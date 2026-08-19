În ultimul weekend din august, Târgu Neamț devine punct de plecare spre muzicile lumii

Estival de Chitară - Târgu Neamț

De la tango și vals la operă și canțoneta napoletană, Estivalul de Chitară propune, pe 29 și 30 august, două călătorii muzicale cu plecare din același loc: Casa Culturii „Ion Creangă” din Târgu Neamț. Maxim Belciug, Gabriel Bălașa și Alexandra Știrban sunt protagoniștii celor două seri, iar chitara este firul care le leagă.

Nu este nevoie de pașaport și, din fericire, nici de bagaj. În ultimul weekend din august, pentru a ajunge de la ritmurile Americii Latine la Napoli este suficient să fii la Târgu Neamț, în sala de spectacole de la Casa Culturii, la ora 19:00.

Estivalul de Chitară, programat pe 29 și 30 august, construiește două seri foarte diferite în jurul aceluiași instrument. În prima, chitara dansează, în cea de-a doua, întâlnește vocea de operă, iar între ele se deschide o hartă muzicală care traversează epoci, stiluri și continente.

29 august: o chitară cu chef de călătorie

Sâmbătă, Maxim Belciug și Gabriel Bălașa deschid festivalul cu un concert de „muzică albastră” – un program greu de încadrat într-un singur gen și tocmai de aceea ideal de ascultat cu plăcere. Tangouri, valsuri, ritmuri latino-americane, sonorități exotice și improvizație se întâlnesc într-un dialog colorat între chitară, percuție și handpan, în care muzica, uneori melancolică, alteori exuberantă, trece fără complexe de la visare la dans. De altfel, aceasta este și una dintre ipostazele cele mai firești ale chitarei, instrument care a călătorit timp de secole între muzica savantă și cea populară, între saloanele europene, Spania și America Latină. La Târgu Neamț, toate aceste ecouri ajung, pentru o seară, pe aceeași scenă.

30 august: o voce se întoarce acasă

Duminică, traseul se schimbă, iar Estivalul ajunge în lumea muzicii vocale. Soprana Alexandra Știrban, originară din Târgu Neamț, revine în orașul natal și pe scena unde s-a format ca artist, pentru un recital ca în marile teatre ale lumii. Programul pornește din baroc, trece prin operă și romanță și ajunge în sudul Italiei, la canțoneta napoletană, într-un concert construit în jurul unei formule de o simplitate aproape clasică: o voce și o chitară. Pentru cunoscători, programul oferă întâlnirea cu pagini îndrăgite ale repertoriului vocal. Pentru cei care cred că opera nu este pentru ei, poate fi o introducere surprinzător de plăcută cu marile povești pe care muzica le spune de câteva secole. Iar întoarcerea Alexandrei Știrban adaugă serii o dimensiune aparte: artista plecată din Târgu Neamț pentru a-și urma drumul muzical revine pentru a cânta în fața publicului de acasă.

De la Cetatea Neamțului la Napoli

Cele două concerte pot fi și punctul final al unor zile petrecute descoperind ținutul Neamțului. Humuleștii și lumea lui Ion Creangă, Ozana cea frumos curgătoare, mănăstirile din împrejurimi și Cetatea Neamțului alcătuiesc deja unul dintre cele mai ofertante trasee culturale și turistice ale Moldovei. În ultimul weekend din august, Estivalul de Chitară adaugă acestui traseu încă o destinație: Casa Culturii „Ion Creangă” din Târgu Neamț, unde poți zbura muzical la Napoli sau Buenos Aires fără a părăsi fotoliul din sala de spectacole..

Estivalul de Chitară este un proiect al Asociației Lyra Kripto. Parteneri de comunicare: Libertatea, Vorbitorincii, Radio România Muzical, Catavencii. Parteneri media : DCNews.ro, mplustv.ro, mplusfm.ro, neamt24.ro, terrafm.ro, ZiaruldeRoman.ro, contacteculturale.ro, spatiulconstruit.ro, zilesinopti.ro, ultima-ora.ro, presshub.ro, e-zine.ro, agentiadecarte.ro, activenews.ro, bookhub.ro, ceascadecultura.ro, revistatango.ro.

Cele două concerte din cadrul Estivalului de Chitară au loc în sala de spectacole a Casei Culturii „Ion Creangă”, Bd. Ștefan cel Mare nr. 55, Târgu Neamț, și încep la ora 19:00. Biletele sunt disponibile pe ticketstore.ro, eventim.ro, ambilet.ro și iabilet.ro, iar copiii beneficiază de prețuri reduse.