„Cine joacă și în ce limbă e filmul?” Toma Enache dezvăluie problema întâlnită de producțiile românești în străinătate

Regizorul Toma Enache își dorește să revină cât mai repede pe marile ecrane cu un nou film și spune că nu vrea să treacă prea mult timp până la următorul proiect.

Regizorul Toma Enache a spus că realizarea unui film este dificilă și că, după cele trei producții ale sale, își dorește ca următorul proiect să nu mai fie la o distanță de cinci ani de cel precedent.

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„Nu e ușor să faci un film”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Când mergeam în premierele de gală în toată țara, spuneam că îmi doresc foarte tare să nu treacă cinci ani până vin cu un nou film. Cam așa au trecut între cele trei filme pe care le-am făcut: „Nu sunt faimos, dar sunt aromân” în 2013, „Între chin și amin” în 2019, „Enescu, jupuit de viu” în 2024.

„Între chin și amin”, primul film despre Experimentul Pitești; „Nu sunt faimos, dar sunt aromân”, primul film vorbit în aromână din istoria cinematografiei; și „Enescu, jupuit de viu”, primul film artistic dedicat genialului nostru compozitor.

Este foarte dificil să faci filme de epocă, dar uitați că se mai fac. S-a făcut un film extraordinar și despre dirijorul nostru, „Cravata galbenă”, și acum am înțeles că se lansează în Anglia. Pot spune că este un film făcut în limba engleză, dar este despre un român extraordinar, despre Sergiu Celibidache”, a spus regizorul Toma Enache.

„Este un dezavantaj să faci un film în limba română”

Regizorul a vorbit despre dezavantajele promovării unui film realizat în limba română și a spus că producțiile care nu sunt în limba engleză întâmpină dificultăți pe piața internațională.

„Este un dezavantaj, să spunem, că Enescu e în română, nu e făcut în engleză”, a întrebat Val Vâlcu.

„Este un dezavantaj să faci un film în limba română, pentru că toți întreabă: „Cine joacă și în ce limbă e filmul”. Și atunci, din start... dar nu e vorba doar că e în română, și celelalte țări au această problemă. Pentru orice film care nu este vorbit în limba engleză este foarte greu”, a spus regizorul Toma Enache.

„E subtitrare sau dublare, cum au tradus?”, a spus Val Vâlcu.

„Enescu, jupuit de viu” este cu subtitrare. Avem subtitrare în 12 limbi. La Bruxelles vom pune în franceză, la Paris, când am fost, am pus traducerea în franceză”, a spus regizorul Toma Enache.

„Nemții vor dublaj”, a spus Val Vâlcu.

„Dacă îl iau ei și îl promovează ei, atunci fac și dublajul. Noi avem doar traducerea în germană, subtitrare. Am fost la Stuttgart, am avut o proiecție de gală și la Stuttgart”, a spus regizorul Toma Enache.

Unde poate fi văzut acum „Enescu, jupuit de viu”

Regizorul a vorbit despre filmul „Enescu, jupuit de viu” și a spus că acesta este difuzat și la televizor și poate fi văzut în continuare pe Cinemaraton.

„Publicul din România a văzut „Enescu, jupuit de viu”, a fost și la televiziune?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Da, a fost difuzat chiar și pe 19 august. La New Delhi se împlineau exact 145 de ani de la nașterea lui George Enescu. Am făcut o întâlnire și l-am omagiat acolo împreună cu Ricky Kej și la Ambasada României din New Delhi și apoi, în ziua următoare, a fost proiecția la cinema. 145 de ani de la nașterea lui George Enescu și îl omagiem în continuare prin acest film pe care i l-am dedicat”, a spus regizorul Toma Enache.

„Unde îl pot vedea acum?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Acum, la televiziune. Pe Cinemaraton s-a dat și se va da în continuare și va putea fi văzut și comentat și dezbătut, și așteptăm să facă alții alte filme despre George Enescu, așa cum are Beethoven zeci de filme despre el, să se facă și despre Enescu, pentru că merită fără dar și poate”, a spus regizorul Toma Enache la DC News.