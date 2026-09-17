FJORD, nominalizat la Premiile Oscar, se lansează în România

FJORD, filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din cariera sa și care este desemnat propunerea României pentru Premiile Oscar, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027.

Lansarea va fi marcată de o gală la Sala Palatului din București. Vor fi prezenți atât regizorul, cât și actorii Sebastian Stan si Renate Reinsve, precum și alți actori din distribuție și membri ai echipei filmului.

Până la premiera din ianuarie, FJORD va mai putea fi văzut în România într-o proiecție specială organizată la nivel național în cadrul festivalului Les Films de Cannes à Bucarest, pe 24 octombrie, de la ora 18:00. Filmul va fi proiectat simultan în toate sălile de cinematograf disponibile în București și în țară, iar la București festivalul va organiza și o proiecție de gală la Ateneul Român. Biletele pentru această proiecție specială simultană se vor pune în vânzare începând cu data de 1 octombrie. Proiecția va fi urmată de o discuție a regizorului Cristian Mungiu cu publicul și va fi transmisă în direct în sălile de cinema care doresc să o preia, programul urmând să fie afișat ulterior pe site-urile cinematografelor. Publicul din România va avea ocazia să afle mai multe despre realizarea filmului, despre parcursul său internațional și despre campania pe care regizorul o desfășoară alături de Neon, distribuitorul american al filmului, în încercarea de a aduce pentru prima dată un premiu Oscar pentru un film românesc.

FJORD va avea premiera în Statele Unite pe 9 octombrie, iar la premiile Academiei Americane de Film se află în competiție în secțiunile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună imagine, Cel mai bun actor în rol principal, Cea mai bună actriță în rol principal, Cea mai bună actriță în rol secundar, Cele mai bune decoruri, Cele mai bune costume, Cel mai bun set-dressing, Cel mai bun montaj și Cea mai bună distribuție (Best Casting).

CRISTIAN MUNGIU: “Mă bucur că Fjord a început bine în America și că în acest moment mai multe publicații prestigioase ne-au inclus pe lista filmelor favorite pentru premiile Oscar la mai multe categorii. Este o oportunitate pe care cinematografia română nu a mai avut-o până acum, date fiind costurile campaniei de promovare în Statele Unite. Primesc foarte multe încurajări de la compatrioți din România, dar și din alte țări care își doresc un Oscar pentru România și îi asigur că cel mai mare sprijin pe care ni-l pot da este să meargă să vadă filmul când va ieși în cinematografe în țările lor. Totodată mă bucur că mai multe companii românești au sesizat această oportunitate rară de promovare a României și s-au alăturat efortului nostru de a nominaliza filmul la cât mai multe categorii.”

FJORD a fost achiziționat pentru distribuție în rețelele de cinematografe din aproximativ 100 de țări. Prima premieră națională a avut loc pe 19 august în Franța, unde filmul a depășit deja 500.000 de spectatori. În Norvegia, țara unde se petrece acțiunea filmului, distribuția a început pe 4 septembrie, iar filmul a adunat deja peste 30.000 de spectatori în cinematografe.

În America de Nord, campania pentru Oscar a început cu prezentarea filmului la prestigioasele festivaluri de la Telluride si Toronto, unde a rulat de fiecare dată cu toate proiecțiile sold out și va continua cu prezența la festivalul de film de la New York. Alături de regizorul Cristian Mungiu, la Toronto a fost prezent și actorul Sebastian Stan, interpretul rolului principal masculin din FJORD. Sebastian Stan va fi prezent și la New York pentru campania de promovare a filmului. Filmul a fost inclus până acum în selecția a peste 50 de festivaluri internaționale, iar în această toamnă vor urma, printre altele, BFI London Film Festival, Festivalul Internațional de Film de la San Sebastián, Festivalul Internațional de Film de la Busan și Festivalul de Film de la Roma. Până la începutul sezonului premiilor din Statele Unite din luna decembrie, FJORD va avea premiera cinematografică în peste 40 de țări.

Cu ocazia premierei în Statele Unite din luna octombrie, New York și Los Angeles vor găzdui expoziția de fotografie a regizorului Cristian Mungiu, cu imagini surprinse în Norvegia în perioada de pregătire și filmare a FJORD. Expoziția poate fi văzută și în România, în cadrul Art Safari New Museum la București, începând cu data de 18 septembrie.

După începerea campaniei în Statele Unite, publicațiile internaționale au lansat o serie de cronici, recomandări și interviuri care vorbesc despre intenția regizorală și sensul filmului. The Hollywood Reporter constata că “filmul stârnește dezbateri“ și că pune întrebări incomode despre societatea de astăzi la care regizorul Cristian Mungiu nu oferă răspunsuri ușoare. The New York Post apreciază că cineastul român își respectă publicul suficient de mult încât să-l lase să decidă singur cine are dreptate, pe măsură ce situația se complică sub ochii săi. „Sebastian Stan oferă o interpretare transformatoare și de o forță remarcabilă în FJORD.”, afirmă Rotten Tomatoes, iar The Daily Beast consideră că Sebastian Stan interpretează un rol ”definitoriu pentru cariera sa”. Letterboxd este de părere că FJORD “te captivează prin forța dramei juridice. Felul în care, în acest caz, se pierd din vedere valorile morale și capacitatea de a vedea și perspectiva celuilalt este redat cu multă măiestrie de Cristian Mungiu. Varianta nereușită a acestui film ar fi o formă de propagandă conservatoare. Dar varianta bună? Este realizată impecabil.”

Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest va avea loc între 23 octombrie și 1 noiembrie, mai multe detalii vor fi disponibile în curând.

FJORD este distribuit în România de Voodoo Films și Forum Film. FJORD este o coproducție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, cu participarea Raiffeisen Bank, Cinema City, Catena, Aqua Carpatica, BCR, Apa Nova, Kaufland, Superbet, Boiron, Dentsu, Provident, Dr. Oetker, Ursus, Cris-Tim, PPC, Domeniile Sâmburești, ETI, Transavia, Borsec și Groupama.

Parteneri FJORD pentru Premiile Oscar:

Banca Comercială Română, KPMG România, Netopia, Fildas Trading, Catena, Sanador, Synevo, Banca Transilvania, ASEE Solutions, I.B. Cargo, Kiwi Finance, Self Pay, Forte Partners, Aqua Carpatica și Cupra România.