O educatoare fără studii muzicale a cântat piesa Lolitei Cercel la Vocea României. "E AI"

O educatoare fără studii muzicale a surprins la Vocea României, după ce a ales să interpreteze una dintre piesele Lolitei Cercel, o artistă generată de inteligenţa artificială.

Adela Smuliac este educatoare, nu are studii muzicale şi nu a făcut niciodată canto. În urmă cu trei ani a acceptat să facă parte dintr-o trupă de muzică retro, iar un coleg de trupă îi este mentor în ceea ce priveşte muzica.

Pe Adela au înscris-o la Vocea României fratele ei şi cumnata ei.

În ediţia transmisă vineri, 11 septembrie, Adela Smuliac a ales să cânte "Pe peronu' de la gară", o piesă a Lolitei Cercel, celebra artistă generată de inteligenţa artificială care a făcut senzaţie pe internet.

Tudor Chirilă, primul şi singurul antrenor care s-a întors la piesa ei, a şi exclamat că "E AI".

"Asta este o piesă a unei artiste AI, corect? Este piesa Lolitei Cercel, este un artist virtual care are această piesă pe care nu o va cânta niciodată ca un om. Motiv pentru care m-am şi întors. E un statement vizavi de faptul că cred şi sper ca ultima meserie care să cadă sub incidenţa inteligenţei artificiale va fi cea a cântatului şi a teatrului", a mai spus Tudor Chirilă.

Adela Smuliac a venit "de unde se agaţă harta în cui"

"Mă numesc Adela Smuliac, sunt venită de la 600 km depărtare, de la Sighetu Marmaţiei, de unde se agaţă harta-n cui ca să stea dreaptă. Aşa se spune. E adevărat, este o melodie AI. Poate că avem nevoie de inteligenţă artificială ca să ne trăim viaţa mai frumos, dar să o trăim constructiv. Oamenii vor putea cânta întotdeauna ca un computer, dar un computer nu va putea niciodată să pună suflet. Ori eu asta am încercat", a declarat Adela Smuliac după ce şi-a terminat de cântat piesa.

Ulterior, noua membră a echipei Tudor Chirilă a explicat şi de ce i-a fost mereu frică să cânte.

"Cântatul este o pasiune pe care mi-am renegat-o ani de zile, pentru că mie mi-a fost ruşine să cânt. 33 de ani de zile mi-a fost ruşine să cânt. Pentru că îmi era frică de faptul că cei din jurul meu poate că vor râde de mine dacă nu cânt bine. Studii muzicale nu am deloc. Eu sunt educatoare, iubesc să lucrez cu copiii", a mai spus Adela Smuliac.

Tudor Chirilă, impresionat. "Mai bine decât cu AI"

"Sincer, nu înţeleg de ce nu s-au întors şi ceilalţi antrenori. Mi s-a părut o interpretare foarte bună. Mi s-a părut mai bine decât cu AI. Mai mult, am găsit un mesaj interesat în alegerea piesei. Cineva a umanizat o piesă AI", a completat Tudor Chirilă.