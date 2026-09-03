Teatrul independent, poveste de supraviețuire în România. Criza care nu se vede pe scenă: ”Nu ne lăsăm” VIDEO

Claudia Moroșanu/ foto Facebook Teatrul Apropo

Teatrul independent nu moare, dar nici nu înflorește. Este o poveste de supraviețuire - una de culise. ”Nu ne lăsăm” - spune Claudia Moroșanu.

Claudia Moroșanu, actriță și producător de teatru, și Radu Popescu, fondatorul Teatrului Apropo, au fost invitații jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews, unde au vorbit despre provocările teatrului independent.

Teatrul independent supraviețuiește

”În 2010, erau destul de puține spații independente, acum sunt mai multe, dar n-aș putea spune că e o înflorire a fenomenului, ci, mai degrabă, un soi de supraviețuire. Sunt câteva spații și-n București și-n țară, care deja au o tradiție, aniversând ani de activitate. Dar sunt și foarte multe spații independente care azi se deschid și peste un an se închid sau se reașează, se reconfigurează spre alte direcții” spune Radu Popescu, din culisele teatrului independent.

”N-aș putea să pun degetul să spun când a dus-o bine teatrul independent” adaugă el. ”Și noi încercăm să construim ceva, dar e foarte greu. În afară de numărul impresionant de ediții, și de continuitate, nu putem spune că am construit” dezvăluie fondatorul Teatrului Apropo.

Situația este confirmată și de la actrița Claudia Moroșanu, care spune, despre promisiunile politicienilor, în speță ale miniștrilor Culturii, că ”nu se simte neapărat sprijinul exterior, dar noi continuăm să ne facem treaba, printre multele promisiuni pe care le auzim, producem spectacole, jucăm, nu ne lăsăm”. ”Vorbele, dacă se vor îndeplini, sunt bine-primite, dar, deocamdată, nu ne bazăm pe ele”, completează Claudia Moroșanu.

De ce influencerii n-au loc și-n teatru

Despre puterea influencerilor în teatru, Radu Popescu afirmă, în acest context, că ”e mult mai greu să susții un spectacol de teatru când nu ai pregătire profesionistă, față de un film, unde - să zicem - poți să mai păcălești puțin prin montaj”. Astfel, Radu Popescu spune că, deși filmul e ”un mediu mai permisiv, și acolo se vede cine are studii sau talent în spate”. Într-un alt moment al interviului, Radu Popescu a mai punctat că ”diferențele, în mod normal, între profesoniști și amatori sunt vizibile”.