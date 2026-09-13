Românca Teodora Sava a întors toate scaunele la Vocea Marii Britanii

Teodora Sava, captură video

Teodora Sava, în vârstă de 23 de ani, a reuşit să întoarcă toate cele patru scaune la Vocea Marii Britanii, unul dintre cele mai mari concursuri muzicale televizate din lume.

Teodora Sava a povestit, în interviul dinaintea momentului artistic, că "am 23 ani, m-am mutat la Londra acum 5 ani, pentru facultate. Sunt din Piatra Neamţ, un oraş mic din România. E foarte frumos, foarte multă natură, e înconjurat de munţi. Îmi e dor de casă, abia aştept să merg acasă să îmi vizitez familia. Sunt foarte apropiată de părinţii mei, mama mea este cea mai bună prietenă a mea, aşa că atunci când le-am spus că vreau să mă mut la Londra pentru a-mi îndeplini visurile în ceea ce priveşte muzica a fost copleşitor pentru ei. E greu să îi am departe de mine".

De altfel, Teodora Sava i-a şi sunat pe părinţii săi în timpul interviului la The Voice UK.

"Ne este dor de ea foarte mult. Îi dorim foarte mult noroc", a spus tatăl Teodorei.

"Mi-a fost frică să mă înscriu la The Voice. Dar vreau să ies din zona de confort. Voi merge pe scenă şi voi face tot ce îmi stă în putinţă. Dacă se întoarce un antrenor, îmi va schimba viaţa", a mai spus Teodora înainte de marele moment.

Teodora Sava nu e străină de show-uri muzicale

În copilărie, Teodora Sava a participat la Next Star, în timp ce în 2017 a fost la X Factor, unde a făcut parte din echipa Deliei şi a ajuns până în semifinale, interpretând piese precum "Alive", de Sia, şi "Listen" de Beyonce.

Ştefan Bănică jr a fost impresionat de tânără atunci şi i-a spus că este capabilă să cânte indiferent de presiunea momentului.

Cum a convins-o Will I Am

Momentul ei a reuşit să convingă toţi cei 4 antrenori să se întoarcă. Teodora Sava a ales să meargă în echipa lui Will I Am.

"Am apăsat pe buton şi m-am întors pentru că nu am mai auzit niciodată aşa ceva. Chiar mă întrebam de unde vine asta. E foarte mişto. În anii care vin, umanitatea va avea nevoie de emoţie, să îşi reimagineze ce înseamnă cuvântul vorbit. Pentru că AI-ul este extraordinar, dar tu eşti imună la inteligenţa artificială", a spus cântăreţul britanic care a făcut parte din trupa Black Eyed Peas.

"Eşti originală. Ce am auzit venind de la tine ai fost tu. Pentru mine, asta e foarte important. Eşti foarte bună!", a declarat şi marele Tom Jones.

La Londra, tânăra îşi construieşte un proiect artistic sub numele TEODORA, iar muzica sa combină dark pop-ul cu R&B, dar are şi influenţe balcanice.