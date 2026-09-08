Taraful Pițigoi din Târgu Cărbunești și Grupul IZA din Maramureș, concert de muzici tradiționale la MȚR

Muzeul Național al Țăranului Român invită publicul miercuri, 16 septembrie 2026, de la ora 19.00, în Studioul Horia Bernea, la un concert de muzici tradiționale susținut de Taraful Pițigoi din Târgu Cărbunești și Grupul IZA din Maramureș.

Concertele de muzici tradiționale de la Muzeul Țăranului se remarcă printr-o atentă selecție a muzicienilor invitați și a repertoriului acestora, având întâietate reprezenții unor regiuni folclorice clar definite cu repertorii specifice. Concertul din 16 septembrie se dorește o reîntoarcere la tradiția concertelor acustice din Studioul Horia Bernea al MNȚR.

Taraful Pițigoi din Târgu Cărbunești

Taraful Pițigoi din Târgu Cărbunești, județul Gorj, este un formație de familie reputată în zonă pentru stilul tradițional de interpretare și pentru repertoriul cu parfum vechi. În urmă cu 20 de ani, generația mai veche a familiei a fost înregistrată pentru colecția de muzici tradiționale Ethnophonie a Muzeului Țăranului Român. Astăzi, taraful este condus de Gioni Pițigoi, fiul vestitului Alită Pițigoi. Îi stau alături verișoara Adina Lătărețu – nepoata celebrei Gena Bârsan, cumnatul Marcel Ciucurescu și alți neamuri mai îndepărtate. Este, fără îndoială, un caz fericit, acela în care noua generație de muzicieni ține atât de mult la cântările moștenite, la doinele lungi și la îndrăcitele sârbe gorjenești.

Grupul IZA din Maramureș

Grupul Iza condus de Ioan Pop este, de câteva decenii, cel mai important reprezentant al Maramureșului muzical și, am putea spune, una dintre cele mai strălucite formații de muzică tradițională veritabilă din România. Formația are o bogată activitate internațională, cu concerte și turnee din Japonia până în Statele Unite, precum și numeroase albume, dintre care două publicate în seria Ethnophonie a Muzeul Țăranului, unul publicat în seria Archives de Musique Populaire din Elvația și, cireașa de pe tort, minunatul album Festive Musique from the Maramuresh Region, publicat de Smithsonian Institute în colecția Unesco de muzici tradiționale. Colaborarea dintre muzeu și Grupul IZA datează din anii ’90, după cu reînființarea instituției, și este o bucurie ca acum, la ceas aniversar, grupul să ne onoreze, din nou, cu prezența sa.

Intrarea la concert este liberă, prin rezervare la https://eventbook.ro/music/bilete-concert-taraful-pitigoi-grup-iza-mtr.

Concertul este organizat în cadrul proiectului „Experimentând cu trecutul. 120 de ani de patrimoniu și reinventare”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Evenimentul este realizat de Muzeul Național al Țăranului Român, în parteneriat cu Academia Română și Universitatea din București.