John Malkovich, remarcat la Festivalul de Film de la Veneția pentru stilul vestimentar. Actorul american, la promovarea noului film „Wild Horse Nine”

Actorul american John Malkovich la premiera filmului „Wild Horse Nine”, în cadrul celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, în Veneția, Italia, 3 septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

John Malkovich se numără printre actorii care au atras atenția la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Veneția, nu doar prin noul său film, „Wild Horse Nine”, ci și prin aparițiile vestimentare de la eveniment.

În vârstă de 72 de ani, actorul american se află la Veneția pentru promovarea filmului „Wild Horse Nine”, regizat de Martin McDonagh, în care joacă alături de Sam Rockwell.

Povestea este plasată pe Insula Paștelui, în perioada care precede lovitura de stat din Chile din 1973, iar cei doi actori interpretează agenți CIA care ajung să dezvolte o relație de prietenie cu doi tineri studenți de stânga.

Malkovich, o pasiune pentru modă începută încă din tinerețe

Prezența lui Malkovich la festival a fost remarcată însă și în zona modei. Actorul are o relație de lungă durată cu domeniul vestimentației. A studiat costumele în timpul facultății și, la începutul carierei, a lucrat în departamentul de costume al companiei de teatru Steppenwolf din Chicago. De-a lungul anilor, a colecționat piese rare și vintage și a folosit o parte dintre acestea în proiectele sale de design.

În anii 2010, John Malkovich și-a lansat propriul brand, Technobohemian. Relația sa cu industria modei datează însă de mai mult timp. În 1989, actorul a defilat pentru Comme des Garçons, casa creată de designerul japonez Rei Kawakubo, iar în 1995 a apărut în prima campanie de modă masculină a Prada, scrie Vogue.

La Veneția, Malkovich a optat pentru mai multe ținute cu influențe vintage și elemente neobișnuite.

La conferința de presă dedicată filmului „Wild Horse Nine”, Malkovich a purtat un costum alb Bode, o cămașă cu imprimeu retro și o cravată inspirată de modelele din anii 1950.

Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi tip mule cu imprimeu inspirat de covoarele kilim, creați de King Kennedy, un magazin de covoare din Los Angeles.

John Malkovich, între cinema și pasiunea pentru costume

Pentru premiera filmului, actorul a ales un costum negru din lână, cu croială lejeră și revere ascuțite, semnat Dior. Costumul a fost purtat cu o cămașă din mătase alb-crem, prevăzută cu un guler cu volane care amintește de gulerele elaborate din perioada elisabetană.

Stilul vestimentar al lui Malkovich este strâns legat de interesul său pentru costume, textile și imprimeuri din diferite perioade istorice. Într-un interviu acordat Vanity Fair în 2017, actorul explica această preocupare prin relația dintre haine, identitate și modul în care oamenii percep lumea.

„Stilul este singura constantă în viață”, declara atunci Malkovich.

Relația lui Malkovich cu România

Actorul are o relație apropiată cu țara noastră, readusă în atenție în 2025, odată cu lansarea filmului „Cravata galbenă” („The Yellow Tie”), în care actorul îl interpretează pe dirijorul român Sergiu Celibidache.

Pelicula, regizată de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, urmărește mai multe etape din viața și cariera acestuia, de la copilăria petrecută în România până la anii în care și-a construit o carieră în marile orchestre ale lumii. Filmul a fost turnat integral în România.

Malkovich interpretează versiunea matură a lui Sergiu Celibidache. Pentru acest rol, actorul american a fost nevoit să învețe tehnici de dirijat și să studieze partiturile pe care le interpretează în film. Malkovich a spus că experiența i-a oferit ocazia să descopere mai îndeaproape personalitatea și concepțiile lui Celibidache despre muzică.

Producția a reprezentat și o nouă apropiere a actorului de România. Malkovich a mai jucat pe scene din București, Timișoara și Sibiu, în octombrie 2025 spunând că se consideră „43% român”, după ce rezultatele unui test ADN au indicat această proporție a originilor sale. Actorul a spus că are jumătate dintre origini în Europa de Est și că se simte „ca acasă” în România.

„Cravata galbenă” a avut premiera în România în noiembrie 2025 și a prezentat povestea lui Celibidache pe parcursul a peste șapte decenii.