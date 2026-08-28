Dolly Parton s-a oferit să testeze tratamente experimentale împotriva cancerului. Dezvăluirile emoționante ale surorii sale

Dolly Parton, cântăreață americană. Sursa foto: Agerpres/edit DCNews

Regretata Dolly Parton s-a oferit să testeze tratamente experimentale împotriva cancerului, în speranța că îi va putea ajuta pe alți pacienți, potrivit dezvăluirilor făcute de sora sa, Stella Parton.

Stella Parton, sora mai mică a regretatei cântărețe de muzică country Dolly Parton, i-a adus un omagiu emoționant artistei.

Aceasta a dezvăluit că Dolly s-a oferit să primească medicamente experimentale împotriva cancerului „în speranța de a-i ajuta pe alții în viitor” - un gest de bunătate și generozitate care, potrivit surorii sale, s-a manifestat până la sfârșitul vieții.

„Sora mea a fost una dintre cele mai generoase, atente și bune persoane pe care le-am cunoscut vreodată”, a scris Stella într-un mesaj de omagiu publicat joi pe Facebook. „Ceea ce a văzut lumea este exact ceea ce era ea”, a mai spus ea, scrie The Guardian.

Dolly Parton s-a oferit să încerce tratamente experimentale pentru a-i ajuta pe alții

Stella a dezvăluit că sora sa, care a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la scurt timp după ce fusese diagnosticată cu cancer, s-a oferit să urmeze tratamente medicale experimentale pentru a-i ajuta pe viitorii pacienți bolnavi de cancer.

„Mi-a spus recent că, dacă nu mai exista nicio speranță pentru ea, tot ar fi permis echipei sale medicale să încerce medicamente experimentale, în speranța că astfel îi va putea ajuta pe alții în viitor”, a scris Stella. „Sora mea s-a gândit întotdeauna la ceilalți”, a mai spus ea.

Stella, una dintre cele 11 surori și frați ai lui Dolly Parton și, la rândul ei, cântăreață și compozitoare de muzică country, a adăugat că, dacă fanii doresc să onoreze moștenirea artistei, ar trebui să „arate mai multă bunătate, să-i sprijine și să-i încurajeze pe ceilalți și să ofere mai mult din timpul și resursele lor”, așa cum Dolly a continuat să facă până în ultima clipă.

Dolly Parton, omagiată în SUA

Personalități din muzică, cinematografie, politică și din alte domenii i-au adus omagii lui Dolly Parton în zilele de după moartea sa.

Fanii s-au îndreptat în număr mare către parcul tematic Dollywood din Tennessee, iar steagurile americane au fost coborâte în bernă în întreaga țară, inclusiv la Casa Albă.

Oamenii au lăsat flori și obiecte comemorative la steaua cântăreței și actriței Dolly Parton de pe Hollywood Walk of Fame, în urma morții acesteia, în Hollywood, Los Angeles, California, SUA, 25 august 2026

Steagul SUA, coborât în bernă după moartea cântăreței americane de muzică country Dolly Parton

Dolly Parton, înconjurată de familie în ultimele clipe

Dolly Parton a fost internată la Vanderbilt-Ingram Cancer Center din Nashville în urma unor probleme renale și autoimune și a murit înconjurată de familie.

„Dacă există cineva care ajunge în rai, sunt sigură că ea a ajuns la timp”, a scris Stella. „Știu că acolo strălucește din plin, cu toate paietele și strălucirea ei”, a adăugat aceasta.

Stella a mai povestit că cele două surori aveau o întâlnire la cafea, prin telefon, în fiecare marți dimineața, „înainte să răsară soarele”.

„Cafeaua mea de marți dimineața nu va mai fi niciodată la fel, dar dragostea, respectul și bunătatea ei vor rămâne”, a scris ea. „A lăsat lumea într-un loc mai bun doar prin faptul că a existat în ea, așa că haideți să-i urmăm exemplul”, a conchis aceasta.

Parton spunea că a avut o copilărie fericită, în ciuda faptului că a crescut alături de atât de mulți frați și surori într-o cabană cu o singură cameră din Tennessee.

„Era aglomerat! Cu atâția frați și surori, era multă tachinare și multe certuri, dar eram cu toții împreună”, spunea ea.