16 ani de la prima ediţie a Bucharest Fringe. Radu Popescu: 33 de evenimente în 10 zile, spectacole din toată ţara / video

Festivalul de teatru independent Bucharest Fringe a ajuns la ediţia a 16-a. De pe 4 până pe 13 septembrie, bucureştenii sunt aşteptaţi la multe spectacole, din toate genurile.

Regizorul Radu Popescu spune că la ediţia 2026 a festivalului Bucharest Fringe sunt 33 de evenimente în 10 zile. Dintre acestea, 28 sunt spectacole de diverse tipuri. De asemenea, publicul va putea urmări şi o producţie de teatru-dans de la UNATC, un spectacol de absolvire.

"Sunt 33 de evenimente cu totul în 10 zile, în care, dacă am numărat eu corect, 28 sunt spectacole de diverse facturi. Noi cam asta încercăm să facem în fiecare an: să prezentăm o imagine cât mai completă și complexă a teatrului independent din ultimul an.

Avem și instalații de exemplu, avem și spectacole de teatru-dans. La teatru-dans avem o producție care vine din UNATC, un spectacol de absolvire, și avem o producție din mediul independent a unor profesioniști chiar cu vechime. Deci o combinație destul de bună, zic eu. Avem spectacole din toată țara, cam de peste tot de pe unde se produce teatru independent. E o selecție foarte bună", a declarat Radu Popescu într-un interviu exclusiv pentru DC News.

Presiune pe buget

Radu Popescu a anunţat şi câte producţii au intrat în competiţia festivalului Bucharest Fringe în acest an, dar şi de ce este presiune pe buget.

"A fost o mică presiune pe buget pentru că sunt cumva mai multe spectacole invitate în cele patru secțiuni față de câte preconizam noi inițial. Adică juriul de selecție a selecționat mai multe. Noi avem și această posibilitate, ca juriul să propună niște spectacole dacă ele cumva au omis să se înscrie. În general, sunt undeva între 60, 70, până spre 100 de producții care se înscriu în fiecare an. Anul ăsta avem în competiție 14, de fapt trebuiau să fie vreo 16, dar două n-am putut să le aducem.

100 e o cifră maximală, n-am atins niciodată 100 de înscrieri, au fost pe la 90 și ceva. Dar gândiți-vă că sunt totuși instituții deja de tradiție în România, ca Reactor la Cluj sau Replica, sunt mai multe care, fie de sine stătător, fie prin diverse colaborări, reușesc să producă câte 4, 5, 6 spectacole pe an și atunci vin cu mai multe propuneri.

Pe lângă teatrele cu spațiu, unde noi avem și Asociația Teatrelor Independente, care e un organism reprezentativ pentru organizațiile ce gestionează și un spațiu de teatru independent, ceea ce vine la pachet cu provocări particulare: chirie, oameni pe care trebuie să-i plătești, pe lângă aceste instituții independente există și trupe de teatru care, fie că fac un proiect cu AFCN-ul, fie fără finanțare, produc. Deci da, anual aș zice că sunt în jur de 90 de producții. Dar aici pot să intre și spectacole de amatori, adică acceptăm orice înscriere atâta timp cât se încadrează în perioada calendaristică și nu este un spectacol produs de un teatru de stat. Acceptăm cel mult coproducții", a mai declarat regizorul.

Comedii, tragedii, dramă sau dans? Ce îi aşteaptă pe spectatori

Radu Popescu a explicat şi ce tip de piese îi aşteaptă pe spectatori, dar şi pe ce se concentrează organizatorii festivalului.

"Sunt toate genurile. Aș zice că e o distincție de ordin practic. Există această prejudecată că comediile de mare succes la public nu sunt neapărat producții foarte festivaliere sau foarte artistice. Nu e chiar așa, umorul e destul de greu de făcut. Dar adevărul e că noi nu că n-am vrea, ci pur și simplu nu s-au înscris și nu au fost selecționate spectacole dintre acestea unde o companie independentă produce o comedie cu vedete, după care se duce într-un spațiu mare și vinde foarte multe bilete.

Noi ne-am focusat pe spațiile mici, pe artiști independenți care au ceva particular de spus, inclusiv teatru documentar sau alte specii de teatru care merg mai bine în mediul independent, cum ar fi one-woman show sau one-man show. Majoritatea sunt spectacole foarte contemporane, cu subiecte foarte importante pentru publicul de azi", a completat Radu Popescu.

PROGRAMUL FESTIVALULUI BUCHAREST FRINGE, EDIȚIA a 16-a

VINERI, 4 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: PIATRĂ, HÂRTIE, FOARFECĂ de Diana Aldea și Adrian Teleșpan

Regia: Diana Aldea

Producător: Centrului de Creație MAIDAN, Cluj-Napoca

Sala: Teatrul Apropo

Ora 21.00: NAȘTEREA UNUI DICTATOR de Székely Csaba

Regia: Sebestyén Aba

Producător: Yorick Studio, Târgu Mureș

Sala: Teatrul În Culise

SÂMBĂTĂ, 5 SEPTEMBRIE

Ora 11:00 – 14:00 ATELIER DE TEATRU DE OBIECTE, PENTRU ADULȚI – Accesul liber

Cu Ștefan Craiu

Sala: Centrul Independent pentru Arta Animației

Ora 17.00 – 20.00 BLIND DATE CULTURAL – instalație performativă

Regia: Andu Dumitrescu

Producător: Asociația VAR

Sala: POINT Art Hub

Ora 19.00: RASKOLNIKOV, DUPĂ CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ după F. M. Dostoievski

Regia: Ionuț Iftimiciuc

Producător: Teatrul În Culise

Sala: Teatrul În Culise

Ora 19.30: GIRL ON FIRE – Eveniment cu foc și acrobație – Accesul liber

Cu Crina Drăcșanu, fire-show-artist

Calea Victoriei – Străzi Deschise

Ora 20.00: ANTIGONA de Sofocle

Regia: Alin Uberti

Producător: unteatru

Sala: unteatru

DUMINICĂ, 6 SEPTEMBRIE

Ora 16.00 – 19.00: BLIND DATE CULTURAL – instalație performativă

Regia: Andu Dumitrescu

Producător: Asociația VAR

Sala: POINT Art Hub

Ora 17.00: AMERICAN DREAM de Cristina Bordeanu

Regia: Oana Mogoș

Producător: Facultatea de Arte, Universitatea Dunărea de jos, Galați

Sala: Teatrul În Culise

Ora 18.30: ROSTOPASCA de Alex Tocilescu

Regia: Monica Stoica

Producător: Asociația HEARTH, București

Sala: Palatul Lahovary

Recomandare vârstă: 18+

Ora 20.30: TIMON DIN ATENA de William Shakespeare și Thomas Middleton

Regia: David Schwartz

Producător: Platforma de teatru politic

Sala: Teatrul Evreiesc de Stat

LUNI, 7 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: LALELE, PĂSĂRI ȘI BETON de Leta Popescu și Diana Mihalașcu, după texte de Ovidiu Cioclov, Doina Gecse-Borgovan, Katia Nanu, Maria Orban, Oana Paler, Laura Stanciu, Livia Stoica, Dana Voicu

Regia: Leta Popescu

Producător: Reactor, Cluj-Napoca

Sala: unteatru

Recomandare vârstă: 14+

Ora 19.00: BROSCOIUL de Alex Gorghe

Regia: Carla Oncescu

Producător: Fundația Friends For Friends

Sala: Teatrul Apropo

Ora 21.00: LALELE, PĂSĂRI ȘI BETON de Leta Popescu și Diana Mihalașcu, după texte de Ovidiu Cioclov, Doina Gecse-Borgovan, Katia Nanu, Maria Orban, Oana Paler, Laura Stanciu, Livia Stoica, Dana Voicu

Regia: Leta Popescu

Producător: REACTOR, Cluj-Napoca

Sala: unteatru

Recomandare vârstă: 14+

MARȚI, 8 SEPTEMBRIE

Ora 18.30: DORU ÎN LUMEA EMOȚIILOR de Cătălina Popa

Regia: Cătălina Popa

Producător: UNATC, București

Sala: Centrul Independent pentru Arta Animației

Ora 20.00: DEALUL FLORILOR de Calița Nantu

Regia: Mark Cristopher Demeter

Producător: REACTOR, Cluj-Napoca

Sala: Teatrul de Artă București

Recomandare vârstă: 14+

Ora 20.00: LILU GLUGĂ VERDE de Andrei Ursu – Premieră – Accesul liber

Regia: Ana-Maria Ursu

Producător: Teatrul Basca, Timișoara

Promenada Mall, terasă

Spectacol pentru întreaga familie

MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: PE LIMBA TA de Mihaela Michailov

Regia: Radu Apostol

Producător: Centrul Replika, București

Sala: Centrul Replika

Ora 21.00: MANTAS de Bogdan Sărătean

RegIa: Bogdan Sărătean

Producător: BIS Teatru, Sibiu

Sala: Teatrul de Artă București

JOI, 10 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: AȘA GRĂIT-A... de Étienne Lepage

Regia: Elena Tudorache

Producător: UNATC, București

Sala: Centrul Replika

VINERI, 11 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: H de la A la Z după Hamlet de W. Shakespeare

Regia: Ștefan Roman

Producător: Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Sala: Teatrul Apropo

Ora 19.30: PEȘTII DORM? de Jens Raschke

Regia: Dorin Boca

Producător: Teatrul Coquette, București

Sala: Teatrul Coquette

Ora 20.00: TAVANUL DE STICLĂ de David Hare

Regia: Ionuț Andrei Maierean

Producător: FF Theatre, București

Sala: FF Theatre

SÂMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: CLOSER de Patrick Marber

Regia: Alexandru P. Rusu

Producător: Claudia Moroșanu

Sala: Teatrul Actorilor

Recomandare vârstă: 16+

Ora 19.30: SAMSARA - Surrender to Change or Suffer in a Loop de Eva Danciu

Regia: Eva Danciu

Producător: UNATC, București

Sala: Linotip Centru Independent Coregrafic

Ora 20.00: OMUL CU CIOCANUL de Șerban Melnic, Cosmin Gaspar – Lectură performativă

Regia: Ana Monica Vîlcu, Cosmin Gaspar, Șerban Melnic

Producător: Teatrul Apropo

Sala: Teatrul Apropo

Recomandare vârstă: 16+

DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE

Ora 18.00: TEA & MILK de Edith Alibec

Regia: Dana Paraschiv

Producătoare: Edith Alibec

Sala: Teatrul Coquette

Ora 19.30: SWEET SPOT de Mihai Mihalcea

Regia: Mihai Mihalcea

Producător: Asociația Culturală Solitude Project, București

Sala: Centru Național al Dansului

Ora 20.00: PROCESUL A.I. de Andrei Tache-Codreanu – Premiera

Regia: Andrei Tache-Codreanu

Producător: Teatrul Apropo

Sala: Teatrul Apropo

Recomandare vârstă: 14+

Ora 21.30: FESTIVITATEA DE PREMIERE ȘI ÎNCHIDERE

Sala: Teatrul Apropo

Bilete la Festivalul Bucharest Fringe se găsesc pe IaBilet.ro. Bilete la spectacolul Closer se găsesc atât pe IaBilet.ro cât și pe eventbook.ro . Elevii și studenții au acces gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza unei rezervări efectuate prin completarea acestui formular online.

Partenerii finanțatori sunt Primăria Municipiului București prin ARCUB și Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Partenri: Promenada Mall, unteatru, Teatrul de Artă București, POINT ArtHub, Teatrul În Culise, Teatrul Coquette, Teatrul Evreiesc de Stat, FF Theatre, Teatrul Actorilor, Centrul de Teatru Educațional Replika, Centrul Independent pentru Arta Animației (CIAA), Linotip Centru Independent Coregrafic, Centrul Național al Dansului, Palatul Lahovary.