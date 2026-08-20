Filmul ”Enescu jupuit de viu” deschide Jagran Film Festival, în New Delhi. Toma Enache, colaborare cu Ricky Kej, de trei ori laureat Grammy anunță

”Enescu jupuit de viu, premieră în India, la Jagran Film Festival. În imagine, regizorul Toma Enache, primind premiul "Outstanding Achievement in Filmmaking" la ARPA International Film Awards, Los Angeles

La 145 de ani de la nașterea lui George Enescu, povestea marelui compozitor român trece granițele României și ajunge la New Delhi, capitala Republicii India.

Filmul ”Enescu jupuit de viu” a avut premiera în India în data de 20 august 2026, la Jagran Film Festival. Superproducția scrisă și regizată de Toma Enache a fost proiectată ca Opening Movie – International Feature & Country Focus, în cadrul International Opening, la ”Ambedkar International Centre”, New Delhi. Aflat în capitala subcontinentului indian, cunoscutul regizor a anunțat un nou proiect, în colaborare cu Ricky Kej, compozitor de trei ori laureat al premiului Grammy.

”Pentru mine, această întâlnire cu India are însă o semnificație mult mai profundă, a scris regizorul pe pagina sa de Facebook. Totul a început prin întâlnirea și colaborarea cu Sumathy Ram, care a crezut în povestea lui Enescu și a deschis pentru filmul nostru această importantă poartă către India și către lumea internațională a muzicii și cinematografiei. Iar acum, această călătorie continuă și prin întâlnirea cu Ricky Kej, compozitor indian, de trei ori laureat al premiului Grammy, cu care pregătim un nou capitol muzical legat de proiectele noastre. Este o bucurie și o emoție aparte ca, la 145 de ani de la nașterea lui George Enescu, să putem duce povestea lui atât de departe — până în India. Un film despre omul din spatele geniului. Despre creație, iubire, sacrificiu, suferință și destin. România îl sărbătorește. India îl descoperă”, a scris Toma Enache.

Și, în această zi specială, filmul ”Enescu jupuit de viu poate fi vizionat și în România, de la ora 20:55, pe CINEMARATON.