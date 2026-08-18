UNTOLD 2027: Peste 40.000 de abonamente au fost vândute

Interesul pentru UNTOLD 2027 STAR EDITION continuă să crească, la doar câteva zile de la deschiderea primelor etape de vânzare.

Peste 40.000 de abonamente au fost deja vândute pentru ediția de anul viitor, care va avea loc în perioada 5–8 august 2027, la Cluj-Napoca.

După epuizarea rapidă a etapelor precedente de vânzare, organizatorii UNTOLD au lansat o nouă categorie de abonamente, disponibilă în număr limitat, la prețul de 119 euro + taxe.

Ritmul vânzărilor confirmă interesul ridicat pentru următorul capitol al festivalului. Zeci de mii de fani și-au asigurat deja accesul la UNTOLD 2027, cu aproape un an înainte ca porțile festivalului să se deschidă din nou.

Ediția din 2027 marchează începutul unui nou capitol în universul UNTOLD: STAR EDITION, un concept care va duce mai departe experiența unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume și va aduce la Cluj-Napoca, timp de patru zile și patru nopți, artiști de talie internațională, producții spectaculoase și experiențe construite la o scară monumentală.

Primele etape de vânzare pentru UNTOLD 2027 au înregistrat o cerere foarte mare, iar primele 20.000 de abonamente s-au epuizat în doar câteva minute. În primele 24 de ore, peste 30.000 de fani își asiguraseră deja accesul la ediția următoare, iar acum numărul abonamentelor vândute a depășit pragul de 40.000.

Abonamentele din etapa actuală, la prețul de 119 euro + taxe, sunt disponibile în număr limitat, iar după epuizarea acestora prețul va crește. Acestea se pot achizțtiona de pe tickets.untold.com. În acest an pe scena principală a festivalului au urcat artiști precumi Lewis Capaldi, Zara Larsson, Sting, Flo Rida, Martin Garrix, Marshmello, The Chainsmokers și mulți alții. Organizatori spun că deja au primul headliner pentru ediția UNTOLD 2027, Star Edition. (Claudia Calotă)