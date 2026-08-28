Cele mai așteptate piese de teatru la Bucharest Fringe – maratonul teatrului independent. Programul complet al ediției 2026

Între 4 – 13 septembrie, Festivalul Bucharest Fringe – maratonul teatrului independent aduce pe scene și în spații neconvenționale din Capitală cele mai râvnite și noi spectacole independente din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, Galați.
La început de toamnă, Bucureștiul devine iarăși locul de întâlnire a teatrului independent, teatru tânăr și foarte tânăr, îndrăzneț și curajos, cu publicul de toate vârstele, în cadrul celei de a 16-a Ediții a Festivalului Bucharest Fringe – maratonul teatrului independent, unul dintre cele mai notorii și longevive festivaluri dedicate tinerilor creatori independenți sau aflați la început de drum, din România.
30 de spectacole și evenimente vor avea lor în 16 spații partenere, în Competiție sau în OFF, între care 5 producții studențești (secțiunea First Time – Serile Teatrului Stuențesc) care vor fi jurizate, la rândul lor, în linie cu spectacolele companiilor consacrate.
Teatrul Apropo, organizatorul festivalului susținut de ARCUB și AFCN
Spectacolele se vor juca la Teatrul Apropo, organizatorul festivalului, și în spațiile partenere: unteatru, Teatrul de Artă București, POINT ArtHub, Teatrul În Culise, Teatrul Coquette, Teatrul Evreiesc de Stat, FF Theatre, Teatrul Actorilor, Centrul de Teatru Educațional Replika, Centrul Independent pentru Arta Animației, Linotip Centru Independent Coregrafic, Centrul Național al Dansului, Palatul Lahovary, Promenada Mall și Calea Victoriei, în cadrul Străzi deschise.
Selecția spectacolelor a fost făcută de juriul format din criticii de teatru Oana Cristea Grigorescu, Oltița Cîntec și Cristiana Gavrilă. Juriul de premiere al Ediției din acest an este format din Irina Zlotea (critic de teatru), Raluca Rădulescu (jurnalist cultural), Oana Jindiceanu (actriță). O noutate și o surpriză anul acesta este parteneriatul cu comunitatea spectatorilor, Mergem la teatru, care va avea, la rândul ei, 3 jurați desemnați, ce vor anunța, la final, Premiile comunității Mergem la teatru.
PROGRAMUL FESTIVALULUI BUCHAREST FRINGE, EDIȚIA a 16-a
VINERI, 4 SEPTEMBRIE
Ora 19.00: PIATRĂ, HÂRTIE, FOARFECĂ de Diana Aldea și Adrian Teleșpan
Regia: Diana Aldea
Producător: Centrului de Creație MAIDAN, Cluj-Napoca
Sala: Teatrul Apropo
Ora 21.00: NAȘTEREA UNUI DICTATOR de Székely Csaba
Regia: Sebestyén Aba
Producător: Yorick Studio, Târgu Mureș
Sala: Teatrul În Culise
SÂMBĂTĂ, 5 SEPTEMBRIE
Ora 11:00 – 14:00 ATELIER DE TEATRU DE OBIECTE, PENTRU ADULȚI – Accesul liber
Cu Ștefan Craiu
Sala: Centrul Independent pentru Arta Animației
Ora 17.00 – 20.00 BLIND DATE CULTURAL – instalație performativă
Regia: Andu Dumitrescu
Producător: Asociația VAR
Sala: POINT Art Hub
Ora 19.00: RASKOLNIKOV, DUPĂ CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ după F. M. Dostoievski
Regia: Ionuț Iftimiciuc
Producător: Teatrul În Culise
Sala: Teatrul În Culise
Ora 19.30: GIRL ON FIRE – Eveniment cu foc și acrobație – Accesul liber
Cu Crina Drăcșanu, fire-show-artist
Calea Victoriei – Străzi Deschise
Ora 20.00: ANTIGONA de Sofocle
Regia: Alin Uberti
Producător: unteatru
Sala: unteatru
DUMINICĂ, 6 SEPTEMBRIE
Ora 16.00 – 19.00: BLIND DATE CULTURAL – instalație performativă
Regia: Andu Dumitrescu
Producător: Asociația VAR
Sala: POINT Art Hub
Ora 17.00: AMERICAN DREAM de Cristina Bordeanu
Regia: Oana Mogoș
Producător: Facultatea de Arte, Universitatea Dunărea de jos, Galați
Sala: Teatrul În Culise
Ora 18.30: ROSTOPASCA de Alex Tocilescu
Regia: Monica Stoica
Producător: Asociația HEARTH, București
Sala: Palatul Lahovary
Recomandare vârstă: 18+
Ora 20.30: TIMON DIN ATENA de William Shakespeare și Thomas Middleton
Regia: David Schwartz
Producător: Platforma de teatru politic
Sala: Teatrul Evreiesc de Stat
LUNI, 7 SEPTEMBRIE
Ora 19.00: LALELE, PĂSĂRI ȘI BETON de Leta Popescu și Diana Mihalașcu, după texte de Ovidiu Cioclov, Doina Gecse-Borgovan, Katia Nanu, Maria Orban, Oana Paler, Laura Stanciu, Livia Stoica, Dana Voicu
Regia: Leta Popescu
Producător: Reactor, Cluj-Napoca
Sala: unteatru
Recomandare vârstă: 14+
Ora 19.00: BROSCOIUL de Alex Gorghe
Regia: Carla Oncescu
Producător: Fundația Friends For Friends
Sala: Teatrul Apropo
Ora 21.00: LALELE, PĂSĂRI ȘI BETON de Leta Popescu și Diana Mihalașcu, după texte de Ovidiu Cioclov, Doina Gecse-Borgovan, Katia Nanu, Maria Orban, Oana Paler, Laura Stanciu, Livia Stoica, Dana Voicu
Regia: Leta Popescu
Producător: REACTOR, Cluj-Napoca
Sala: unteatru
Recomandare vârstă: 14+
MARȚI, 8 SEPTEMBRIE
Ora 18.30: DORU ÎN LUMEA EMOȚIILOR de Cătălina Popa
Regia: Cătălina Popa
Producător: UNATC, București
Sala: Centrul Independent pentru Arta Animației
Ora 20.00: DEALUL FLORILOR de Calița Nantu
Regia: Mark Cristopher Demeter
Producător: REACTOR, Cluj-Napoca
Sala: Teatrul de Artă București
Recomandare vârstă: 14+
Ora 20.00: LILU GLUGĂ VERDE de Andrei Ursu – Premieră – Accesul liber
Regia: Ana-Maria Ursu
Producător: Teatrul Basca, Timișoara
Promenada Mall, terasă
Spectacol pentru întreaga familie
MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE
Ora 19.00: PE LIMBA TA de Mihaela Michailov
Regia: Radu Apostol
Producător: Centrul Replika, București
Sala: Centrul Replika
Ora 21.00: MANTAS de Bogdan Sărătean
RegIa: Bogdan Sărătean
Producător: BIS Teatru, Sibiu
Sala: Teatrul de Artă București
JOI, 10 SEPTEMBRIE
Ora 19.00: AȘA GRĂIT-A... de Étienne Lepage
Regia: Elena Tudorache
Producător: UNATC, București
Sala: Centrul Replika
VINERI, 11 SEPTEMBRIE
Ora 19.00: H de la A la Z după Hamlet de W. Shakespeare
Regia: Ștefan Roman
Producător: Universitatea de Arte din Târgu Mureș
Sala: Teatrul Apropo
Ora 19.30: PEȘTII DORM? de Jens Raschke
Regia: Dorin Boca
Producător: Teatrul Coquette, București
Sala: Teatrul Coquette
Ora 20.00: TAVANUL DE STICLĂ de David Hare
Regia: Ionuț Andrei Maierean
Producător: FF Theatre, București
Sala: FF Theatre
SÂMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE
Ora 19.00: CLOSER de Patrick Marber
Regia: Alexandru P. Rusu
Producător: Claudia Moroșanu
Sala: Teatrul Actorilor
Recomandare vârstă: 16+
Ora 19.30: SAMSARA - Surrender to Change or Suffer in a Loop de Eva Danciu
Regia: Eva Danciu
Producător: UNATC, București
Sala: Linotip Centru Independent Coregrafic
Ora 20.00: OMUL CU CIOCANUL de Șerban Melnic, Cosmin Gaspar – Lectură performativă
Regia: Ana Monica Vîlcu, Cosmin Gaspar, Șerban Melnic
Producător: Teatrul Apropo
Sala: Teatrul Apropo
Recomandare vârstă: 16+
DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE
Ora 18.00: TEA & MILK de Edith Alibec
Regia: Dana Paraschiv
Producătoare: Edith Alibec
Sala: Teatrul Coquette
Ora 19.30: SWEET SPOT de Mihai Mihalcea
Regia: Mihai Mihalcea
Producător: Asociația Culturală Solitude Project, București
Sala: Centru Național al Dansului
Ora 20.00: PROCESUL A.I. de Andrei Tache-Codreanu – Premiera
Regia: Andrei Tache-Codreanu
Producător: Teatrul Apropo
Sala: Teatrul Apropo
Recomandare vârstă: 14+
Ora 21.30: FESTIVITATEA DE PREMIERE ȘI ÎNCHIDERE
Sala: Teatrul Apropo
Bilete la Festivalul Bucharest Fringe se găsesc pe IaBilet.ro. Bilete la spectacolul Closer se găsesc atât pe IaBilet.ro cât și pe eventbook.ro . Elevii și studenții au acces gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza unei rezervări efectuate prin completarea acestui formular online.
Partenerii finanțatori sunt Primăria Municipiului București prin ARCUB și Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Partenri: Promenada Mall, unteatru, Teatrul de Artă București, POINT ArtHub, Teatrul În Culise, Teatrul Coquette, Teatrul Evreiesc de Stat, FF Theatre, Teatrul Actorilor, Centrul de Teatru Educațional Replika, Centrul Independent pentru Arta Animației (CIAA), Linotip Centru Independent Coregrafic, Centrul Național al Dansului, Palatul Lahovary.