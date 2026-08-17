Doliu la Hollywood: Actriţa Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile sale în "Heroes" şi "Nashville", a murit - Video

Hollywood Walk of Fame 2027: Cine sunt noile vedete care vor primi o stea - foto AI

Actriţa americană Hayden Panettiere, cunoscută mai ales pentru rolurile sale din "Heroes" şi "Nashville", a murit la vârsta de 36 de ani,

Un reprezentant al actriţei Hayden Panettiere a confirmat moartea ei, pentru postul american ABC News, afirmând că familia îşi va aminti de "incredibila ei lumină", ce a adus "dragoste şi bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o".

Mesajul tatălui actriței Hayden Panettiere

"Cu profundă tristeţe împărtăşim dispariţia iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă şi o forţă a naturii care a adus dragoste şi bucurie incomensurabile tuturor celor care au cunoscut-o şi milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran", a declarat şi tatăl actriţei, Skip, citat într-o declaraţie.

El a cerut totodată ca familia ei să aibă parte de intimitate, deoarece "are nevoie de timp pentru a procesa această pierdere inimaginabilă".

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Nu a fost anunţată nicio cauză a decesului.

Panettiere a început să joace în copilărie, dar a devenit cunoscută pentru rolul său din drama sportivă din 2000 "Remember The Titans" alături de Denzel Washington şi ca voce a lui Dot în "A Bug's Life" din 1998.

Panettiere a devenit ulterior faimoasă interpretând-o pe majoreta Claire Bennet în drama cu supereroi "Heroes", iar apoi în rolul cântăreţei de muzică country Juliette Barnes timp de şase sezoane în serialul TV de succes "Nashville".

În ce filme a mai jucat Hayden Panettiere. S-a luptat cu adicțiile încă de la 20 de ani

Printre filmele sale se numără "Bring It On: All Or Nothing" din 2006, filmul tragicomic "Raising Helen" şi apariţii în "Scream 4" şi "Scream VI" în rolul lui Kirby Reed.

După ascensiunea sa rapidă, presiunea industriei a început să apese asupra lui Panettiere, actriţa dezvăluind că s-a luptat cu adicţiile în jurul vârstei de 20 de ani.

Într-o carte de memorii publicată la începutul lui 2026, Panettiere a relatat deschis despre lupta sa legată de sănătatea mintală, pierderea fratelui ei mai mic, Jansen, şi hotărârea de a-i acorda custodia deplină a fiicei sale fostului ei partener, boxerul ucrainean Vladimir Kliciko.