Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Cultura A murit actrița Adriana Piteșteanu

A murit actrița Adriana Piteșteanu

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 04 Sep 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
actori pe scena
Foto: Unsplash

Uniunea Teatrală din România – UNITER a anunțat, vineri, trecerea la cele veșnice a actriței Adriana Piteșteanu, la vârsta de 90 de ani.

Uniunea Teatrală din România – UNITER a anunțat, vineri, într-o postare pe Facebook, că actrița Adriana Piteșteanu a trecut la cele veșnice.

„Am aflat cu tristețe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, regizoare și pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoțiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin viață, care va rămâne în amintirea breslei teatrale românești.

Pentru cei care vor să își ia rămas bun, o pot face astăzi, 4 septembrie și mâine, 5 septembrie la Biserica Răzoare (Drumul Sării, nr. 119), unde va avea loc și slujba de înmormântare, la ora 11.00.

Dumnezeu să o odihnească!“, se arată într-o postare a Uniunii Teatrale din România - UNITER.

Adriana Piteșteanu este cunoscutp pentru Rătăcire (1978), Alo, aterizează străbunica! (1981) și Liliacul înfloreste a doua oară (1988).

De-a lungul carierei sale, a predat la Institutul Național de Dramă din Târgu-Mureș, la Institutul Național de Dramă din București (cunoscut anterior sub numele de IATC) și la Universitatea Spiru-Haret și a lucrat alături de multe figuri notabile ale teatrului și filmului românesc, precum Dem Rădulescu. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

actori
uniter
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Cultura
Citește mai multe din Cultura
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close