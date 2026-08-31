Unde și când îl poți vedea pe scenă pe ministrul Culturii, Andras Demeter

Andras Demeter, ministrul interimar al Culturii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Culturii, Andras Demeter, joacă într-o piesă de teatru la Teatrul de Artă București. Acesta face parte din distribuția spectacolului „Peștele Balon”, de Theo Herghelegiu, alături de Mona Eftimiu și Carmen Anghel.

„Peștele Balon” este un spectacol de teatru care pornește de la o situație neobișnuită și aduce în prim-plan teme precum vinovăția, responsabilitatea și dilemele morale.

„Peștele balon”, piesă de teatru în care joacă ministrul Culturii, Andras Demeter. Sursa foto: Teatrul de Artă București

Ce promite „Peștele Balon”

Acțiunea spectacolului are loc într-un arest din Haga zilelor noastre, unde o avocată pro bono își audiază clientul, un cetățean japonez, în vederea înfățișării preliminare de a doua zi. Yuki-san a lucrat într-un penitenciar nipon, ca maestru bucătar. În această calitate, el a pregătit și servit cina unei deținute condamnate la moarte, cetățean american, care a cerut fugu sushi pentru ultima ei masă.

Din motive pe care nici el nu și le explică la început, Yuki a făcut o greșeală fatală în procesul de gătire, iar deținuta a murit otrăvită cu tetrodotoxină, substanța letală existentă în peștele-balon, cu un ceas și ceva mai devreme de ora execuției.

Tribunalul din Haga urmează să stabilească nevinovăția sau vinovăția sa, acuzația fiind aceea că a scurtat viața unei condamnate cu 72 de minute înainte de execuție. Locuită de mari ambiții profesionale, avocata depune toate eforturile pentru a-și instrumenta cazul. Doar că Yuki-san nu colaborează - sau nu în sensul nostru, nu în parametri occidentali.

Pe durata acestui interviu se întâlnesc două lumi care se suprapun intermitent, iar discuția dintre cei doi ajunge să pună în prim-plan teme precum morala, demnitatea, responsabilitatea și sensul existenței. Finalul aduce o răsturnare de situație ce lasă totul suspendat în ambiguitate și deschide un număr variabil de posibile urmări, potrivit descrierii oferite de Teatrul de Artă București.

Regia spectacolului este semnată de Theo Herghelegiu. Muzica îi aparține lui Gabriel Basarabescu, coregrafia este realizată de Andreea Duță, iar scenografia și grafica sunt semnate de Daniel Titza. Componenta video este realizată de Alexandru Damian și AI.

Povestea spectacolului este inspirată dintr-un text generat de Alexandru Damian împreună cu inteligența artificială.

„Peștele Balon” a participat în 2026 la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Teatru „New Wave” de la Reșița și Festivalul de Teatru UNDERGROUND de la Arad.

Spectacolul, apreciat de critici

Spectacolul a primit și recomandări favorabile din partea criticilor. Florentin Streche scrie, în Regal Literar, că „Peștele Balon” se impune drept „unul dintre cele mai consistente spectacole românești recente dedicate teatrului de idei”. Potrivit acestuia, Theo Herghelegiu construiește o montare elegantă, densă și provocatoare intelectual, susținută de interpretări actoricești solide și de o regie care acordă încredere deplină forței textului. „Rezultatul este un spectacol care solicită atenție, răbdare și disponibilitatea de a accepta că marile întrebări ale existenței nu oferă întotdeauna răspunsuri definitive”, potrivit criticului.

La rândul său, Marian Apostol, într-o cronică publicată pe resita.ro, vorbește despre „reflecții memorabile despre morală, demnitate și sensul existenței”. Una dintre imaginile puternice identificate de cronicar definește morala drept „un armăsar superb și elegant” care te aruncă periodic la pământ, pentru ca apoi aceeași morală să fie descrisă drept „un cal mort”. „Între aceste două formulări se desfășoară una dintre tensiunile fundamentale ale spectacolului: merită să rămâi fidel unor principii care nu îți aduc succesul, confortul sau salvarea?”, scrie Marian Apostol. Dincolo de ironia replicii, el subliniază ideea că demnitatea este una dintre puținele valori care continuă să reziste atunci când toate celelalte certitudini se clatină.

În luna septembrie, la Teatrul de Artă București mai pot fi văzute: „Fata din curcubeu”, de Lia Bugnar, „Un bărbat și mai multe femei”, de Leonid Zorin, un concert susținut de Maria Răducanu, „Voyeur”, de Gardner McKay, „Extraconjugal”, de Neil Simon, „Colibri”, de Garret Jon Groenveld, „American Buffalo”, de David Mamet, „Zaharașka și zăpada uitată”, „Iepurele alb”, „Fetița din debara”, de/cu Oana Jindiceanu, „Insomniacii”, de Mimi Brănescu, „Dar dacă?” și „Dureri fantomă”, de Vasili Sigarev.