Carmen Tănase a urcat pe scena de la Vocea României pentru a-i cânta lui Smiley / FOTO: captură video YouTube @Vocea României

Actrița Carmen Tănase a venit în cadrul emisiunii Vocea României 2026, unde a urcat pe scenă la audițiile pe nevăzute pentru a-i face o dedicație muzicală lui Smiley cu ocazia zilei sale de naștere.

Platoul de la Vocea României 2026 a fost martorul unui moment cald, ieșit din tiparele obișnuite ale unei competiții televizate. Actrița Carmen Tănase a lăsat pentru câteva minute deoparte rolurile de teatru și film pentru a-i face un cadou neașteptat lui Smiley: a venit personal pe scenă, la audițiile pe nevăzute, și i-a cântat de ziua lui de naștere.

Pentru artistul aflat în scaunul de antrenor, gestul a transformat filmările într-o sărbătoare cu totul frumoasă, mai ales când actrița l-a numit, cu drag, „feblețea mea”.

Antrenorii s-au întors din primele secunde: „Este inconfundabilă!”

Deși antrenorii ascultau cu spatele, întrucât ei caută concurenți noi pentru echipele lor, timbrul grav și inconfundabil al actriței a umplut imediat sala. Nu a fost nevoie de o interpretare prelungită pentru ca jurații să înțeleagă cine se află în spatele lor și să apese nerăbdători butoanele roșii.

Surpriza a generat zâmbete largi în tot platoul, iar Theo Rose a punctat imediat rapiditatea cu care s-au întors scaunele: „Este inconfundabilă! Nu ai cum”.

Pentru Smiley, însă, momentul în care scaunul s-a rotit complet a însemnat o descătușare sinceră de trăiri. Obișnuit să analizeze tehnic vocile concurenților, artistul s-a regăsit în postura de spectator uimit de atenția și căldura primite din partea uneia dintre cele mai îndrăgite personalități artistice din țară.

Dincolo de spectacolul de televiziune, întâlnirea dintre cei doi a arătat o prietenie sinceră și o prețuire reciprocă care trece dincolo de camerele de filmat. Vădit mișcat de faptul că o figură emblematică a scenei românești a venit exclusiv pentru el, Smiley a recunoscut cât de emoționant a fost momentul.

​„Ce m-am emoționat! E copleșitor ca una dintre cele mai mari actrițe ale României să vină să-ți cânte, să îți facă surpriză… Chiar înseamnă foarte mult pentru mine și mă simt norocos”, a mărturisit Smiley.

Momentul a fost postat pe YouTube.