Un cunoscut autor de literatură pentru copii taxează nedreptățile care se fac acestui domeniu

Scriitorul Petre Crăciun, președintele Filialei de Literatură pentru Copii și Tineret din cadrul Uniunii Scriitorilor din România, a postat pe o rețea de socializare un manifest împotriva prejudecăților sociale și culturale legate de literatura pentru copii.

Prejudecăți în legătură cu literatura pentru copii

„Literatura pentru copii este mai ușor de scris decât literatura pentru adulți.”

În realitate, a scrie simplu, clar și captivant pentru copii este una dintre cele mai dificile provocări literare.

„Autorii de cărți pentru copii nu sunt scriitori adevărați.”

Această prejudecată ignoră valoarea artistică și educativă a genului.

„Cărțile pentru copii sunt doar povești naive și fără profunzime.”

Multe opere pentru copii abordează teme complexe precum prietenia, moartea, dreptatea, identitatea sau curajul.

„Oricine poate scrie o carte pentru copii.”

De fapt, literatura pentru copii cere cunoașterea universului copilăriei, a psihologiei copilului și o mare stăpânire a limbajului.

„Autorii de literatură pentru copii scriu doar pentru că nu pot scrie pentru adulți.”

Mulți autori aleg conștient acest domeniu, considerându-l o misiune culturală și educativă.

„Literatura pentru copii este destinată exclusiv copiilor.”

Marile cărți pentru copii sunt apreciate și de adulți, care descoperă în ele sensuri și emoții diferite.

„Scriitorii pentru copii nu au prestigiu literar.”

Numeroși autori de literatură pentru copii sunt recunoscuți internațional și au influențat generații întregi de cititori.

„Cărțile pentru copii trebuie să fie doar educative.”

Literatura pentru copii nu este un manual de morală; ea trebuie să ofere și plăcerea lecturii, imaginație și emoție.

„Copiii nu observă calitatea literară.”

Copiii sunt cititori foarte sinceri și reacționează imediat la textele artificiale sau plictisitoare.

Aceste prejudecăți afectează adesea recunoașterea publică și critică a autorilor de literatură pentru copii

„Autorii de literatură pentru copii trăiesc într-o lume infantilă.”

În realitate, ei sunt adesea foarte atenți la problemele societății și le transpun într-o formă accesibilă tinerilor cititori.

„Basmele și poveștile nu mai au relevanță în epoca digitală.”

Deși mediile s-au schimbat, nevoia copiilor de povești și de modele narative rămâne la fel de puternică.

„Literatura pentru copii este o literatură minoră.”

Aceasta este poate cea mai răspândită prejudecată, deși multe capodopere ale literaturii universale au fost scrise pentru copii sau au fost adoptate de aceștia.

„Cele mai bune cărți pentru copii sunt editate de marile edituri.”

„Total eronat. Sunt cărți importante, ale unor autori de geniu, care au apărut la edituri mai puțin cunoscute. Doar dacă ești necitit poți crede că numai la marile edituri pot apărea cărți importante. Aceste prejudecăți afectează adesea recunoașterea publică și critică a autorilor de literatură pentru copii, deși influența lor asupra formării cititorilor și asupra culturii este considerabilă.

Te rog să nu dai doi bani pe aceste prejudecăți. Gândește cu capul tău și citește sau recomandă copilului tău literatură pentru copii de calitate.” a conchis scriitorul Petre Crăciun.