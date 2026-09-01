Summit mondial pentru salvarea cinematografiei: Filmul, amenințat de AI și social media. 65 de țări se reunesc la inițiativa Franței - Imagine realizata cu AI

Franța va găzdui luni, 7 septembrie, un summit internațional dedicat viitorului cinematografiei, la care sunt așteptați aproximativ 200 de reprezentanți din 65 de țări.

Summitul cinematografic iniţiat de Franţa va reuni luni, 7 septembrie, aproximativ 200 de reprezentanţi din 65 de ţări, inclusiv ai marilor studiouri hollywoodiene, cu obiectivul adoptării unor "măsuri concrete" în favoarea unei industrii ameninţate de inteligenţa artificială (AI) şi de platformele online gratuite, au anunţat marţi organizatorii evenimentului, relatează AFP.

Anunţat la sfârşitul lunii iulie de Palatul Elysée (sediul Preşedinţiei Franţei - n.red.), "Summitul Lumiere", care se va desfăşura la Saint-Paul-de-Vence, în sud-estul Franţei, îşi propune, potrivit organizatorilor, să răspundă "provocărilor fără precedent" care ameninţă industria cinematografică, în contextul scăderii numărului de spectatori la nivel mondial (-40% în cinci ani), în pofida succeselor de public înregistrate în această vară de noul film din franciza "Spider-Man" şi de lungmetrajul "The Odyssey".

Reprezentanţi ai industriei cinematografice se vor întâlni cu directori de companii social-media

"Astăzi, toate modelele premium - cinematografia, televiziunea şi chiar jocurile video - se confruntă cu concurenţa modelelor low cost şi cu migraţia publicului spre platforme gratuite" precum YouTube, a transmis Centrul Naţional al Cinematografiei şi Imaginii Animate (CNC) din Franţa, coorganizator al evenimentului împreună cu Preşedinţia franceză.

Pentru găsirea unor răspunsuri, o importantă delegaţie americană, compusă în special din directori de top de la Universal, Sony şi Netflix, va petrece o zi alături de reprezentanţi ai industriei cinematografice veniţi din ţări precum Coreea de Sud, Mexic, Africa de Sud şi Australia, au detaliat organizatorii într-o conferinţă telefonică.

Coprezidat de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi de omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, summitul, care se va desfăşura la sediul Fundaţiei Maeght pentru Artă Modernă, ar urma să beneficieze şi de prezenţa unor directori de la TikTok, una dintre platformele acuzate că îndepărtează generaţiile tinere de sălile de cinema. Participarea YouTube este, însă, incertă.

Hollywoodul rămâne în criză, iar administraţia Trump ameninţă din nou filmele străine cu taxe vamale imense

"Nu este un summit al lumii vechi", au declarat reprezentanţii CNC. "Este, într-adevăr, un summit care cuprinde întregul lanţ de valoare, reunind atât actori consacraţi, cât şi nou-veniţi", au adăugat ei.

La rândul său, Palatul Elysée apără necesitatea "construirii unor noi alianţe" multilaterale în contextul în care Hollywoodul rămâne în criză, iar administraţia Trump ameninţă din nou filmele străine cu taxe vamale imense.

În cadrul summitului, potrivit CNC, Franţa urmează să anunţe totodată "o iniţiativă majoră" pentru cinematografia independentă, cu sprijinul altor ţări şi al unor personalităţi marcante din industria filmului, printre care Pedro Almodovar, Juliette Binoche, Isabelle Huppert şi mai mulţi câştigători ai trofeului Palme d'Or atribuit la Festivalul de Film de la Cannes (Jafar Panahi, Ruben Ostlund, fraţii Dardenne, printre alţii), conform Agerpres.

Președintele american Donald Trump a anunțat impunerea unei taxe vamale de 100% pentru toate filmele realizate în afara Statelor Unite, susținând că industria cinematografică americană este în pragul colapsului din cauza facilităților oferite de alte țări pentru a atrage producătorii de film.

Deschiderea președintelui Donald Trump către o nouă ofensivă economică vizează, de această dată, industria filmului. Într-o postare pe Truth Social, liderul american a anunțat o măsură drastică: impunerea unei taxe vamale de 100% asupra producțiilor cinematografice realizate în afara granițelor Statelor Unite. Justificarea sa? O criză profundă care macină sectorul cinematografic american, amenințat de facilitățile fiscale oferite de alte țări. Trump acuză că aceste politici externe reprezintă „un efort coordonat al altor națiuni și, prin urmare, o amenințare la adresa securității naționale. Este, pe lângă toate celelalte, un mijloc de transmitere a mesajelor și propagandă.”

Decizia vine la pachet cu directive clare către instituțiile responsabile. Administrația sa a dat undă verde Departamentului Comerțului și altor agenții guvernamentale să demareze imediat implementarea acestor tarife. „VREM CA FILMELE SĂ FIE PRODUSE DIN NOU ÎN AMERICA!”, a mai transmis președintele în aceeași postare.

Howard Lutnick, secretarul Comerțului, a reacționat prompt pe rețeaua X, cu un scurt „Ne ocupăm.”

Industria filmului din SUA a suferit o relocare masivă a producției către regiuni care oferă avantaje fiscale

Totuși, detaliile despre modul concret în care vor fi aplicate aceste măsuri rămân neclare. De exemplu, nu s-a precizat dacă taxa se va extinde și asupra filmelor disponibile pe platformele de streaming sau dacă se va calcula în funcție de bugetele de producție ori încasările la box office. Duminică seara, mai mulți executivi de la studiouri importante din Hollywood încercau încă să înțeleagă cum se vor adapta. Reprezentanții Asociației Producătorilor de Film din America nu au oferit nicio reacție publică deocamdată.

Această intervenție politică vine în contextul în care Trump a lansat, în ianuarie, o inițiativă menită să revitalizeze industria americană de film. El i-a cooptat pe actori emblematici precum Jon Voight, Sylvester Stallone și Mel Gibson pentru a contribui la aducerea Hollywood-ului „mai mare, mai bun și mai puternic ca niciodată.”

De-a lungul ultimului deceniu, industria filmului din SUA a suferit o relocare masivă a producției către regiuni care oferă avantaje fiscale considerabile. Ţări precum Canada și Regatul Unit, printre altele, au devenit destinații preferate pentru studiourile americane, grație stimulentelor financiare care reduc semnificativ costurile.

Raportul realizat de Ampere Analysis preconizează că, până în 2025, vor fi cheltuiți la nivel global aproximativ 248 de miliarde de dolari pentru producția de conținut video. Pentru a atrage o parte din acest buget, guvernele din întreaga lume au crescut subvențiile și ofertele de rambursare în numerar.

În prezent, majoritatea marilor jucători din industrie, de la Walt Disney la Netflix și Universal Pictures, preferă să filmeze în afara teritoriului american.

După anunțul lui Trump, guvernele din Australia și Noua Zeelandă au declarat că vor continua să susțină industriile lor cinematografice locale. Australia găzduiește o parte dintre filmele din universul Marvel, iar Noua Zeelandă este cunoscută drept locul unde a fost filmată faimoasa trilogie „Stăpânul Inelelor.”

Activitatea din domeniu a scăzut cu aproape 40% în Los Angeles

Anul trecut, datele firmei de analiză ProdPro au arătat că aproape jumătate din bugetele dedicate producțiilor de film și televiziune de peste 40 de milioane de dolari au fost cheltuite în afara SUA.

Conform FilmLA, organizație care monitorizează filmările în Los Angeles, activitatea din domeniu a scăzut cu aproape 40% în acest oraș în ultimii zece ani - o lovitură dură pentru ceea ce a fost odată inima industriei de film globale.

Efectele incendiilor de vegetație din ianuarie au accentuat incertitudinile, iar mulți profesioniști din spatele camerelor, de la ingineri de sunet la creatori de costume, iau în calcul să părăsească orașul, în loc să-și reconstruiască viețile după pierderi materiale semnificative.

Într-un sondaj recent al ProdPro, realizatorii de film intervievați au indicat că, în următorii doi ani, California se află abia pe locul șase în topul preferințelor pentru filmări, fiind devansată de Toronto, Regatul Unit, Vancouver, Europa Centrală și Australia, conform Reuters.

CITEȘTE ȘI: Panică la Hollywood din cauza aplicației (AI) chineză Seedance 2.0. Ce urmează în 2026

