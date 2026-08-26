Surpriză de proporții la Estivalul de Chitară. Magda Catone la Târgu Neamț, într-un spectacol cu intrare liberă

Estivalul de Chitară de la Târgu Neamț își prelungește ediția din acest an cu o seară surpriză.

După cele două concerte anunțate inițial pentru 29 și 30 august, festivalul continuă și luni, 31 august 2026, cu un eveniment cu totul special: INMORTALIDAD, spectacol de teatru poetic inspirat din creația lui Jorge Luis Borges. Publicul din Neamț va avea ocazia s-o vadă pe scenă pe minunata actriță Magda Catone, acompaniată de muzica live a lui Maxim Belciug și secondată de intervențiile pline de sens ale lui Alexandru Nedelcu. Și pentru ca surpriza să fie deplină, intrarea la spectacolul din 31 august este liberă.

Astfel, grație sprijinului financiar de urgență oferit de Ministerul Culturii, ediția 2026 a Estivalului de Chitară se transformă dintr-un weekend muzical într-o adevărată ministagiune de trei seri, în care chitara își schimbă de fiecare dată rolul și registrul. Dacă pe 29 august publicul îi va asculta pe Maxim Belciug și Gabriel Bălașa într-un program exuberant de ritmuri, dansuri, tangouri și muzici ale lumii, iar pe 30 august soprana Alexandra Știrban va aduce pe scenă rafinamentul repertoriului vocal clasic, pe 31 august chitara intră în teatru și se întâlnește cu poezia lui Borges.

INMORTALIDAD este un spectacol construit din cuvânt și muzică live, inspirat de universul unuia dintre marii scriitori ai secolului XX, Jorge Luis Borges. În centrul său se află Magda Catone, actriță și regizoare a spectacolului, alături de chitaristul Maxim Belciug, care construiește live universul sonor al reprezentației. Pornind de la unele dintre cele mai puternice poeme ale lui Borges, spectacolul aduce pe scenă Buenos Aires-ul legendar al scriitorului, cartierele de margine, nopțile, cuțitele, onoarea, iubirea, moartea și toată nostalgia unei lumi dispărute. Chitara, nelipsită din imaginarul borgesian, devine aici personaj și comentariu, ecou al cuvântului și punte între poezie și scenă.

Prezența spectacolului INMORTALIDAD la Târgu Neamț este cu atât mai specială cu cât reprezentația din 31 august precede premiera bucureșteană programată pe 2 septembrie, la Sala Dalles. Publicul Estivalului de Chitară are astfel ocazia de a descoperi spectacolul chiar înaintea întâlnirii sale oficiale cu spectatorii din Capitală.

Cele trei seri păstrează ideea care stă la baza Estivalului de Chitară: aceea de a arăta cât de multe lumi pot încăpea într-un singur instrument. În numai trei zile, chitara trece de la ritm și virtuozitate la repertoriul liric, pentru ca în ultima seară să devină vocea nevăzută a unui spectacol de teatru și poezie. Căci, iată, în loc să se încheie, pe 31 august, în ultima zi de vară, festivalul mai deschide o dată ușile. Cu Magda Catone, una dintre cele mai iubite actrițe de la noi, și o chitară live. Iar de data aceasta, biletul este chiar o surpriză: nu există. Intrarea este liberă.

Programul Estivalului de Chitară – Târgu Neamț 2026

29 august 2026, ora 19:00 – Concert de muzică albastră cu Maxim Belciug & Gabriel Bălașa

Chitară, percuție și „muzică albastră”: valsuri, tangouri, ritmuri latino și muzici ale lumii.

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.

30 august 2026, ora 19:00 – Seară de operă cu Alexandra Știrban & Maxim Belciug

O seară dedicată vocii și chitarei, cu arii, romanțe și pagini îndrăgite ale repertoriului vocal.

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.

31 august 2026, ora 19:00 – SEARĂ-SURPRIZĂ

INMORTALIDAD. Teatru poetic după Jorge Luis Borges

Cu Magda Catone, Maxim Belciug și Alexandru Nedelcu

Intrarea liberă

Organizat de Asociația Lyra Kripto din București, Estivalul de Chitară are loc la Casa Culturii „Ion Creangă” din Târgu Neamț și propune, la ediția din acest an, trei seri și trei ipostaze diferite ale chitarei: concert, dialog cu vocea și teatru poetic. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.