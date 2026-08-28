Cele mai așteptate piese de teatru la Bucharest Fringe – maratonul teatrului independent. Programul complet al ediției 2026

Între 4 – 13 septembrie, Festivalul Bucharest Fringe – maratonul teatrului independent aduce pe scene și în spații neconvenționale din Capitală cele mai râvnite și noi spectacole independente din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, Galați.

La început de toamnă, Bucureștiul devine iarăși locul de întâlnire a teatrului independent, teatru tânăr și foarte tânăr, îndrăzneț și curajos, cu publicul de toate vârstele, în cadrul celei de a 16-a Ediții a Festivalului Bucharest Fringe – maratonul teatrului independent, unul dintre cele mai notorii și longevive festivaluri dedicate tinerilor creatori independenți sau aflați la început de drum, din România.

30 de spectacole și evenimente vor avea lor în 16 spații partenere, în Competiție sau în OFF, între care 5 producții studențești (secțiunea First Time – Serile Teatrului Stuențesc) care vor fi jurizate, la rândul lor, în linie cu spectacolele companiilor consacrate.

Teatrul Apropo, organizatorul festivalului susținut de ARCUB și AFCN

Spectacolele se vor juca la Teatrul Apropo, organizatorul festivalului, și în spațiile partenere: unteatru, Teatrul de Artă București, POINT ArtHub, Teatrul În Culise, Teatrul Coquette, Teatrul Evreiesc de Stat, FF Theatre, Teatrul Actorilor, Centrul de Teatru Educațional Replika, Centrul Independent pentru Arta Animației, Linotip Centru Independent Coregrafic, Centrul Național al Dansului, Palatul Lahovary, Promenada Mall și Calea Victoriei, în cadrul Străzi deschise.

Selecția spectacolelor a fost făcută de juriul format din criticii de teatru Oana Cristea Grigorescu, Oltița Cîntec și Cristiana Gavrilă. Juriul de premiere al Ediției din acest an este format din Irina Zlotea (critic de teatru), Raluca Rădulescu (jurnalist cultural), Oana Jindiceanu (actriță). O noutate și o surpriză anul acesta este parteneriatul cu comunitatea spectatorilor, Mergem la teatru, care va avea, la rândul ei, 3 jurați desemnați, ce vor anunța, la final, Premiile comunității Mergem la teatru.

PROGRAMUL FESTIVALULUI BUCHAREST FRINGE, EDIȚIA a 16-a

VINERI, 4 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: PIATRĂ, HÂRTIE, FOARFECĂ de Diana Aldea și Adrian Teleșpan

Regia: Diana Aldea

Producător: Centrului de Creație MAIDAN, Cluj-Napoca

Sala: Teatrul Apropo

Ora 21.00: NAȘTEREA UNUI DICTATOR de Székely Csaba

Regia: Sebestyén Aba

Producător: Yorick Studio, Târgu Mureș

Sala: Teatrul În Culise

SÂMBĂTĂ, 5 SEPTEMBRIE

Ora 11:00 – 14:00 ATELIER DE TEATRU DE OBIECTE, PENTRU ADULȚI – Accesul liber

Cu Ștefan Craiu

Sala: Centrul Independent pentru Arta Animației

Ora 17.00 – 20.00 BLIND DATE CULTURAL – instalație performativă

Regia: Andu Dumitrescu

Producător: Asociația VAR

Sala: POINT Art Hub

Ora 19.00: RASKOLNIKOV, DUPĂ CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ după F. M. Dostoievski

Regia: Ionuț Iftimiciuc

Producător: Teatrul În Culise

Sala: Teatrul În Culise

Ora 19.30: GIRL ON FIRE – Eveniment cu foc și acrobație – Accesul liber

Cu Crina Drăcșanu, fire-show-artist

Calea Victoriei – Străzi Deschise

Ora 20.00: ANTIGONA de Sofocle

Regia: Alin Uberti

Producător: unteatru

Sala: unteatru

DUMINICĂ, 6 SEPTEMBRIE

Ora 16.00 – 19.00: BLIND DATE CULTURAL – instalație performativă

Regia: Andu Dumitrescu

Producător: Asociația VAR

Sala: POINT Art Hub

Ora 17.00: AMERICAN DREAM de Cristina Bordeanu

Regia: Oana Mogoș

Producător: Facultatea de Arte, Universitatea Dunărea de jos, Galați

Sala: Teatrul În Culise

Ora 18.30: ROSTOPASCA de Alex Tocilescu

Regia: Monica Stoica

Producător: Asociația HEARTH, București

Sala: Palatul Lahovary

Recomandare vârstă: 18+

Ora 20.30: TIMON DIN ATENA de William Shakespeare și Thomas Middleton

Regia: David Schwartz

Producător: Platforma de teatru politic

Sala: Teatrul Evreiesc de Stat

LUNI, 7 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: LALELE, PĂSĂRI ȘI BETON de Leta Popescu și Diana Mihalașcu, după texte de Ovidiu Cioclov, Doina Gecse-Borgovan, Katia Nanu, Maria Orban, Oana Paler, Laura Stanciu, Livia Stoica, Dana Voicu

Regia: Leta Popescu

Producător: Reactor, Cluj-Napoca

Sala: unteatru

Recomandare vârstă: 14+

Ora 19.00: BROSCOIUL de Alex Gorghe

Regia: Carla Oncescu

Producător: Fundația Friends For Friends

Sala: Teatrul Apropo

Ora 21.00: LALELE, PĂSĂRI ȘI BETON de Leta Popescu și Diana Mihalașcu, după texte de Ovidiu Cioclov, Doina Gecse-Borgovan, Katia Nanu, Maria Orban, Oana Paler, Laura Stanciu, Livia Stoica, Dana Voicu

Regia: Leta Popescu

Producător: REACTOR, Cluj-Napoca

Sala: unteatru

Recomandare vârstă: 14+

MARȚI, 8 SEPTEMBRIE

Ora 18.30: DORU ÎN LUMEA EMOȚIILOR de Cătălina Popa

Regia: Cătălina Popa

Producător: UNATC, București

Sala: Centrul Independent pentru Arta Animației

Ora 20.00: DEALUL FLORILOR de Calița Nantu

Regia: Mark Cristopher Demeter

Producător: REACTOR, Cluj-Napoca

Sala: Teatrul de Artă București

Recomandare vârstă: 14+

Ora 20.00: LILU GLUGĂ VERDE de Andrei Ursu – Premieră – Accesul liber

Regia: Ana-Maria Ursu

Producător: Teatrul Basca, Timișoara

Promenada Mall, terasă

Spectacol pentru întreaga familie

MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: PE LIMBA TA de Mihaela Michailov

Regia: Radu Apostol

Producător: Centrul Replika, București

Sala: Centrul Replika

Ora 21.00: MANTAS de Bogdan Sărătean

RegIa: Bogdan Sărătean

Producător: BIS Teatru, Sibiu

Sala: Teatrul de Artă București

JOI, 10 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: AȘA GRĂIT-A... de Étienne Lepage

Regia: Elena Tudorache

Producător: UNATC, București

Sala: Centrul Replika

VINERI, 11 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: H de la A la Z după Hamlet de W. Shakespeare

Regia: Ștefan Roman

Producător: Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Sala: Teatrul Apropo

Ora 19.30: PEȘTII DORM? de Jens Raschke

Regia: Dorin Boca

Producător: Teatrul Coquette, București

Sala: Teatrul Coquette

Ora 20.00: TAVANUL DE STICLĂ de David Hare

Regia: Ionuț Andrei Maierean

Producător: FF Theatre, București

Sala: FF Theatre

SÂMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE

Ora 19.00: CLOSER de Patrick Marber

Regia: Alexandru P. Rusu

Producător: Claudia Moroșanu

Sala: Teatrul Actorilor

Recomandare vârstă: 16+

Ora 19.30: SAMSARA - Surrender to Change or Suffer in a Loop de Eva Danciu

Regia: Eva Danciu

Producător: UNATC, București

Sala: Linotip Centru Independent Coregrafic

Ora 20.00: OMUL CU CIOCANUL de Șerban Melnic, Cosmin Gaspar – Lectură performativă

Regia: Ana Monica Vîlcu, Cosmin Gaspar, Șerban Melnic

Producător: Teatrul Apropo

Sala: Teatrul Apropo

Recomandare vârstă: 16+

DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE

Ora 18.00: TEA & MILK de Edith Alibec

Regia: Dana Paraschiv

Producătoare: Edith Alibec

Sala: Teatrul Coquette

Ora 19.30: SWEET SPOT de Mihai Mihalcea

Regia: Mihai Mihalcea

Producător: Asociația Culturală Solitude Project, București

Sala: Centru Național al Dansului

Ora 20.00: PROCESUL A.I. de Andrei Tache-Codreanu – Premiera

Regia: Andrei Tache-Codreanu

Producător: Teatrul Apropo

Sala: Teatrul Apropo

Recomandare vârstă: 14+

Ora 21.30: FESTIVITATEA DE PREMIERE ȘI ÎNCHIDERE

Sala: Teatrul Apropo

Bilete la Festivalul Bucharest Fringe se găsesc pe IaBilet.ro. Bilete la spectacolul Closer se găsesc atât pe IaBilet.ro cât și pe eventbook.ro . Elevii și studenții au acces gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza unei rezervări efectuate prin completarea acestui formular online.

Partenerii finanțatori sunt Primăria Municipiului București prin ARCUB și Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Partenri: Promenada Mall, unteatru, Teatrul de Artă București, POINT ArtHub, Teatrul În Culise, Teatrul Coquette, Teatrul Evreiesc de Stat, FF Theatre, Teatrul Actorilor, Centrul de Teatru Educațional Replika, Centrul Independent pentru Arta Animației (CIAA), Linotip Centru Independent Coregrafic, Centrul Național al Dansului, Palatul Lahovary.