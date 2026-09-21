Concursul Internațional George Enescu 2026. Sud-coreeanul Jeongwoo Lee, marele câștigător

Imagine cu Jeongwoo Lee. Foto: Agerpres

Sud-coreeanul Jeongwoo Lee ese marele câștigător al Concursului Internațional George Enescu 2026.

Cinci premii speciale

Pe lângă Premiul I, Jeongwoo Lee a obținut cinci premii speciale: Premiul "Radu Lupu", în valoare de 3.000 de euro, pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de George Enescu - Suita nr. 2 în re major pentru pian, op. 10, Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, Hammers and Tongs de Karim Al-Zand, în valoare de 2.000 de euro, Premiul Publicului, în valoare de 1.000 de euro, precum și Premiul "Playing for Tomorrow", în valoare de 1.500 de euro, scrie Agerpres.

Premiul al II-lea i-a revenit li Yiming Guo din China, iar premiul al III-lea lui Pin-Hong Lin - Taiwan, rezultatele Secțiunii Pian a concursului internațional fiind stabilite de juriul internațional prezidat de Lilya Zilberstein, din care au făcut parte Nelson Goerner, Rena Shereshevskaya, Marie-Ange Nguci, Vovka Ashkenazy, Didier de Cottignies, Dana Borșan, Anthony Fogg și Raluca Știrbăț.

"Cei trei finaliști au evoluat pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Filarmonicii "George Enescu'" sub bagheta dirijoarei Daniela Candillari, într-o seară care a încheiat parcursul Secțiunii Pian și cea de-a XX-a ediție a Concursului Internațional George Enescu", se arată într-un comunicat de presă remis Agerpres de organizatori.

Legătura dintre Alfred Cortot și George Enescu

Jeongwoo Lee a primit, de asemenea, Premiul Ecole Cortot, care constă în susținerea unui recital la prestigioasa Salle Cortot din Paris, în stagiunea 2028-2029, cu ocazia celebrării centenarului sălii. Premiul a fost anunțat la București de Murielle Hurel, directoarea Ecole Normale de Musique de Paris. Legătura dintre Alfred Cortot și George Enescu are o semnificație aparte: cei doi au fost prieteni apropiați și au cântat împreună, iar Enescu a fost profesor la Ecole Normale de Musique de Paris în anii 1930.

Premiul "Constanța Erbiceanu', acordat celui mai bine clasat concurent român din cadrul Secțiunii Pian, i-a revenit pianistei Inya-Maria Cutova.

Pentru fiecare dintre cele trei secțiuni instrumentale ale Concursului Internațional George Enescu - Violoncel, Vioară și Pian -, Premiul I este în valoare de 15.000 de euro, Premiul al II-lea de 10.000 de euro, iar Premiul al III-lea de 5.000 de euro.

"Dincolo de premiile financiare, Concursul Internațional George Enescu oferă laureaților oportunități menite să contribuie la dezvoltarea carierei lor internaționale. ARTEXIM acordă premii constând în concerte și recitaluri în cadrul edițiilor din 2027 și 2028 ale Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, precum și în stagiunile unor instituții de spectacole și concerte din România, în perioada 2026-2028", se mai specifică în comunicat.

Aceste oportunități sunt dezvoltate în parteneriat cu Filarmonica Lyra - George Cavadia Brăila, Filarmonica Arad, Filarmonica 'Mihail Jora'Bacău, Filarmonica Oltenia Craiova, Filarmonica Moldova Iași, Filarmonica de Stat Oradea, Filarmonica Pitești, Filarmonica 'Paul Constantinescu' Ploiești, Filarmonica Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea, Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare, Filarmonica de Stat Sibiu și Orchestra Națională de Cameră din Chișinău.

Despre Jeongwoo Lee

Jeongwoo Lee, născut pe 23 ianuarie 2008 în Seongnam, urmează în prezent studiile de licență la New England Conservatory, sub îndrumarea profesoarei HaeSun Paik. În 2020, a câștigat Premiul I la Concursul de Muzică Ewha Kyunghyang, unul dintre cele mai prestigioase concursuri din Coreea de Sud destinate tinerilor muzicieni. A absolvit Yewon School, obținând calificativul "Performanță excepțională" și având ocazia să interpreteze un concert pentru pian alături de orchestra școlii. În 2024, a câștigat Premiul I la Concursul Internațional de Pian de la Ettlingen și a participat la programul Morningside Music Bridge de la New England Conservatory din Boston, beneficiind de o bursă integrală.

Ediția din acest an a Concursului internațional George Enescu s-a desfășurat între 23 august și 19 septembrie, la București, sub tema 'În căutarea excelenței / In Pursuit of Excellence' și a înregistrat un număr record de 819 înscrieri din 58 de țări - 756 pentru competiție și 63 pentru masterclassurile organizate în cadrul Concursului.

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment organizat de Artexim și Fundația Art Production, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, în cadrul unui proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Recent, sociologul Bogdan Bucur spunea, într-un interviu acordat DCNews, că acest concurs atrage un interes tot mai mare din afara Europei.