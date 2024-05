Fenomen bizar în Iran. De ce a început să plouă cu pești vii, la propriu / video

Pietonii și șoferii au fost surprinși de o ploaie cu pești într-un oraș din Iran. Evenimentul a fost surprins în clipuri video a devenit viral în ultimele ore, potrivit buffalobrewpub.ca.

Unii pești căzuți din cer erau încă în viață și păreau că tocmai ai ieșit din apă. Videoclipul a fost realizat în orașul iranian Yasuj, după ce o furtună puternică a lovit mica localitate. Acesta este situat la aproximativ 280 de kilometri de cea mai apropiată zonă costieră.

Ploaia cu pești este un fenomen meteorologic foarte ciudat, dar, cu toate acestea, multe cazuri au fost înregistrate în întreaga lume. Anterior, în 2021, Texas s-a confruntat cu un fenomen similar.

Studiile indică faptul că acest lucru se întâmplă atunci când un mic ciclon extrage peștii din habitatul lor și îi transportă într-un nor de furtună, care apoi se descarcă în altă zonă. În multe cazuri, peștii nu supraviețuiesc impactului, deoarece cad pe pământ sau îngheață când trec prin zone cu temperatură scăzută.

Acești cicloni mici se formează atunci când cantități mari de precipitații cad în ocean și se formează vârtejuri. Din cauza mișcării norilor, este normal ca animalele să cadă în alte zone decât originea vârtejului care îi ridică.

Deși ploile de pești sunt mai faimoase, istoria a cunoscut ploi și cu alte animale precum broaște, păianjeni și unele crustacee, inclusiv o ploaie cu șerpi în Memphis, SUA în 1877.

In case you missed it, a "fish rain" took place in Iran.

Explanation: When tornados pass over water, they pick up the fish and drop them over land. pic.twitter.com/HPGz4K556Z