IRI Travel lansează pachete speciale pentru Eurovision 2027 în Burgas - Bulgaria

IRI Travel, principalul touroperator specializat pe destinația Bulgaria din România, anunță pregătirea unor programe turistice speciale dedicate concursului Eurovision Song Contest 2027, care va avea loc în Burgas.

Eurovision Song Contest 2027 va avea loc în Bulgaria, la Burgas, pe Litoralul Bulgariei, după victoria istorică obținută de artista DARA la ediția din 2026. Semifinalele și finala Eurovision 2027 vor avea loc în perioada 11-15 mai 2027, la Burgas.

Odată cu anunțarea oficială a orașului gazdă de către televiziunea publică bulgară BNT și Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), Burgas, IRI Travel va lansa o serie de pachete turistice dedicate fanilor Eurovision din România, dar și cetățenilor străini rezidenți în România, interesați să participe la semifinalele și finala competiției.

„Pentru Bulgaria, organizarea Eurovision reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente internaționale din ultimele decenii. Pentru turiștii români este o oportunitate excelentă de a combina pasiunea pentru muzică, divertismentul și descoperirea unei destinații aflate foarte aproape de casă. IRI Travel are peste două decenii de experiență pe piața turistică bulgară și este pregătită să ofere cele mai bune soluții de călătorie pentru fanii Eurovision. Mă încântă că Burgas, un oraș care reprezintă foarte bine litoralul bulgăresc, a fost declarat astăzi câștigător pentru Finala Eurovision. Consider că este cea mai bună alegere. Litoralul Bulgariei este complex, are multe hoteluri de calitate, multe locuri de cazare. Iar turiștii români merg pe litoralul bulgăresc începând cu Sfintele Sărbători de Paște, care sunt, de obicei, în luna aprilie, maxim început de mai. Apoi 1 Mai este o perioadă de vârf pentru turiștii români pe riviera Bulgariei. Alături de Paște și 1 Mai, Eurovision va fi o altă minivacanță pe litoralul bulgăresc a românilor în extrasezon”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Pachete dedicate fanilor Eurovision

Programele pregătite de IRI Travel vor include:

-transport cu autocarul din principalele orașe ale României;

-pachete individuale cu transport propriu;

-rezervări hoteliere în orașul gazdă și în localitățile din apropiere;

-transferuri către arena Eurovision;

-asistență turistică în limba română;

-opțiuni pentru grupuri și companii;

-programe turistice pre și post-eveniment;

-excursii tematice în Bulgaria.

În funcție de disponibilitatea și politica organizatorilor, IRI Travel va oferi și suport pentru obținerea biletelor la spectacolele Eurovision.

Experiențe speciale pentru comunitatea Eurovision

Pe lângă pachetele turistice clasice, IRI Travel pregătește o serie de proiecte speciale dedicate fanilor:

-grupuri tematice Eurovision pentru turiștii români;

-petreceri și întâlniri ale fanilor înainte de deplasare;

-excursii tematice „Discover Bulgaria” pentru participanții internaționali;

-programe VIP și corporate hospitality;

-tururi culturale și gastronomice în regiunea orașului gazdă;

-campanii și concursuri cu premii pentru fanii Eurovision;

-întâlniri cu jurnaliști, influenceri și creatori de conținut specializați în muzică și turism.

Bulgaria, una dintre cele mai accesibile ediții Eurovision

Specialiștii IRI Travel estimează că ediția din 2027 va atrage sute de mii de vizitatori internaționali și va fi una dintre cele mai accesibile ediții Eurovision din ultimii ani, datorită costurilor competitive ale serviciilor turistice din Bulgaria și proximității față de România.

Poziționarea geografică favorabilă, infrastructura turistică dezvoltată și experiența Bulgariei în organizarea unor evenimente internaționale de amploare transformă Eurovision 2027 într-un eveniment cu un potențial turistic excepțional pentru întreaga regiune.

Înregistrări pentru informații prioritare

IRI Travel va deschide în perioada următoare o listă de preînregistrare pentru persoanele interesate să primească primele informații despre pachetele Eurovision 2027, imediat după anunțarea oficială a orașului gazdă și a calendarului de vânzare a biletelor.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.