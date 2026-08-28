Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București lansează o nouă strategie repertorială. Șapte programe definesc noua stagiune

Teatrul Național „I. L. Caragiale”, București

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a anunțat o nouă strategie repertorială, structurată în șapte programe majore, care va fi implementată începând cu noua stagiune.

Noua strategie repertorială a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Capitală va fi structurată în jurul a şapte programe majore, având ca scop consolidarea statutului său de primă scenă a ţării.

Potrivit unui comunicat TNB, noua strategie are ca scop principal consolidarea unui dialog permanent şi deschis cu publicul.

"Acest sistem complex asigură un raport echilibrat între diversitatea estetică şi tematică a spectacolelor, eficientizând totodată organizarea internă a teatrului", precizează sursa citată.

Cele şapte programe care vor defini activitatea TNB

Cele şapte programe care vor defini activitatea TNB începând cu noua stagiune care se deschide la început de septembrie sunt:

- Teatrokosmos (pilonul marilor spectacole) - dedicat marilor opere din dramaturgia clasică şi contemporană, românească şi universală. Programul aduce în faţa publicului larg producţii de mare anvergură, adaptări scenice şi scenarii originale;

- Sensorium (teatru, emoţie şi tehnologie) - un program inovator care transformă sala de spectacol într-un spaţiu de explorare estetică, propunând întâlnirea artei cu tehnologia. Tehnologia multimedia, realitatea virtuală, teatrul-dans şi musicalul se unesc pentru a stimula toate simţurile spectatorului. Este dedicat cu precădere publicului tânăr, dar şi publicului larg, dornic de experienţe noi;

- Agora (teatrul şi comunitatea) - programul va valorifica dramaturgia cu puternic impact social, propunând spectacolele pe teme sociale acute, bazate pe cercetare documentară şi memorie urbană;

- Genesis (incubatorul noilor generaţii) - o platformă de lansare pentru tinerii artişti şi un hub de inovaţie culturală;

- Proscenium (laboratorul de excelenţă) - program dedicat exclusiv evoluţiei profesionale a echipei TNB şi formării viitorilor specialişti în meseriile scenei;

- Axis (deschidere naţională şi internaţională) - program care vizează conectivitatea naţională şi internaţională a TNB în cadrul unor reţele teatrale internaţionale: va include în platforma de mobilitate a TNB spectacolele naţionale şi internaţionale coproduse sau invitate şi se va concretiza prin seturi de reprezentaţii pentru fiecare spectacol din cadrul programului;

- Sirinx (teatrul în spaţii neconvenţionale) - un program dinamic ce oferă spectacole de teatru, muzică, dans, film şi performance experimental în spaţii inedite şi la ore diverse.

Noua stagiune TNB începe pe 5 septembrie

Arhitectura repertorială propusă de managerul TNB construieşte profilul TNB ca reper civic esenţial, loc de întâlnire, de reflecţie şi de bucurie culturală pentru întreaga comunitate, se arată în comunicat.

Începând cu 5 septembrie, porţile Naţionalului bucureştean se redeschid cu o ofertă bogată de peste 80 de reprezentaţii programate în toate cele cinci săli de spectacol - Sala "Ion Caramitru", Studio, Pictura, Atelier şi Sala Mică.

Biletele pot fi achiziţionate atât online, cât şi fizic, de la Agenţia de Bilete a TNB, potrivit Agerpres.