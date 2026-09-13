Festivalul Bucharest Fringe se încheie într-un mod inedit: Publicul va putea vota finalul spectacolului „Procesul AI” / video

Festivalul Bucharest Fringe se încheie după zece zile în care publicul bucureștean a putut urmări spectacole diverse. Cea de-a 16-a ediție a festivalului a început pe 4 septembrie și se încheie astăzi, 13 septembrie, într-un mod inedit. Publicul va putea să voteze finalul spectacolului „Procesul AI”.

Radu Popescu, fondatorul Teatrului Apropo, a vorbit despre spectacolul de teatru „Procesul AI”, care este realizat de o echipă de tineri absolvenți și care spune povestea unui AI care își dorește să devină om. Potrivit acestuia, la finalul spectacolului din 13 septembrie, publicul va putea vota și alege finalul spectacolului.

Video:

„Am participat la o dezbatere în mediul universitar. Cei de la Universitatea de Muzică și de la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București spuneau că sunt studenții îngrijorați de avansul AI-ului. Aici, teatrul e ferit. Nu vin roboții”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Anul ăsta, tema producțiilor noi a fost „om versus AI”. Duminică, 13 septembrie, în închiderea festivalului, avem această producție nouă, premieră în festival, care se cheamă „Procesul AI”. E scris, conceput, regizat și jucat de o echipă foarte tânără de proaspeți absolvenți și este despre un AI care își dorește să fie om. Trebuie văzută și la final publicul votează”, a spus Radu Popescu.

„Votează finalul. Ar putea alege ce final să aibă”, a completat Val Vâlcu.

„Da”, a spus Radu Popescu.

Despre spectacol

„Când un AI cere să fie recunoscut ca om, femeia care depinde de el face tot ce poate să-l oprească — iar verdictul aparține publicului.

Un AI cere în instanță să fie recunoscut ca om, iar femeia care depinde de el încearcă să împiedice asta cu orice preț. Între iubire, control, libertate și dependență, procesul devine treptat mai puțin despre ce este Alex și mai mult despre ce am devenit noi în relația cu tehnologia.

La final, publicul nu rămâne simplu spectator. Devine juriu și votează: Alex primește drepturi depline sau rămâne proprietate? Verdictul schimbă finalul spectacolului”, potrivit bfringe.ro.

Ora 20.00: PROCESUL A.I. de Andrei Tache-Codreanu – Premiera

Regia: Andrei Tache-Codreanu

Producător: Teatrul Apropo

Sala: Teatrul Apropo

Recomandare vârstă: 14+

Durata: 75 de minute fără pauză

Bilete la Festivalul Bucharest Fringe se găsesc pe IaBilet.ro. Elevii și studenții au acces gratuit, în limita locurilor disponibile, în baza unei rezervări efectuate prin completarea acestui formular online.

Teatrele maghiare din România se întâlnesc din nou la București

Între 28 septembrie și 6 octombrie, cea de-a V-a ediție BUKFESZT aduce pe scenele Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrului Odeon și Teatrului Bulandra spectacole din zece importante centre teatrale ale țării, toate subtitrate în limba română. Printre altele, duminică, 4 octombrie, de la ora 19:00, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Mică, veți putea urmări „Viitorul Președinte al României”, după Radu Popescu. Regia: Bélai Marcel Teatrul Tomcsa Sándor, Odorheiu Secuiesc.