetrajul „Eu când vreau să fluier, fluier”.