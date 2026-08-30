„Longing to Love”, un Cehov în viziunea lui Răzvan Oprea, spectacol găzduit de TNB

Spectacolul „Longing to Love”, rezultatul unui proces artistic desfășurat în cadrul Quantum Training, atelierul creat și coordonat de Răzvan Oprea, va fi găzduit de TNB.

Ce se întâmplă cu noi atunci când iubim? Dar atunci când nu mai iubim? Cât dintr-o relație este iubire și cât este nevoie, frică, dorință, singurătate sau speranță? Acestea sunt întrebările de la care pornește „Longing to Love”, un spectacol regizat de Răzvan Oprea, despre una dintre cele mai puternice și complicate experiențe umane: nevoia de a iubi și de a fi iubit.

Spectacolul vorbește despre iubire în toate formele ei — iubirea care ne salvează, iubirea care ne rănește, iubirea care apare atunci când nu o mai așteptăm, iubirea imposibilă, iubirea pierdută și, poate cel mai important, despre absența iubirii. Despre singurătatea care poate exista chiar și atunci când lângă noi se află cineva. Despre dorința de a fi văzut, înțeles și acceptat.

În viziunea lui Răzvan Oprea, „Longing to Love” devine un spectacol construit în jurul actorului și al relației vii dintre oameni. Regizorul caută un teatru direct, vulnerabil și fără protecții inutile, în care emoția să apară din adevărul situațiilor și din întâlnirea autentică dintre personaje.

In viziunea realizată de Răzvan Oprea, povestea din spatele textului spectacolului, universul lui Cehov, este dus într-o zonă mai personală și mai moderna. Lasand loc unei identificari mai profunde pentru public, punând accent pe consecințele alegerilor noastre și pe ceea ce rămâne în noi după ce o iubire s-a consumat, s-a pierdut sau nu a putut fi trăită până la capăt.

Un spectacol născut dintr-un laborator de creație

„Longing to Love” este și rezultatul unui proces artistic desfășurat în cadrul Quantum Training, atelierul creat și coordonat de Răzvan Oprea.

Pentru regizor, Quantum Training este mai mult decât un atelier de actorie. Este un laborator de cercetare și creație, în care actorii lucrează asupra propriilor instrumente, asupra relației cu partenerul și, mai ales, asupra capacității de a fi prezenți și vulnerabili pe scenă.

O parte importantă a distribuției spectacolului este formată chiar din artiștii care participă la acest proces de lucru. Spectacolul devine astfel și o întâlnire între oameni care au construit împreună, prin exercițiu, improvizație și repetiții, un univers comun.

Rezultatul este un spectacol în care viața personală, experiența actorului și ficțiunea scenică se întâlnesc.

„Longing to Love” vorbește despre cupluri, despre întâlniri și despărțiri, despre pasiune și frică, despre apropiere și imposibilitatea de a ne apropia cu adevărat. Dar, dincolo de toate acestea, vorbește despre ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi: dorința de a iubi și de a fi iubit. Pentru că uneori iubirea ne schimbă viața.

Alteori, absența ei. Iar uneori, după ce toate poveștile se termină, rămâne doar întrebarea: Cât de mult suntem dispuși să riscăm pentru a iubi cu adevărat?