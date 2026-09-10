BIFF 2026 anunță componența Juriului Internațional al Competiției

Eugenia Vodă

Bucharest International Film Festival – BIFF anunță componența Juriului Internațional care va premia filmele participante la cea de-a XXII-a ediție a festivalului, care se desfășoară în perioada 18–27 septembrie.

Singura competiție internațională de lungmetraje din București reunește în acest an opt filme din Europa și Asia, dintre care șapte vor putea fi văzute pentru prima dată în România. Selecția aduce la București producții premiate sau prezentate în cadrul unor importante festivaluri internaționale precum Cannes, Berlinale, Sarajevo, Fantasia, Annecy și TIFF.

Juriul Internațional BIFF 2026 este alcătuit din personalități cu experiență în critică de film, montaj, actorie, regie și cinematografie internațională. Membrii juriului vor avea misiunea de a evalua filmele din Competiția Internațională și de a recunoaște excelența în regie, interpretare, scenariu, montaj, imagine și în celelalte componente esențiale ale creației cinematografice.

Membrii Juriului Internațional BIFF 2026 sunt:

► Eugenia Vodă – Președintele Juriului

Critic de film, filmolog, jurnalist și realizator de televiziune – România

Există personalități ale vieții culturale a căror notorietate ajunge să eclipseze domeniul din care provin. În cazul Eugeniei Vodă, succesul extraordinar al emisiunii Profesioniștii a făcut ca publicul larg să o asocieze, înainte de toate, cu televiziunea. În realitate, cinematografia reprezintă unul dintre reperele fundamentale ale parcursului său intelectual și profesional.

Critic de film, filmolog, jurnalist și realizator de televiziune, Eugenia Vodă și-a legat numele de reflecția critică asupra cinematografiei românești și internaționale.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, secția Teatrologie-Filmologie, Eugenia Vodă și-a construit o identitate distinctă în spațiul cultural românesc, într-o carieră în care cinema-ul și televiziunea s-au întâlnit într-un stil propriu, inconfundabil.

Parcursul său profesional reunește cercetarea și analiza filmului, activitatea jurnalistică și prezența la mari întâlniri ale cinematografiei mondiale. A participat în jurii FIPRESCI la festivaluri de film precum Veneția, Tokyo și Karlovy Vary și este o prezență constantă la Festivalul de la Cannes, de unde a semnat, începând cu anii ’90, corespondențe în cele mai importante publicații din România.

Este autoarea volumelor Cinema și nimic altceva, Planeta Cinema și Scurte întâlniri.

Din anul 2000 realizează emisiunea Profesioniștii, difuzată de Televiziunea Română, talk-show cultural care a devenit, în timp, un veritabil fenomen cultural și o „arhivă vie” a ultimelor decenii, reunind personalități și destine reprezentative ale societății românești.

Eugenia Vodă a fost recompensată de-a lungul timpului cu numeroase premii și distincții culturale, afirmându-se ca una dintre vocile independente care au reușit să confere criticii de film din România o vizibilitate publică reală.

Discursul său critic se remarcă prin rigoare, luciditate și curaj, printr-un interes constant față de mecanismele profunde ale filmului, privit atât ca artă, cât și ca formă de reflecție asupra lumii contemporane.

În calitate de președinte al Juriului Internațional BIFF 2026, Eugenia Vodă va coordona deliberările juriului și procesul de evaluare a filmelor din Competiția Internațională.

► Simona Paggi – Membră a Juriului

Editor de film – Italia

Originară din Milano, Simona Paggi a absolvit în 1982 Institutul Experimental de Comunicații Vizuale, cu specializare în grafică și fotografie. A urmat apoi cursurile școlii de film Albedo, unde a obținut diploma în montaj cinematografic.

În 1984 s-a mutat la Roma, unde, în primii ani, a lucrat ca asistent de montaj, editor de sunet și editor de muzică, înainte de a-și începe o carieră de referință în cinematografia italiană.

În 1989 și-a început cariera ca editor de film cu Porte aperte / Open Doors, regizat de Gianni Amelio, film nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film străin. Colaborarea cu Gianni Amelio avea să devină una dintre constantele importante ale activității sale profesionale.

În 1993 a montat primul film digital, It All Started by Chance, regizat de Umberto Marino, contribuind la deschiderea unui nou drum în postproducția cinematografică italiană și la explorarea posibilităților oferite de tehnologia digitală în procesul de montaj.

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale îl reprezintă colaborarea cu Roberto Benigni la La vita è bella / Life Is Beautiful, pentru care Simona Paggi a primit o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun montaj.

A fost recompensată cu prestigiosul David di Donatello pentru cel mai bun montaj, pentru filmul lui Gianni Amelio Il ladro di bambini.

De-a lungul carierei, Simona Paggi a colaborat cu numeroși regizori importanți ai cinematografiei italiene și internaționale, printre care Emanuele Crialese și John Turturro.

Experiența acumulată în mai multe decenii de activitate, în colaborare cu cineaști importanți și în contexte cinematografice diverse, îi oferă o perspectivă privilegiată asupra artei montajului și asupra rolului esențial pe care acesta îl are în construcția ritmului, sensului și emoției unui film.

În calitate de membră a Juriului Internațional BIFF 2026, Simona Paggi aduce experiența unuia dintre cele mai importante domenii ale creației cinematografice și o perspectivă formată în interiorul unor producții reprezentative pentru cinema-ul italian și internațional.

► Kristina Cepraga Goodwin – Membră a Juriului

Actriță și regizoare – România / Italia

Kristina Cepraga Goodwin este actriță și regizoare română cu o bogată experiență internațională în film, televiziune și teatru, cu o activitate artistică desfășurată în România și Italia.

În cinematografie și televiziune, a făcut parte din distribuțiile unor producții italiene precum Gianni e le donne, regizat de Gianni Di Gregorio, Nome di donna, regizat de Marco Tullio Giordana, Vita da Carlo, I delitti del BarLume, precum și L’ultima foglia. Activitatea sa artistică include, de asemenea, proiecte internaționale de teatru și film și experiență în regie.

Relația Kristinei Cepraga Goodwin cu Bucharest International Film Festival este una care depășește prezența în actuala componență a juriului. În trecut, a câștigat cu scurtmetrajul Tamara, Echelon la BIFF, iar într-o ediție ulterioară a curatoriat secțiunea Socially United in Cinema, prezentând o selecție de scurtmetraje internaționale cu tematică socială și invitând publicul la o dezbatere cu regizorii filmelor din diferite țări.

Tot în cadrul BIFF, Kristina Cepraga Goodwin a contribuit la organizarea masterclassului „De la scenariu la film”, susținut de regizorul Bogdan Mureșanu.

Pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor culturale dintre România și Italia, Kristina Cepraga Goodwin a fost distinsă de Republica Italiană cu titlul de Cavaler al Ordinului „Steaua Italiei” – Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

Experiența sa artistică internațională și parcursul între actorie, regie, film și teatru îi oferă o perspectivă complexă asupra cinematografiei contemporane, pe care o aduce în calitate de membră a Juriului Oficial al BIFF 2026.

► Antonin Peretjatko – Membru al Juriului

Regizor – Franța, de origine ucraineană

Născut în 1974, Antonin Peretjatko a studiat la École Nationale Supérieure Louis-Lumière, între 1996 și 1999.

A realizat, începând din 2002, peste zece scurtmetraje, majoritatea comedii, dar și documentare, construindu-și treptat un univers cinematografic personal, aflat la intersecția dintre umor, observație socială și experiment formal.

În 2004, a făcut un tur al lumii folosind o cameră Krasnogorsk de 16 mm, experiență care avea să consolideze relația sa specială cu pelicula și cu cinematografia realizată în format analog.

În 2013, a debutat în lungmetraj cu La fille du 14 juillet, prezentat în cadrul Quinzaine des Réalisateurs la Festivalul de la Cannes. Filmul a fost remarcat pentru stilul său de comedie, libertatea formală și perspectiva satirică asupra societății contemporane.

Au urmat La loi de la jungle (2016), lungmetraj construit în jurul unei povești despre lupta pentru supraviețuire, și La pièce rapportée (2020), o nouă incursiune în registrul său cinematografic aparte.

În 2025, Antonin Peretjatko a realizat documentarul Voyage au bord de la guerre, o călătorie cinematografică în apropierea realității războiului, precum și lungmetrajul de ficțiune Vade Retro. Proiectul Somewhere in a Free Country poate fi considerat o continuare a universului început cu Voyage au bord de la guerre.

Pentru Peretjatko, filmarea pe 16 mm reprezintă mai mult decât o opțiune tehnică: este un mod de viață și o formă de expresie cinematografică. În perspectiva sa, realizarea documentarelor pe 16 mm seamănă cu pictura pointilistă, în care faptul și poezia se întâlnesc, iar camerele de 16 mm trebuie privite asemenea unor instrumente muzicale.

Prin experiența sa de regizor de ficțiune, documentarist și cineast preocupat de relația dintre realitate, umor și expresia cinematografică, Antonin Peretjatko aduce în Juriul Internațional BIFF 2026 o perspectivă originală asupra filmului contemporan.

Cu ocazia BIFF vor fi proiectate două filme realizate de Antonin Peretjatko – ”Vade Retro” și ”Somewhere in a Free Country”, în prezența regizorului. Proiecțiile vor fi urmate de sesiuni de Q&A cu regizorul, care vine special pentru premieră la București.

Opt filme în Competiția Internațională BIFF 2026

Competiția Internațională reprezintă unul dintre elementele definitorii ale identității BIFF. În 2026, cele opt filme selectate provin din Europa și Asia și abordează teme precum adolescența, familia și relațiile dintre oameni, libertatea, marginalizarea, frica și violența, dar și nevoia de acceptare și de înțelegere a celuilalt.

Competiția Internațională BIFF 2026 reunește:

Everytime, de Sandra Wollner

17, de Kosara Mitić

No Rest for the Wicked, de Kasper Kalle

The Blow / La Frappe, de Julien Gaspar-Oliveri

Cercul, de Valeriu Andriuță

We Are Aliens, de Kohei Kadowaki

Roya, de Mahnaz Mohammadi

Heysel 85, de Teodora Ana Mihai.

Ediția BIFF din acest an este organizată de Fundația CHARTA și Asociația Internațională pentru Cultură, Economie și Afaceri „Grigore Vasiliu Birlic”, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu, continuând astfel istoria de peste două decenii a Bucharest International Film Festival. Cea de-a XXII-a ediție a Bucharest International Film Festival – BIFF se desfășoară între 18 și 27 septembrie 2026, la Apollo111, Cinema Muzeul Țăranului Român și DeGalben – hub cultural al Sectorului 1. În cadrul ediției din acest an, Primăria Sectorului 1 sprijină BIFF prin punerea la dispoziție a spațiului DeGalben, care găzduiește o parte din programul festivalului. BIFF este un proiect realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, al Centrului Național al Cinematografiei (CNC) și al Uniunii Cineaștilor din România (UCIN).

Festivalul se deschide pe 18 septembrie, la Apollo111, cu filmul Ultimul refugiu / Redoubt (Värn), în regia cineastului suedez John Skoog.

Programul complet al festivalului va fi disponibil pe canalele oficiale BIFF, iar biletele vor putea fi achiziționate prin Eventbook.

Bucharest International Film Festival – BIFF își continuă astfel misiunea de a aduce în fața publicului bucureștean cinematografia contemporană internațională și de a crea un spațiu de întâlnire între cineaști, profesioniști ai industriei, critici și public.