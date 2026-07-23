Alina Șerban, cu filmul ”Eu contez”, concurează pentru Premiul Publicului, la Festivalul de la Veneția

Alina Șerban, câștigătoare a premiului pentru cea mai bună actriță la Premiile Asociației Actorilor din Germania pentru rolul din Gipsy Queen (2019), intră în competiția pentru Premiul Publicului, cu ”Eu contez”, la Festivalul de la Veneția, Credit foto: Cornel Brad

„Eu contez” („I Matter”), filmul Alinei Șerban, prima regizoare de film romă din România și una dintre puținele regizoare rome din lume, va avea premiera la Festivalul la Veneția.

Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica are loc în perioada 2-12 septembrie 2026 la Veneția. „Eu contez” este selectat alături de alte șapte titluri în secțiunea Spotlight, concurând pentru Premiul Publicului oferit de Armani Beauty și Premiul Luigi de Laurentiis pentru Cel mai Bun Debut acordat de un juriu internațional. Scris și regizat de Alina Șerban, „Eu contez” este o coproducție România, Germania, Belgia ce explorează teme precum depășirea fricii, speranța și acceptarea de sine. Vorbit în română și romani, filmul spune povestea Rebecăi, o tânără romă care este pe cale să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Își pune toate speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va oferi, în sfârșit, o familie, însă nu bănuiește că drumul spre maturitate va fi mai greu decât și-a imaginat.

„Vedem foarte rar personaje rome care trăiesc experiențe umane complexe, dincolo de stereotipuri. Iar poveștile despre ce înseamnă să fii fată, romă și să fii în sistemul de protecție a copilului sunt aproape inexistente. Prin «Eu contez» mi-am dorit să construiesc o punte către o înțelegere mai profundă a acestor experiențe și să spun, înainte de toate, o poveste despre umanitate. Faptul că acest film își începe drumul la Veneția înseamnă enorm pentru mine”, spune Alina Șerban.

„Eu contez” este rezultatul unui proces de cercetare artistică desfășurat timp de peste patru ani împreună cu tineri din sistemul de protecție socială. În această perioadă, Alina Șerban a realizat alături de ei mai multe scurtmetraje documentare și spectacole de teatru.

Din distribuția filmului fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Juno (Alexandru Stancu), Alina Berzunțeanu și Natalia Călin. Alături de aceștia, în film joacă și 16 copii și tineri rezidenți ai centrelor de plasament Casa Iosif și Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creștin Măgurele din București.

Produs de Ada Solomon și Carla Fotea, echipa filmului a fost completată de Nona Cătușanu (imagine), Letiția Ștefănescu (montaj), Andreea Popa (scenografie), Dana Anghel (costume), Vlaicu Golcea (muzică), Quentin Jacques, Lise Bouchez, Jean Stephane Garbe (sunet).

Câștigătoare a premiului pentru cea mai bună actriță la Premiile Asociației Actorilor din Germania pentru rolul din Gipsy Queen (2019), Alina Șerban este absolventă a prestigioaselor Tisch School of the Arts (New York), Royal Academy of Dramatic Art – RADA (Londra) și UNATC.

În 2024, a fost decorată de Președintele României cu Ordinul Meritul Cultural, în grad de Cavaler.