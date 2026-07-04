Oamenii de știință au descoperit o nouă specie de „urs câine”, care a trăit în urmă cu 15,9 milioane de ani

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O echipă internațională de cercetători a descris o nouă specie de amficionid, Paludocyon moyasolai, pe baza unui craniu descoperit în urmă cu 30 de ani la situl paleontologic Els Casots, din provincia Barcelona. Studiul, publicat în Journal of Mammalian Evolution, aduce informații noi despre carnivorele care au trăit în perioada Miocenului.

Craniul a fost descoperit în anii 1990, în timpul uneia dintre campaniile de săpături desfășurate la Els Casots, situl fosilifer din localitatea Subirats, în regiunea Alt Penedès, care, de-a lungul timpului, a devenit unul dintre cele mai importante situri din Europa pentru studiul Miocenului, notează Euronews. La acea vreme, cercetătorii au presupus că aparținea unui exemplar deja cunoscut din genul Paludocyon, din care au fost descoperite anterior resturi fragmentare atât în zonă, cât și în alte țări. Au considerat că nu există elemente noi de analizat, iar craniul a fost depozitat în colecțiile instituției.

Abia în anul 2014, în timpul pregătirii unei teze de doctorat, cercetătorii au reanalizat craniul și au observat că unele caracteristici nu corespundeau descrierilor existente. Specia cu care a fost comparat era mult mai robustă, avea dimensiuni apropiate de cele ale unui leu sau ale unui tigru și cântărea aproximativ 200 de kilograme.

Exemplarul aflat în fața lor era mai mic și, cel mai probabil, avea o constituție mai puțin masivă. În ultimii doi ani, echipa de la Institutul Catalan de Paleontologie Miquel Crusafont a confirmat această ipoteză. Craniul nu aparținea unei specii cunoscute din genul Paludocyon, ci uneia care nu fusese descrisă până acum.

Noua specie a primit numele Paludocyon moyasolai, în onoarea paleontologului Salvador Moyà Solà, iar situl Els Casots devine astfel locul de referință la nivel mondial pentru studiul acestui animal.

Pe lângă Institutul Catalan de Paleontologie, la realizarea studiului au participat cercetători de la Muzeul Național de Științe Naturale al Consiliului Superior pentru Cercetare Științifică din Spania, Universitatea din Valencia, Universitatea Autonomă din Barcelona, Universitatea Complutense din Madrid, Institutul Național pentru Biodiversitate din Ecuador și muzeul Iziko din Africa de Sud.

Un prădător de talie medie care trăia într o lagună tropicală

Potrivit calculelor cercetătorilor, acest amficionid, membru al unui grup dispărut de mamifere carnivore care combina trăsături specifice câinilor și urșilor, fără să aparțină cu adevărat niciunuia dintre aceste grupuri, avea dimensiunea unui câine mare și cântărea între 50 și 70 de kilograme.

Fosilele descoperite includ craniul, o mare parte din dantură și un molar inferior izolat. Acest material a fost suficient pentru ca cercetătorii să observe o caracteristică neobișnuită, dezvoltarea accentuată a molarilor posteriori, cu un al doilea molar superior deosebit de lat și un al treilea molar mai mare decât este obișnuit pentru speciile din genul Paludocyon.

Structura dentiției indică o alimentație variată, specifică unui prădător mezocarnivor, capabil să vâneze animale de talie mică și medie, precum cervide primitive, bovide și strămoși ai porcilor de astăzi, fără să fie însă cel mai puternic prădător din ecosistem.

De altfel, în același sit paleontologic a fost identificată și o a doua specie de amficionid, considerabil mai mare, cu dimensiuni apropiate de cele ale unui leopard, care nu a fost încă descrisă oficial.

Mediul în care a trăit această specie, în urmă cu aproximativ 15,9 milioane de ani, era foarte diferit de cel actual. Zona era ocupată de o lagună puțin adâncă, înconjurată de păduri tropicale, unde trăiau crocodili, șerpi, pești și o mare diversitate de mamifere.

Coordonatorii săpăturilor explică faptul că tocmai acest mediu acvatic a permis conservarea excelentă a fosilelor. După moarte, corpurile animalelor au rămas blocate în nămol, care le a protejat de degradare.

O nouă piesă în reconstituirea carnivorelor din Miocen

Descoperirea completează cercetările privind modul în care erau organizate comunitățile de mari carnivore din Peninsula Iberică în perioada Miocenului.

Un studiu anterior, realizat cu participarea cercetătorilor de la Universitatea Complutense din Madrid, analizase deja situri puțin mai recente, Los Valles de Fuentidueña, din provincia Segovia, și Cerro de los Batallones, din apropierea Madridului. În aceste zone trăiau simultan un număr neobișnuit de mare de specii de carnivore, inclusiv urși câini, feline, hiene și urși.

Prin analiza izotopilor stabili din peste 200 de probe de smalț dentar, cercetătorii au demonstrat, într un studiu publicat în revista Palaeontology, că între aceste specii exista o competiție intensă. Excepție făceau animale precum amficionizii sau hienele primitive, care vânau alte tipuri de pradă și preferau habitate mai deschise.

Analiza izotopilor stabili permite reconstruirea cu mare precizie a dietei fiecărui animal, provocând în același timp deteriorări minime fosilelor. Cercetătorii au nevoie doar de câteva miligrame de smalț dentar, prelevate cu ajutorul unei freze stomatologice, pe care apoi le analizează prin spectrometrie de masă.

Aplicată în situri diferite și pentru perioade distincte ale Miocenului, această metodă contribuie treptat la reconstituirea tot mai detaliată a modului în care fauna s a adaptat schimbărilor de mediu din acea epocă, când pădurile dense au fost înlocuite treptat de peisaje mai deschise și mai aride. Cercetătorii încearcă astfel să înțeleagă ce strategii au permis anumitor specii să conviețuiască în ciuda competiției intense pentru același teritoriu.

Paludocyon moyasolai reprezintă o nouă piesă în acest puzzle evolutiv. Specia este puțin mai veche decât cele studiate la Fuentidueña și Batallones, însă aparține aceleiași familii de amficionizi care a dominat o mare parte din Eurasia și America de Nord în era Cenozoică.

Potrivit cercetătorilor, fiecare nou exemplar descris contribuie la completarea arborelui evolutiv al acestui grup și ajută la o mai bună înțelegere a proceselor care au dus la dispariția sa completă în urmă cu câteva milioane de ani.