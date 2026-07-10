Ce zodie este Alex Stamate, „omul care m-a rănit”? Daniela Simulescu ne dă răspunsul

Anca Murgoci și Daniela Simulescu despre Alex Stamate

Ce zodie este Alex Stamate, omul momentului de pe TikTok?

Poate fi caracterul unui om explicat prin simpla zodie? Astrologul Daniela Simulescu spune că răspunsul este categoric „nu” și atrage atenția că astfel de etichete nu fac decât să creeze prejudecăți.

România vorbește zilele acestea despre un nume devenit viral aproape peste noapte: Alex Stamate. Totul a pornit de la o piesă lansată de fosta sa iubită, Laura, prin care fata și-a exprimat public dezamăgirea după ce a aflat că ar fi fost înșelată cu vecina de la etajul 8. Povestea a explodat pe TikTok, unde a generat un val de meme-uri, glume și reacții virale, iar numeroase branduri, inclusiv lanțuri de farmacii, au intrat în joc, adaptând subiectul în propriile campanii din social media.

În cadrul unei intervenții la DC News, Daniela Simulescu a comentat, cu umor, speculațiile privind zodia lui Alex Stamate.

„Gurile rele ar zice că este Gemeni, alte guri rele ar zice că este Scorpion, iar altele ar enumera, de fapt, toate cele 12 zodii. Între noi fie vorba, Alex Stamate poate să fie orice zodie dintre cele 12, hai să fim serioase. Pentru că, dacă este să vorbim pe bune, mai ales noi, femeile, aproape toate am avut în viață un „Alex Stamate” și ne-am dat seama că a fost, pe rând, toate zodiile posibile și imposibile.

Știi cum e? Oamenii cred că zodia minte, zodia rănește, zodia înșală. Dar, de fapt, omul minte, omul înșală, omul face toate lucrurile acestea, care au convins-o pe Laura să scoată acea melodie care ne-a răzbunat pe multe dintre noi. În momentul în care ne gândim la astrograma unei persoane, da, pot să îi analizez astrograma dacă aflăm data de naștere. Apropo, dacă o cunoașteți, vă rog să ne-o lăsați în comentarii. Dacă îi știm data de naștere, putem vedea câteva tendințe și câteva aspecte din astrograma lui. Dar să judecăm un om doar după zodie este o mare prostie, pentru că Alex Stamate poate să fie orice zodie”, a zis Daniela Simulescu în intervenția de pe TikTok cu Anca Murgoci.