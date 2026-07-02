Spike rupe tăcerea după doi ani de linșaj mediatic: Adevărul despre Bordea, acuzațiile de imoralitate și urmările neștiute ale scandalului / FOTO: captură video YouTube @Fain și Simplu cu Mihai Morar

Paul Mărăcine, cunoscut publicului larg sub numele de scenă Spike, a vorbit în premieră despre cel mai răsunător scandal monden din ultimii ani. Artistul, care a ales o tăcere totală în fața unui val uriaș de ură și speculații publice, a decis să pună cărțile pe masă.

Spike demontează, punct cu punct, narațiunea construită în jurul relației sale cu Livia, fosta soție a comediantului Cătălin Bordea și a dezvăluit detalii din culisele unei căsnicii care, potrivit lui, era deja distrusă cu mult înainte ca el să devină parte din peisaj.

Principala acuzație care i s-a adus lui Spike în spațiul public a fost aceea că ar fi distrus un cămin fericit și ar fi intervenit brutal între doi oameni care se iubeau. Răspunsul artistului este însă categoric: relația dintre Cătălin Bordea și Livia era consumată de ani de zile, o realitate pe care publicul larg nu a avut cum să o vadă prin prisma postărilor poleite de pe rețelele de socializare.

„Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Mult înainte. Nu eu am fost ăla care a intrat în familia asta perfectă. Sunt ferm convins că asta crede lumea”, a declarat Spike în cadrul podcastului Fain și Simplu cu Mihai Morar.

Artistul a explicat că nu a existat o „vânătoare” sau o încercare de a o cuceri pe Livia în timp ce aceasta era într-o relație funcțională: „N-am intrat în zona lor. Nu m-am dus să trag de mână: Hei, ce faci, fata mea? Doamne Dumnezeule mare, nu!”. Potrivit acestuia, drama se petrecea în spatele ușilor închise, unde fosta soție a comediantului suferea de o depresie severă, ignorată de ochii lumii.

„Lumea nu știe că Livia a stat doi ani de zile în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie... și Cătălin când îmi vorbea de soția lui frumoasă... Doamne, cum s-a dus povestea asta!” spune Spike.

Artistul recunoaște că apariția lui a funcționat ca un accelerator pentru deznodământul inevitabil, dar refuză să își asume rolul de „spărgător de case”: „Sunt ferm convins că am fost un catalizator și a avansat toată situația asta, dar nu eu am fost ăla care a intrat în familia asta perfectă”. În plus, el subliniază că a existat un respect pentru ceea ce a reprezentat trecutul lor, iar decizia de a nu vorbi a fost luată pentru a o proteja pe Livia: „Eram prieten. Am respect față de relația lor și ce a însemnat atunci pentru mine. N-a spus nimeni nimănui ce se întâmplă. Ei au ținut secret în viața lor, m-am trezit la un moment dat...”.

Apropierea dintre cei doi s-a produs natural, abia în momentul în care Livia a început să frecventeze studioul său, fiind deja într-o stare avansată de degradare emoțională: „M-am apropiat când Livia a venit la noi la studio. Atâta tot. Și de acolo am început să ne dăm seama că avem într-adevăr ceva împreună. Ea era deja albă la față, cu ochii negri și în depresie. I-am zis: Băi, rezolvă-ți problemele, că nu poți să o ții așa”.

Spike: „Nu am fost niciodată așa apropiat de Cătălin Bordea”

O altă temă intens exploatată de tabloide a fost trădarea „celui mai bun prieten”. Presa a pictat imaginea unui Spike care i-ar fi fost frate lui Bordea. Rapperul demontează complet acest mit și a explicat că relația sa cu Cătălin Bordea era una superficială, lipsită de o conexiune și deteriorată cu mult timp înainte de scandal.

„N-am fost niciodată cel mai bun prieten al lui Cătălin. A fost o perioadă într-adevăr în care am părut best fu**ing bodies, cum am fost și cu Micuțu, cum am fost cu toți stand-uperii. A fost aceeași prietenie de afară: rapper cu stand-uperi. Nu e ceva nou”, a mărturisit Spike.

Relația dintre ei nu a avut niciodată profunzimea pe care mass-media a speculat-o. Spike dezvăluie că nu exista o comunicare strânsă sau o prietenie sinceră de confesiuni: „Nu e ca și cum am 20 de apeluri pierdute de la Cătălin toată viața”. De altfel, el își amintește de momente în care încercările de comunicare se loveau de un zid de indiferență din partea comediantului: „Au fost niște momente care m-au afectat, la modul: Băi, salut, ce faci? 'SMS, please'. Vorbeam cu el... nu, omul se juca Candy Crush”.

Prietenia lor, atâta cât a fost, s-a stins cu mult timp în urmă.

„Relația noastră era de mult pierdută. Eram de mult despărțiți. Cu Cătălin nu am mai fost prieteni de prin 2020. Ideea este că n-am avut niciodată o chimie de asta încât să fim acești prieteni super apropiați”, mai spune artistul.

Spike atrage atenția și asupra ipocriziei din industrie și spune că dinamica de grup din lumea lor a inclus mereu astfel de situații, fără ca cineva să fie pus la stâlpul infamiei în mod public: „Mă deranjează un pic ipocrizia asta, că am mai avut relații cu oameni din grupul nostru care n-a mers relația și acuma ele sunt căsătorite cu alți prieteni din... nicio problemă, niciun stres. Am avut relație în care am aflat după 11 ani că fosta mea gagică era cu alt prieten de-al meu. De ce nu mi-a spus?”.

Spike, replică pentru cei care îl consideră imoral: „Niciodată în viața vieții mele!”

Întrebat de Mihai Morar dacă consideră că ceea ce a făcut este imoral, Spike a oferit un răspuns lipsit de echivoc. Artistul refuză să accepte eticheta de monstru moral pe care publicul și rețelele de socializare au încercat să i-o aplice.

„Niciodată în viața vieții mele! N-am luat nicio soție a niciunui prieten. Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu”, spune artistul.

Spike explică faptul că opinia publică judecă întotdeauna pe baza unor aparențe și a unor certitudini false, fără a dori să cunoască adevărul complet: „Dacă eram jegul ăsta de om de care vorbește toată lumea, n-aveam nicio problemă să vin aici să fiu jegul ăla... Mi se pare că subiectul ăsta este atât de bine sedimentat în momentul ăsta încât fiecare, nu că are o părere, are o certitudine. Și nu poți să te pui cu oamenii care cred într-adevăr în ceva. Opinia publică e instituția publică, e prima care te judecă”.

Pentru artist, ceea ce s-a întâmplat nu reprezintă o anomalie morală. E o turnură nefericită a vieții, comună multor oameni, dar amplificată de statutul de persoană publică: „Nu cred că e ceva ce s-a mai întâmplat, se întâmplă și lumea nu vorbește despre. Mi se pare că e o epidemie de lipsă de încredere la bărbați... toți cu 'să stai să nu, nevasta să nu facă, să nu...'”.

În final, Spike consideră că greșeala majoră nu a fost de natură morală, a fost una de comunicare între toate părțile implicate: „S-a greșit la modul de comunicare. Mi se pare că astea erau niște chestii care trebuiau să rămână în familie, să se discute la ei în familie, să se procedeze adult și moral, nu să se transforme în această mizerie”. El concluzionează filozofic, citând din propriile versuri: „Faptele contează, versul ăsta e degeaba”.

DEZVĂLUIRE: Urmările neștiute ale scandalului - amenințări cu moartea, izolare și o nouă rundă de depresie

Tăcerea lui Spike din ultimii doi ani nu a fost un semn de aroganță, a fost un scut de protecție în fața unui impact psihologic devastator. Artistul a dezvăluit pentru prima dată teroarea prin care a trecut, inclusiv amenințările cu moartea primite în mod constant:

„Eu nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Am primit mesaje de amenințare cu moartea de la: 'Bă, terminatule, te-a salvat ăla de la depresie și tu, nesimțitule...'”.

Scandalul a provocat o undă de șoc și în cercul său de apropiați, mulți dintre aceștia au ales să se distanțeze nu din convingere, dar din cauza presiunii de pe internet. Spike descrie cum reacțiile inițiale ale celor din jur s-au transformat sub influența algoritmilor de social media: „Oamenii din jurul meu au fost la modul: 'haha, mișto la început, bă, înțeleg, dureros...' până când: 'Bă, dar ai văzut ce scrie pe internet?'... Percepția asta e mai puternică decât ceea ce vezi în jurul tău”.

Toată această presiune uriașă, dublată de sentimentul că acțiunile sale îi afectau pe cei din jur, l-a aruncat pe Spike într-o nouă rundă de depresie cronică:

„Tot malaxorul ăsta în care ai intrat ți-a provocat cumva o altă rundă de depresie?” a întrebat Mihai Morar.

„Da, pentru că exact s-a legat și cu partea asta de social media și am văzut cum oamenii merg mai departe... Am rămas lăsat în urmă. Așa m-am simțit. A fost trist un pic. Perioada de depresie a fost când eram oameni în echipă și am simțit cum pur și simplu acțiunile mele afectează echipa, imaginea oamenilor din jur și am simțit cum trebuie reglată treaba asta”, a răspuns Spike.

Consecințele s-au resimțit în plan profesional. Spike nu a mai putut intra în studio timp de un an de zile și s-a simțit complet blocat și copleșit: „Chiar am avut nevoie de o pauză... n-am mai intrat în studio și ideea e că aveam studioul acasă și nu mai puteam să urc în studio. Era overwhelming... mi se părea că piesele începeau să nu mai funcționeze, mi se părea că mă repet foarte, foarte mult”.

Un alt detaliu neștiut este că Spike a încercat, într-un moment de vulnerabilitate, să îl contacteze direct pe Cătălin Bordea pentru a lămuri lucrurile, însă s-a lovit de un blocaj: „Eu am încercat să-l sun pe Cătălin, nu mai știu când... cred că m-am îmbătat și l-am terorizat cu telefoane, dar cred că m-am blocat și eu. N-am... îmi pare rău”.

În ciuda distrugerii aparente a rețelei lor sociale, Spike și Livia continuă să fie împreună și să colaboreze pe plan profesional, ea fiind în continuare implicată în proiectele lui.

Astăzi, Spike spune că a reușit să își găsească un echilibru emoțional, să facă meditație și să se detașeze complet de mediul toxic al rețelelor de socializare: „Am trecut prin tot ce se putea trece. Sunt ok. După ce am trecut prin tot ceea ce se putea trece, încerc să mă întorc înapoi să fac muzică și să mă apropii mai mult de fani... Acum chiar cred că m-am relaxat”.