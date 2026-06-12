Înapoi la Eleusis de Anița Vulcan Grigoriu - lansare la MNLR

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Romanul „Înapoi la Eleusis” de Anița Vulcan Grigoriu, apărut la Editura Tracus Arte, va fi lansat joi, 18 iunie 2026, de la ora 18.00, în Grădina Muzeului Național al Literaturii Române (Str. Nicolae Crețulescu nr. 8).

Vor vorbi, în prezența autoarei, Ioan Cristescu, Zamfir Bălan, Teodora Stanciu și Vasile Gribincea. Moderator: Loreta Popa.

„Anița Vulcan Grigoriu (n. 1983, Prahuda, Vrancea) iubește poveștile de când se știe și le scrie încă din copilărie, când inventa lumi și personaje pentru prietenii săi. Debutează în 2016 cu volumul de proză scurtă Omul-poveste (Editura Ars Docendi). În 2024 publică romanul Fata cu aluniță (Editura Tracus Arte), deși pregătise un alt manuscris – dovadă că, uneori, cărțile își aleg singure drumul către cititori. În 2025 se numără printre câștigătorii unui concurs de povestiri cu textul Roșu anticar (coddepoveste).

„Scriitura Aniței Vulcan Grigoriu se situează la intersecția dintre biografic și arhetipal. Înapoi la Eleusis urmărește povestea protagonistei – Brândușa –, dar și a comunității în mijlocul căreia a crescut și în care revine, ca atrasă de o forță magnetică – cea a Țării Pădurilor Albe. Liniile existenței eroinei se întrețes cu cele ale tărâmului natal, iar experiențele-limită prin care trece tânăra sunt simultan trepte ale cunoașterii de sine, dar și imagini generice ale traumei, pierderii sau maternității. Lumile reale și interioare sunt supuse procesului lent și dureros al destrămării.

Mesajul ultim al romanului (gândit ca o a doua secvență dintr-un triptic început prin Fata cu aluniță) rămâne cel al transfigurării suferinței și al reconstruirii sinelui, dincolo de umbrele trecutului și de dificultățile prezentului. Respirația cărții este una profund feminină. Statutul femeii în lume, responsabilitățile ei, formele de abuz a căror victimă este adesea, maternitatea și relația mamă-fiică – toate sunt reflectate în textul cu accente confesive, în care au loc deschideri și închideri simbolice, ca pentru a pecetlui, prin iertare și asumarea rădăcinilor, soarta personajului central.” (Cristina Bogdan)” arată un comunicat MNLR.