Concursul de interpretare „Vasile Snacoveanu”-folk și muzică ușoară, la Filarmonica din Ploiești

Concursul de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu”, eveniment cultural cu o tradiție de peste două decenii, dedicat artiștilor amatori cu deficiențe de vedere, începe sâmbătă, la Ploiești, în sala Filarmonicii, de la ora 9. Publicul este așteptat în număr cât mai mare să se bucure de muzică și să susțină artiștii participanți. Intrarea este liberă.

Manifestarea, organizată de Asociația Nevăzătorilor în parteneriat cu Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești, va avea loc în sala „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești și va reuni, și la această ediție, interpreți amatori cu dizabilități vizuale din diferite regiuni ale țării. Concursul are caracter național și reprezintă unul dintre evenimentele culturale importante dedicate promovării talentului artistic al persoanelor cu deficiențe de vedere. La ediția din acest an, 11 artiști vor concura în două secțiuni: muzică folk și muzică ușoară, oferind publicului un program divers și o demonstrație de talent, sensibilitate și pasiune pentru muzică. Juriu este alcătuit din trei personalități strâns legate de comunitatea persoanelor cu deficiențe de vedere și de lumea artistică. Președintele juriului este Ioan Man, prestigios interpret de muzică pop nevăzător, cunoscut publicului larg de la aparițiile sale din cadrul concursului TV X Factor. Din juriu mai fac parte Alexandru Voican, absolvent al Conservatorului „Ciprian Porumbescu”, profesor de muzică și participant la concursul Eurovision România, și Petruța Mușa, actriță a trupei de revistă a Teatrului Municipal „Toma Caragiu” din Ploiești. Evenimentul va continua cu recitaluri susținute de Ioan Man și Alexandru Voican, care vor completa programul competițional cu un moment artistic oferit publicului.

Vasile Snacoveanu, trompetist de jazz faimos în România și Statele Unite

Pentru persoanele cu deficiențe de vedere, muzica reprezintă mai mult decât o formă de expresie artistică. Ea are o importantă componentă socio-integrativă, oferind oportunități de afirmare, dezvoltare personală și participare activă la viața culturală. Prin intermediul muzicii, artiștii nevăzători își pot valorifica talentul și creativitatea, contribuind totodată la schimbarea percepțiilor și mentalităților cu privire la persoanele cu dizabilități. „Festivalul Vasile Snacoveanu” este, astfel, nu doar o competiție, ci și un spațiu al întâlnirii, al recunoașterii valorii și al incluziunii prin cultură.

Vasile Snacoveanu, care a dat numele acestui eveniment cultural, a fost un cunoscut trompetist nevăzător, a cărui activitate muzicală s-a desfășurat atât în România, cât și, după plecarea sa în Statele Unite, în mediul artistic newyorkez.

În România, numele său apare în presa vremii încă din anii ’50, iar în 1970 este menționat drept conducător muzical al ansamblului de estradă „Optimiștii” din București. În decembrie 1973 a ajuns în Statele Unite, unde și-a continuat activitatea muzicală. Surse dedicate istoriei jazzului românesc îl evocă drept un trompetist de jazz, iar contribuția sa la începuturile formației sibiene „Snako Dixie Jazz Band” a fost atât de importantă încât grupul și-a preluat numele din abrevierea numelui său.

Memoria lui Vasile Snacoveanu este legată astăzi, în mod direct, de competiția națională de interpretare muzicală a Asociației Nevăzătorilor din România. Festivalul-concurs destinat artiștilor nevăzători a debutat în 2007, iar în 2011, la cea de-a V-a ediție, desfășurată la Sibiu, a primit numele „Vasile Snacoveanu”, în memoria trompetistului. De atunci, competiția a continuat să ofere interpreților nevăzători un spațiu de afirmare artistică, păstrând viu numele unui muzician a cărui carieră a traversat granițele și generațiile.

Asociația Nevăzătorilor din România (ANR) reunește peste 35.000 de membri – persoane cu handicap vizual grav, accentuat și mediu – de pe întreg teritoriul țării. ANR are statut de utilitate publică și este recunoscută drept organizație națională reprezentativă a persoanelor cu deficiențe de vedere atât de către autoritățile publice române, cât și de organizațiile internaționale ale persoanelor cu deficiențe de vedere. De peste șase decenii, Asociația Nevăzătorilor din România desfășoară programe și oferă servicii dedicate persoanelor cu deficiențe de vedere în domenii precum incluziunea socio-profesională, cultura și educația, sportul și timpul liber, contribuind la creșterea participării acestora la viața comunității și la promovarea unei societăți incluzive.