De la „o seară minunată” la „cea mai mare mahmureală din lume”, invitații povestesc cum a fost la nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce

FOTO: Agerpres

Au trecut două zile de la nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, iar câțiva dintre prietenii lor celebri au început să ofere primele indicii despre cum s-a desfășurat evenimentul.

Potrivit informațiilor apărute în presă, aproximativ 1.000 de persoane s-au aflat pe lista invitaților, printre care s-au numărat unele dintre cele mai cunoscute vedete din muzică, Hollywood și sport, notează BBC. Detaliile nunții au fost păstrate în mare secret, iar invitații ar fi primit instrucțiuni să nu publice informații sau fotografii. Nici Taylor Swift și Travis Kelce nu au făcut publice imagini de la eveniment.

După petrecerea de vineri seară, organizată la Madison Square Garden din New York, mai multe nume cunoscute, printre care prezentatorul BBC Radio 1, Greg James, și actrița Jessica Alba, au publicat mesaje pe rețelele sociale în care au confirmat că au participat și au felicitat-o pe vedeta pop și pe soțul ei, campion la Super Bowl.

Alte celebrități au fost mai discrete și au distribuit fotografii cu ținutele purtate, însoțite de melodii ale lui Taylor Swift, sugerând că au fost prezente la nuntă.

Iată cine a fost acolo, cine pare să fi fost prezent și ce au spus invitații despre eveniment.

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„Iubim iubirea”

Actrița Jessica Alba s-a numărat printre cei care au confirmat fără rezerve că au participat la nuntă. Ea a publicat pe Instagram o fotografie cu ținuta aleasă pentru marele eveniment.

„Iubim iubirea”, a scris actrița alături de un selfie în care poartă o rochie neagră Prada. „Felicitări lui T&T. A fost o seară minunată dedicată vouă”.

Fotografia a fost însoțită de melodia „Love Story” a lui Taylor Swift. Într-o altă postare, pe fundalul piesei „The Fate of Ophelia”, Jessica Alba le-a oferit urmăritorilor imagini din culise, în timp ce ea și partenerul ei, Danny Ramirez, se pregăteau pentru ceremonie.

„Doamne, ce seară!”

Prezentatorul emisiunii de dimineață Greg James, pe care Taylor Swift l-a invitat la nuntă chiar în timpul emisiunii sale, a confirmat și el că a fost prezent. Sâmbătă, acesta a scris pe Instagram: „Vreau doar să spun că, așa cum a promis, invitația a sosit și, desigur, nu am putut spune nimănui. Și, Doamne, ce seară incredibil de frumoasă a fost”.

Greg James a lăsat să se înțeleagă că petrecerea a fost una memorabilă și din alt motiv. El a scris: „În acest moment mă confrunt cu cea mai mare mahmureală din lume și nu sunt în stare să răspund numărului impresionant de mesaje amuzante pe care le-am primit în ultimele 24 de ore”.

Greg James nu a fost singurul care a părut să resimtă efectele petrecerii.

Actrița și cântăreața Suki Waterhouse a publicat duminică un mesaj care conținea un citat al lui Francis Bacon: „De multe ori lucrez cel mai bine când am mahmureală, pentru că mintea mea este plină de energie și pot gândi foarte limpede”.

Suki Waterhouse a distribuit și un album foto din timpul petrecut la New York, inclusiv un selfie realizat într-o mașină, în care poartă o rochie argintie. Descrierea fotografiei a fost: „New York, orașul iubirii”. Deși nu a spus în mod direct că a participat la nuntă, ea confirmase anterior, într-un interviu acordat revistei Variety, că se afla pe lista invitaților la nunta prietenei sale, Taylor Swift. „Voi merge la nunta lui Taylor și poate voi găsi inspirație”, a spus ea.

Printre alte vedete care au publicat fotografii cu ținutele purtate s-a numărat și actorul Adam Scott, cunoscut din serialul „Severance”. Acesta a distribuit o fotografie alături de actorul Paul Rudd, însoțită de descrierea „T&T” și două inimioare.

Actrița Niecy Nash a publicat un videoclip din timpul drumului spre Madison Square Garden, alături de soția sa, cântăreața și compozitoarea Jessica Betts. Ea a distribuit și fotografii în care poartă o rochie albastră lungă, fără bretele.

„Familia Betts a ajuns la nunta lui Travis Kelce și Taylor Swift. Ne-am simțit minunat. Iubirea din încăpere era imposibil de ignorat”, a scris actrița. „«Uau» este cel mai bun cuvânt pentru a descrie totul. De la început până la sfârșit, fiecare detaliu a fost pus la punct. Felicitări! Bun venit în club!”

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„Ca și cum ai trăi pe internet”

Regizorul Joseph Kahn, cel care a realizat mai multe videoclipuri pentru Taylor Swift, printre care „Bad Blood” și „Look What You Made Me Do”, a scris și el pe Instagram, în weekend, că s-a simțit „minunat” la nuntă.

„Am avut ocazia să îi cunosc pe Steven Spielberg și pe încântătoarea Kate Capshaw și să vorbesc despre cinematografie cu cel mai bun din toate timpurile. Un vis pe care îl aveam de o viață s-a împlinit”, a dezvăluit el.

„Ce pot spune despre nuntă este că a fost mult mai amuzantă și mai emoționantă decât mă așteptam. Deși a fost un eveniment uriaș, atmosfera a părut foarte intimă. Și da, chiar era prezentă toată lumea”, a spus el și a adăugat că experiența a fost „ca și cum ai trăi pe internet”.

Printre celebritățile văzute la sosirea sau la plecarea de la nuntă s-au numărat Selena Gomez, Camila Cabello, Hugh Grant, Gracie Abrams, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Hanks, Millie Bobby Brown, Ellie Goulding, Graham Norton și Dakota Johnson.

Mama mirelui, Donna Kelce, a fost, desigur, prezentă la eveniment. Într-o postare publicată duminică de lanțul de magazine Macy's, dedicată focurilor de artificii de Ziua Independenței, ea a fost întrebată despre nuntă.

„Chiar nu pot spune prea multe, dar a fost magică, omule, pur și simplu magică”, a răspuns ea.

Printre celelalte nume despre care se spune că ar fi participat se numără Sabrina Carpenter, Jennifer Lawrence, Lana Del Rey, Lena Dunham, Emma Stone, surorile Haim, Sir Paul McCartney, Zoe Kravitz, Stevie Nicks, Nicole Kidman, Reese Witherspoon și Greta Gerwig.

Mai multe vedete au oferit indicii că au fost prezente. Actrița și cântăreața Toni Collette a publicat o fotografie în care poartă o rochie fără mâneci, cu imprimeu floral, pe fundalul melodiei „Paper Rings” a lui Taylor Swift. Ulterior, ea a răspuns la postarea lui Adam Scott, scriind: „M-am bucurat atât de mult să vă revăd. Ce seară!”

Un mesaj asemănător a transmis și actrița și cântăreața Fergie. Ea a publicat o fotografie realizată pe fundalul orașului New York și a scris: „Am avut ocazia să mă îmbrac elegant într-o ținută vintage Christian Dior creată de Galliano și să sărbătoresc iubirea”.

Între timp, cântăreața de muzică country Maren Morris a distribuit pe Instagram mai multe videoclipuri în care un grup de invitați călătorește împreună, îmbrăcați în ținute de gală, în timp ce cântă melodia „Love Story” a lui Taylor Swift. Descrierea postării a fost un vers din piesă: „Baby, just say yes”.

Seria de fotografii se încheie cu o imagine în care artista apare într-un avion, învelită într-o pătură și cu ochelari de soare închiși la culoare, o imagine cu care probabil s-au identificat și alți invitați. „24 de ore de haos și acum pot să dorm”, a scris ea.

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