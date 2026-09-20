Marile Speranțe, în regia lui Andrei Huțuleac, prima premieră a stagiunii la Excelsior

Prima premieră a stagiunii 2026–2027 a Teatrului EXCELSIOR este piesa ”Marile speranțe”, scrisă de Neil Bartlett, după romanul omonim al lui Charles Dickens, în regia lui Andrei Huțuleac

Scenografia este realizată de Maria Nicola, lighting design-ul de Lucian Moga și Cristian Șimon, mișcarea scenică este coordonată de Judith State și Alex Călin, muzică originală este compusă de Matei Vasilache. Din distribuție fac parte Alex Călin, Camelia Pintilie, Ioana Niculae, Mihai Mitrea, Loredana Cosovanu, Matei Arvunescu, Mircea Băluță, Ovidiu Ușvat.

Premiera oficială va avea loc pe 30 septembrie (miercuri) și 1 octombrie (joi), de la ora 19:00, în Sala „Ion Lucian” a teatrului.

Unul dintre marile romane ale literaturii universale ajunge astfel pe scena teatrului Excelsior într-un spectacol despre identitate, aspirație și prețul pe care suntem dispuși să îl plătim pentru viața pe care ne-o dorim. Cât din ceea ce sperăm pentru noi înșine ne aparține cu adevărat? Și cât suntem dispuși să sacrificăm pentru a ajunge la viața pe care credem că ne-o dorim?