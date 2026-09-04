Teatrul independent vs. teatrul de stat: Diferențele, explicate de actrița Claudia Moroșanu: Aducem spectatorul în „sufageria” noastră

Actrița Claudia Moroșanu, în studioul DCNews

Actrița Claudia Moroșanu a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, diferențele dintre teatrul independent și teatrul de stat, dar și de ce Capitala oferă mai multe oportunități pentru actori decât alte orașe din țară.

Actrița Claudia Moroșanu, de la Teatrul Apropo, a vorbit, la Interviurile DCNews, despre diferențele dintre teatrul independent și cel de stat, dar și despre oportunitățile pe care le au actorii în București, comparativ cu alte orașe din țară.

Teatrul independent vs. teatrul de stat: Ce le diferențiază?

„Teatrul independent, în primă fază, e mai degrabă în zona asta de experiement, de texte care nu se montează la teatre de stat. Și încercăm să ne diferențiem un pic, pentru că de aceea vin oamenii la noi. În primul rând, pentru o experiență intimă. Cred că asta are teatrul independent - acea apropiere de spectator - îl aducem în sufrageria noastră, îl așezăm la masă cu noi și-i spunem o poveste.

„Dar se face și teatru clasic, uneori, - sigur - montat într-o manieră mai nouă sau mai modernă, dar nu se dezice”, a precizat, în exclusivitate pentru DCNews, actrița Claudia Moroșanu.

„O manieră minimalistă”, a adăugat jurnalistul Val Vâlcu.

„Exact! Cu resurse mai mici”, a precizat Claudia Moroșanu.

Teatrul din provincie merită mai multă mișcare

Întrebată cum vede situația teatrului din țară, în comparație cu Bucureștiul, Claudia a spus: „Din punctul meu de vedere, merge mult mai slab. Sunt mult mai puține oportunități pentru actori, de aceea nu am rămas la Cluj, unde am terminat facultatea, și nici la Timișoara, de unde sunt de origine. E o mișcare mult mai liniștită. Ar fi bine să se zgâlțâie un pic și Timișoara și Clujul, să creeze mult mai mult. Mi se pare că e loc”.

„Ținând cont că nu sunt decoruri greu de transportat, ar fi o soluție turneele, deplasările?”, a fost întrebarea lui Val Vâlcu.

„Sunt o soluție”, a răspuns Claudia, care a adăugat că va face deplasarea la Brașov și Constanța, în luna septembrie, cu spectacolul „Closer”, al cărei producător este.

„Încercăm să ne extindem 'antenele' și pe mai departe. Deci da, este o soluție”, a mai spus aceasta. Ea a explicat, tot la DCNews, care sunt provocările teatrului independent.

Spectacolul „Closer”, regizat de Claudia Moroșanu și produs de Teatrul Apropo, pornește în luna septembrie într-un mini-turneu de premiere care unește publicul din București (pe 12 septembrie la Festivalul Bucharest Fringe), Brașov (pe 21 septembrie la Centrul Cultural Reduta) și Constanța (pe 22 septembrie la Centrul „Jean Constantin”).