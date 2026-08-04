Viitorul începe din vacanță: Elevii din Voluntari au descoperit competențele care îi pregătesc pentru lumea de mâine

Elevii din Voluntari au participat, în această lună, la cursurile de vară organizate de Academia Da Vinci, în cadrul proiectului „Voluntari de Viitor”, un program educațional care le-a oferit oportunitatea de a învăța competențe esențiale pentru viitor, dincolo de programa școlară.

Pe parcursul programului, copiii au participat la ateliere de public speaking și argumentare, educație financiară, echilibru emoțional, educație culturală, branding personal și responsabil, teatru și expresie scenică, precum și la sesiuni introductive despre utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale. Activitățile au fost construite astfel încât să stimuleze creativitatea, gândirea critică, spiritul de echipă și încrederea în sine.

Bogdan Ionescu, directorul educațional al Academiei Da Vinci, a declarat: „Ne-am propus să le oferim copiilor competențe pe care școala le atinge prea puțin, dar de care vor avea nevoie toată viața: să comunice, să gândească critic, să își gestioneze emoțiile, să înțeleagă valoarea banilor, să folosească responsabil noile tehnologii, să își descopere creativitatea și să aibă încredere în propriile forțe. Acesta este, în esență, rolul Academiei Da Vinci: să pregătească tineri capabili să facă față provocărilor viitorului.”

Prin participarea la aceste cursuri, elevii și-au dezvoltat abilități practice care îi vor ajuta atât în parcursul școlar, cât și în viața de zi cu zi, demonstrând că educația modernă înseamnă nu doar acumulare de informații, ci și formarea caracterului, a responsabilității și a capacității de adaptare.

Proiectul „Voluntari de Viitor” și colaborarea cu Academia Da Vinci confirmă importanța investiției în educația nonformală și în pregătirea noilor generații pentru provocările unei societăți aflate într-o continuă transformare.

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