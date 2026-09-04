A murit actrița Adriana Piteșteanu

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Uniunea Teatrală din România – UNITER a anunțat, vineri, trecerea la cele veșnice a actriței Adriana Piteșteanu, la vârsta de 90 de ani.

Uniunea Teatrală din România – UNITER a anunțat, vineri, într-o postare pe Facebook, că actrița Adriana Piteșteanu a trecut la cele veșnice.

„Am aflat cu tristețe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, regizoare și pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoțiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin viață, care va rămâne în amintirea breslei teatrale românești.

Pentru cei care vor să își ia rămas bun, o pot face astăzi, 4 septembrie și mâine, 5 septembrie la Biserica Răzoare (Drumul Sării, nr. 119), unde va avea loc și slujba de înmormântare, la ora 11.00.

Dumnezeu să o odihnească!“, se arată într-o postare a Uniunii Teatrale din România - UNITER.

Adriana Piteșteanu este cunoscutp pentru Rătăcire (1978), Alo, aterizează străbunica! (1981) și Liliacul înfloreste a doua oară (1988).

De-a lungul carierei sale, a predat la Institutul Național de Dramă din Târgu-Mureș, la Institutul Național de Dramă din București (cunoscut anterior sub numele de IATC) și la Universitatea Spiru-Haret și a lucrat alături de multe figuri notabile ale teatrului și filmului românesc, precum Dem Rădulescu.