Premieră la Sala Dalles. INMORTALIDAD: Borges pentru toți, cu Magda Catone și Maxim Belciug

Miercuri, 2 septembrie 2026, de la ora 20:00, Sala Dalles din București găzduiește premiera spectacolului „INMORTALIDAD”, o producție de teatru poetic inspirată din opera lui Jorge Luis Borges, cu Magda Catone, Maxim Belciug, Brianna Francesca Orezeanu și Alexandru Nedelcu. Regizat de Magda Catone, spectacolul aduce împreună teatrul, muzica interpretată live și dansul, deschizând o poartă neașteptată către universul unuia dintre cei mai importanți scriitori ai secolului XX.

Pornind de la unele dintre cele mai puternice poeme ale lui Borges, spectacolul recompune o lume fascinantă, violentă și tandră deopotrivă, a cartierelor mărginașe dintr-un Buenos Aires legendar. Aici, duelurile dintre cuțitari și gauchos vorbesc în fapt despre onoare, valori, viață și destin, iar fiecare om pare să poarte în sine umbra tuturor celor care au trăit înaintea sa.

Ca întotdeauna la Borges, însă, povestea este doar un pretext. Dincolo de ea, încep labirinturi, iar timpul nu curge înainte, ci se întoarce asupra lui însuși, arătând că moartea e doar una dintre măștile eternității și nu sfârșitul.

Magda Catone, actriță de o forță expresivă remarcabilă, conduce publicul prin acest parcurs de istorii și simboluri, dând glas textelor cu o plasticitate care transformă poezia într-un act viu, aproape ritualic.

Alături de ea, chitaristul Maxim Belciug creează, prin muzica interpretată live, un spațiu sonor de o intensitate hipnotică, în care ecouri de tango, milonga și muzică sud-americană se întâlnesc cu tăcerile încărcate de sens ale textelor lui Borges.

Inspirată din rădăcinile muzicale ale Argentinei și din libertatea improvizației, chitara devine un personaj în sine, când duios, când neliniștitor, când incandescent. Dar materia fantastică a poeziei se dezvăluie deopotrivă în intervențiile aducătoare de sens ale personajului interpretat de Alexandru Nedelcu, iar prezența captivantă a tinerei balerine, al cărei dans transformă în gest ceea ce cuvintele doar sugerează, întregește arhitectura poetică a spectacolului, făcând vizibile tensiunile dintre viață și moarte, dintre luptă și tandrețe, dintre efemer și etern.

Spectacol de o sensibilitate rară, în care dialogul pasional dintre voce, chitară și gest dă volum poeziei, iar tăcerea devine la fel de elocventă ca rostirea, INMORTALIDAD invită spectatorul la introspecție, punându-l în fața uneia dintre cele mai puternice învățături ale lui Borges: nemurirea nu este un privilegiu, ci o povară, iar memoria poate fi la fel de înspăimântătoare ca uitarea.

Și poate că acesta este un mod foarte borgesian de a-l întâlni pe Borges, pentru toți, atât cei care l-au citit, cât și cei care nu l-au citit încă: să intri în lumea lui pe o poartă neașteptată, la care nu te-ai fi gândit. Să-l descoperi nu prin explicații, ci prin emoție, trăit, nu doar citit. Și, mai presus de toate, să înțelegi că, în fond, ceea ce contează e omenia dintre noi, acum și aici. Iar dacă, după INMORTALIDAD, ajungi acasă și cauți în bibliotecă un volum de Borges, cu atât mai bine. Deși, cu siguranță, el ar fi preferat să găsești acolo mai întâi cărțile altora…

Premiera spectacolului INMORTALIDAD are loc la Sala Dalles din București, miercuri, 2 septembrie 2026, ora 20:00. Biletele sunt disponibile la casa de bilete a Sălii Dalles sau online, pe eventim.ro, ticketstore.ro și iabilet.ro.