Pe 6 octombrie, Cazul Epstein de România are premiera. Un spectacol care pornește de la o poveste reală (cazul Ion Tămârjan din Slobozia)

Pe 6 octombrie Cazul Epstein de România are premiera la Iași.

Pe 6 octombrie, Cazul Epstein de România are premiera la Iași.

Deloc întâmplător la Iași pentru că Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași este cel mai potrivit loc și moment în care acest spectacol se poate lansa. În mijlocul adolescenților. Și al adulților de care copiii și adolescenții au atâta nevoie. Vor urma reprezentații la București, Bacău, Mioveni, București și Slobozia.

„Vă așteptăm așadar, cu emoție la un spectacol care pornește de la o poveste reală (cazul Ion Tămârjan din Slobozia - "Epstein" de România, care în urmă cu 15 ani plasa într-o rețea de prostituție de lux adolescente, sub paravanul unei agenții de modele), dar spune o poveste care, în lipsa informării, a deschiderii și a educării - deopotrivă a adolescenților și a adulților, poate ajunge să fie a oricăruia/oricăreia dintre noi. Începând din 6 octombrie, ne-am bucura să ne întâlnim și să ne cunoaștem. Vă promitem un spectacol care o să vă apropie”, au transmis organizatorii.



Cazul Epstein de România are premiera pe 6 octombrie, ora 19:00, la Teatrul Luceafărul - SALA MARE, în cadrul Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Reprezentația va fi urmată de o discuție a echipei cu publicul, cu participarea Ianei Matei, psiholog, fondatoarea Reaching Out Romania



Bilete găsiți aici.



Documentare: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Dramaturgie: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Regie: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Coordonare dramaturgie și regie: Radu Popescu

Distribuție: Ana Monica Vîlcu, Irina Artenii, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Video design: Andrei Cozlac

Scenografie: Ada-Maria Zaharia

Sound Design: Valeriu Șerban

Light Design: Ștefan Săcuiu

Fotografie și video: Andrei Văleanu

Graphic Design: Romulus Boicu

Producătoare, manager proiect, promovare: Costinela Caraene