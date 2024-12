FBI investighează apariția unor drone "de mărimea unei mașini" deasupra terenului de golf al lui Donald Trump (VIDEO)

Martorii oculari au raportat drone de dimensiunea unei mașini care au zburat deasupra Trump National Golf Club din Bedminster și a bazei militare Picatinny Arsenal din Rockaway, printre alte locații din nordul New Jersey.

Înregistrările video au arătat dronele având lumini verzi și roșii pe aripi, iar mai mulți martori le-au descris ca fiind de dimensiunea unei mașini mici.

Cu toate acestea, obiectele zburătoare sunt mai mari decât dronele folosite de amatori, ceea ce ridică întrebări cu privire la apropierea acestora de locațiile specifice menționate.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a fost notificată pentru prima dată despre activitatea ciudată din județul Morris, unde se află baza militară, pe 18 noiembrie, dar au fost observate și în localitățile învecinate Menham, Chester și Morristown.

Zborurile de drone au alarmat locuitorii din nordul New Jersey, care au declarat că acestea apar doar noaptea și rămân suspendate deasupra caselor lor zilnic, activitatea lor durând ore întregi.

„Suntem cu toții complet neliniștiți. Nu am dormit noaptea trecută. Când mă trezeam și mă uitam pe fereastră, la 2 dimineața, 4 dimineața, încă pluteau,” a spus Julie Shavalier, o locuitoare din județul Morris.

Unii locuitori au exprimat temeri că obiectele nu sunt drone, ci OZN-uri.

Observațiile au atras atenția pe rețelele sociale, stârnind speculații despre originea dronelor și despre scopul lor.

„Invazie extraterestră sub steag fals. Asta vor, să inducă frică,” a postat o persoană pe X.

Alții au sugerat că dronele sunt folosite pentru a spiona pe președintele ales Donald Trump, care a fost cunoscut pentru vacanțele sale la clubul de golf Bedminster și care de obicei aterizează la aeroportul din Morristown.

Trump a fost ținta unei tentative de asasinat iraniene nereușite în noiembrie.

Farhad Shakeri, 51 de ani, a fost dezvăluit ca fiind responsabil pentru orchestrarea complotului înfricoșător care a fost dejucat de FBI și care a implicat trei presupuse persoane plătite de către temutul Corp al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) pentru a-l ucide pe președintele ales.

De asemenea, la începutul lunii trecute, spioni chinezi ar fi spart telefoanele mobile ale avocatului lui Trump și ale echipei sale de campanie.

Atacurile au ridicat îngrijorări cu privire la spionajul adversarilor Americii asupra președintelui ales.

Nu este clar dacă Donald Trump a fost recent la clubul său de golf sau cine se află în spatele dronelor.

Utilizatorii de pe X au atribuit speculativ dronele fie serviciului de livrare Prime Air de la Amazon, fie, mai îngrijorător, unei supravegheri din partea unei puteri străine.

Șeriful din Morris County, James Gannon, a declarat pentru NBC News: „Nu există un pericol imediat de ordin public în acest moment.”

Observațiile de drone au început la mijlocul lunii noiembrie și au continuat aproape în fiecare noapte de atunci, potrivit locuitorilor.

Ciudat este că acestea au părut să „își ia o pauză” de Ziua Recunoștinței, a spus Mike Walsh, un locuitor al comitatului Morris, pentru NBC New York.

Pe 22 noiembrie, FAA (Administrația Federală a Aviației) a interzis zborurile de drone deasupra Trump National Golf Club din Bedminster până pe 6 decembrie și deasupra Picatinny Arsenal Military Base din Rockaway până pe 26 decembrie.

„Analizăm toate rapoartele privind operațiunile neautorizate de drone și investigăm atunci când este cazul,” a spus FAA într-o declarație.

Agenția a mai precizat că operatorii de drone care pun în pericol aeronavele sau pietonii ar putea fi amendați cu până la 75.000 de dolari și își pot pierde certificatul de pilot de drone.

La câteva zile după aceea, FBI a confirmat că investighează activitatea dronelor.

Site-ul de știri digitale NJ.com a discutat cu Eric Kowal, un purtător de cuvânt al Picatinny Arsenal, care a spus că este ilegal să zbori cu drone deasupra bazei fără autorizație prealabilă. Cu toate acestea, el nu crede că dronele reprezintă o amenințare iminentă.

„Din punctul nostru de vedere, nu alertăm locuitorii și angajații noștri,” a declarat el.

„FBI sunt experții în privința amenințării. Nu credem că există o amenințare în acest moment.”

Locuitorii din New Jersey sunt „neliniștiți” din cauza incidentelor, afirmând că au văzut drone care plutesc deasupra caselor lor timp de ore, uneori în grupuri.

Walsh a declarat că a văzut până la opt drone deodată.

Christian Kalweit, un mic antreprenor din Mendham, a spus că una dintre dronele pe care le-a văzut era la fel de mare ca un avion Cessna.

„Tot ce trebuie să facă cineva este să observe dimensiunea... nu cumperi așa ceva de pe Amazon sau dintr-un magazin de hobby,” a spus el pentru NJ.com.

El consideră că dimensiunea sugerează un aparat de zbor de tip militar.

Până acum, locuitorii din New Jersey pot doar să ghicească cine sau ce se află în spatele acestei activități ciudate, deoarece oficialii nu au oferit informații noi pentru a explica prezența lor, conform DailyMail.

